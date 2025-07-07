https://anlatilaninotesi.com.tr/20250707/turkiye-kavrulacak-sicak-hava-alarmi-verildi-bu-saat-araligina-dikkat-1097667808.html

Türkiye kavrulacak: Sıcak hava alarmı verildi, bu saat aralığına dikkat

Türkiye kavrulacak: Sıcak hava alarmı verildi, bu saat aralığına dikkat

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni haftada sıcak hava dalgası uyarısında bulundu. Türkiye genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin 4-6 derece üzerine çıkacak... 07.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-07T14:37+0300

2025-07-07T14:37+0300

2025-07-07T14:37+0300

türki̇ye

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

sıcak hava

çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı

i̇zmir

ardahan

ankara

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, yeni haftaya ilişkin önemli hava durumu değerlendirmelerinde bulundu. Türkiye genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyredeceğini açıklayan Tekin, ülkenin büyük bölümünde yağış beklenmediğini söyledi.Yağışlar sadece Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da görülecekYağışın sadece kuzeydoğu bölgelerinde etkili olacağını belirten Tekin, "Giresun, Trabzon, Rize'nin iç kesimleri, Artvin, Ardahan, Kars ve Erzurum'da salı günü sağanak etkili olacak. Çarşamba günü ise yağışlı sistem Ardahan’dan Van’a kadar olan hat boyunca görülecek. Perşembe ve cuma günleri de kuzeydoğu kesimlerde dar alanlı yağışlar bekleniyor" ifadelerini kullandı.Sıcaklık 40 dereceyi aşacakTekin, özellikle iç, batı ve güney bölgelerde sıcaklıkların yer yer 40 derecenin üzerine çıkacağını vurguladı. Güneş ışınlarının en dik geldiği 11.00-16.00 saatleri arasında dışarı çıkılmaması gerektiğini ifade eden Tekin, güneş çarpması ve sıcak çarpması risklerine karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.İstanbul, Ankara ve İzmir’de hava nasıl olacak?3 büyükşehir için de değerlendirmelerde bulunan Tekin, Ankara, İstanbul ve İzmir’de 3 gün boyunca yağış beklenmediğini, havanın az bulutlu ve açık olacağını belirtti. Başkent Ankara’da sıcaklık 34-36 derece arasında değişirken, perşembe ve cuma günü 37-38 dereceye çıkacak.İstanbul’da sıcaklık 33-35 derece aralığında olacak. İzmir’de ise sıcaklık 36-38 derece, ilerleyen günlerde ise 40 dereceyi bulacak.Sıcak hava dalgasıyla birlikte, Tekin'den orman yangını tehlikesine karşı da ciddi uyarılar geldi. Sert rüzgarın etkili olduğu, sıcaklıkların yüksek seyrettiği ve nem oranının düşük olduğu alanlarda yangın riski artıyor. Bu bölgelerde vatandaşların ateş yakmaktan kaçınması, çevreye karşı dikkatli olması gerektiği belirtildi.

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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, sıcak hava, çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı, i̇zmir, ardahan, ankara