https://anlatilaninotesi.com.tr/20250706/teksasta-sel-felaketinde-olu-sayisi-59a-yukseldi-afette-can-kaybi-100u-asabilir-1097644210.html
Teksas'ta sel felaketinde ölü sayısı 67'ye yükseldi: Afette can kaybı 100’ü aşabilir
Teksas'ta sel felaketinde ölü sayısı 67'ye yükseldi: Afette can kaybı 100’ü aşabilir
Sputnik Türkiye
ABD’nin Teksas eyaletine bağlı Kerrville bölgesinde 4 Temmuz’da meydana gelen şiddetli sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 100’ü aşabileceği... 06.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-06T20:09+0300
2025-07-06T20:09+0300
2025-07-06T21:06+0300
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sel
sel felaketi
afet
doğal afet
afet bölgesi
genel hayata etkili afet bölgesi
amerika birleşik devletleri
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Kerrville civarında yaşanan ani sel baskını sonucu, şu ana kadar en az 67 kişi yaşamını yitirdi.Selden en çok etkilenen yerlerden biri olan 'Camp Mystic' adlı kız çocuklarına yönelik kampta, çoğu varlıklı ailelerin çocukları olan çok sayıda genç kızın öldüğü ya da kaybolduğu belirtildi.Yetkililer, kimlik tespitinin güç olduğu durumlarda DNA analizine başvurulacağını ve ailelerden kan örnekleri istendiğini duyurdu. Aileler, çocuklarının izine ulaşabilmek için eyaletin dört bir yanından Kerrville’e akın etti. Guadalupe Nehri çevresinde onlarca arama kurtarma ekibi çalışmalarını sürdürürken, nehir seviyesinin kısa sürede 9 metreye kadar yükseldiği ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250704/new-jersey-ve-teksasta-siddetli-firtina-afette-en-az-3-kisi-oldu-1097614950.html
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abd, teksas, sel, sel felaketi, afet, doğal afet, afet bölgesi, genel hayata etkili afet bölgesi, amerika birleşik devletleri
abd, teksas, sel, sel felaketi, afet, doğal afet, afet bölgesi, genel hayata etkili afet bölgesi, amerika birleşik devletleri
Teksas'ta sel felaketinde ölü sayısı 67'ye yükseldi: Afette can kaybı 100’ü aşabilir
20:09 06.07.2025 (güncellendi: 21:06 06.07.2025)
ABD’nin Teksas eyaletine bağlı Kerrville bölgesinde 4 Temmuz’da meydana gelen şiddetli sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 100’ü aşabileceği bildirildi. Eyalet Acil Durum Yönetimi yetkilileri, şu ana kadar 67 kişinin (46 yetişkin, 21 çocuk) yaşamını yitirdiğini ve 11 kampçının hala kayıp olduğunu açıkladı.
Kerrville civarında yaşanan ani sel baskını sonucu, şu ana kadar en az 67 kişi yaşamını yitirdi.
Selden en çok etkilenen yerlerden biri olan 'Camp Mystic' adlı kız çocuklarına yönelik kampta, çoğu varlıklı ailelerin çocukları olan çok sayıda genç kızın öldüğü ya da kaybolduğu belirtildi.
Yetkililer, kimlik tespitinin güç olduğu durumlarda DNA analizine başvurulacağını ve ailelerden kan örnekleri istendiğini duyurdu. Aileler, çocuklarının izine ulaşabilmek için eyaletin dört bir yanından Kerrville’e akın etti.
Guadalupe Nehri çevresinde onlarca arama kurtarma ekibi çalışmalarını sürdürürken, nehir seviyesinin kısa sürede 9 metreye kadar yükseldiği ifade edildi.