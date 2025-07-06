https://anlatilaninotesi.com.tr/20250706/teksasta-sel-felaketinde-olu-sayisi-59a-yukseldi-afette-can-kaybi-100u-asabilir-1097644210.html

Teksas'ta sel felaketinde ölü sayısı 67'ye yükseldi: Afette can kaybı 100’ü aşabilir

Teksas'ta sel felaketinde ölü sayısı 67'ye yükseldi: Afette can kaybı 100’ü aşabilir

Sputnik Türkiye

ABD’nin Teksas eyaletine bağlı Kerrville bölgesinde 4 Temmuz’da meydana gelen şiddetli sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 100’ü aşabileceği... 06.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-06T20:09+0300

2025-07-06T20:09+0300

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Kerrville civarında yaşanan ani sel baskını sonucu, şu ana kadar en az 67 kişi yaşamını yitirdi.Selden en çok etkilenen yerlerden biri olan 'Camp Mystic' adlı kız çocuklarına yönelik kampta, çoğu varlıklı ailelerin çocukları olan çok sayıda genç kızın öldüğü ya da kaybolduğu belirtildi.Yetkililer, kimlik tespitinin güç olduğu durumlarda DNA analizine başvurulacağını ve ailelerden kan örnekleri istendiğini duyurdu. Aileler, çocuklarının izine ulaşabilmek için eyaletin dört bir yanından Kerrville’e akın etti. Guadalupe Nehri çevresinde onlarca arama kurtarma ekibi çalışmalarını sürdürürken, nehir seviyesinin kısa sürede 9 metreye kadar yükseldiği ifade edildi.

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abd, teksas, sel, sel felaketi, afet, doğal afet, afet bölgesi, genel hayata etkili afet bölgesi, amerika birleşik devletleri