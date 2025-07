Siyaset Bilimci Yücel: BRICS çok kutuplu ekonomik ortamın inşacısıdır

“Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un 17. BRICS Zirvesinde yaptığı açıklamalara baktığımızda temel mesajın küresel ekonomik mimarinin değişmesi ve reforme edilmesi üzerinedir. Başta ABD olmak üzere G7 ve Batılı ülkelerin artan borç seviyeleri ile üretme güçlerinin azalması, tüketim odaklı ülkelere dönüşmeleri ve sadece dünya nüfusunun yüzde 10-15'ini temsil etmeleri bu düzenin sürdürülemeyeceğini göstermektedir. Özellikle Rusya'nın Batılı yaptırımlara maruz kalması, Batılıların Rusya'nın döviz rezervlerine el koyması her alanda Küresel Güney ve Batı dışı dünya için oldukça büyük tehlikelere gebedir. Bu yüzden Lavrov'un da dediği gibi Batıdan bağımsız kalkınma ve finans mekanizmalarının oluşturulması önceliklidir. Sonuçta BRICS ülkelerinin son 25 yılda dünya nüfusu ve ekonomisindeki ağırlığını görmemek yada inkar etmek oldukça sorunludur. Bu yüzden BRICS, batı dışındaki en güçlü ekonomik ve siyasi aktör olarak çok kutuplu ekonomik ortamın inşacısıdır. Tek taraflı yaptırımlar, gümrük tarifeleri ve doların bir silah olarak kullanılması da alternatif yeni sistemlerin inşa edilmesi ve alternatif sistemlere ilgiyi artırmaktadır. Amerikan dolarına olan güven sarsılırken Batı merkezli ekonomik mimari de sadece Batı hegemonyası için dayatılmaktadır. Aslında Lavrov'da herhangi bir ülkeyi hedef göstermek yerine ABD merkezli Batılı ekonomik sistemi eleştirmektedir. Bu eleştiriyi yaparken de dünyaya BRICS alternatifini ortaya koymaktadır. Bunu da Rusya'nın dış ticaret hacminde BRICS ülkelerinin payının her geçen gün arttığını söyleyerek ortaya koyuyor. BRICS hem küresel ekonominin lokomotifi hem de BRICS ülkeleri için bir kaynak olarak görülmektedir. Ayrıca, Lavrov her ne kadar Batı merkezli de olsa DTÖ gibi yapılara karşıtlık değil ama çalışmayan veya çalıştırılmayan bir mekanizma olduğu eleştirilerini getiriyor. İşte bu yüzden bu Batılı ekonomik kurumlarda bir reform zorunluluktur.”