https://anlatilaninotesi.com.tr/20250707/bati-medyasi-brics-zirvesindeki-grup-fotografinda-onemli-bir-ayrintiya-dikkat-cekti-1097654073.html
Batı medyası, BRICS Zirvesindeki grup fotoğrafında önemli bir ayrıntıya dikkat çekti
Batı medyası, BRICS Zirvesindeki grup fotoğrafında önemli bir ayrıntıya dikkat çekti
Sputnik Türkiye
BRICS Zirvesindeki grup fotoğrafına yönelik saygılı duruşun, G20 Zirvesindeki kaosla keskin bir tezat oluşturduğu belirtildi. 07.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-07T10:52+0300
2025-07-07T10:52+0300
2025-07-07T10:47+0300
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Bloomberg haber ajansı, BRICS Zirvesindeki grup fotoğraf çekiminin G20 Zirvesindekine göre daha iyi organize edildiğini yazdı.Ajansın yazısında, BRICS Zirvesindeki grup fotoğrafı çekimine dikkat çekerek, “G20 Zirvesinin aksine, hiç kimse geç kalmadı veya grup fotoğraf çekimini kaçırmadı. <…> Bu, aynı mekanda çekilen G20 Zirvesindeki kaotik grup fotoğrafıyla tam bir tezat oluşturuyor. ABD Başkanı Joe Biden, İtalya Başbakanı Giorgio Meloni ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun yokluğu, G20 toplantısını saran kaosu özetliyordu” ifadesine yer verildi.Zirvenin gündeminin ABD öncülüğündeki modern dünya düzenine meydan okuduğunu öne sürme fırsatını sağladığı kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250707/lavrovdan-dunya-geneli-icin-borc-sorunu-uyarisi-1097652866.html
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brics, brics zirvesi, brezilya, bloomberg, fotoğraf
brics, brics zirvesi, brezilya, bloomberg, fotoğraf
Batı medyası, BRICS Zirvesindeki grup fotoğrafında önemli bir ayrıntıya dikkat çekti
BRICS Zirvesindeki grup fotoğrafına yönelik saygılı duruşun, G20 Zirvesindeki kaosla keskin bir tezat oluşturduğu belirtildi.
Bloomberg haber ajansı, BRICS Zirvesindeki grup fotoğraf çekiminin G20 Zirvesindekine göre daha iyi organize edildiğini yazdı.
Ajansın yazısında, BRICS Zirvesindeki grup fotoğrafı çekimine dikkat çekerek, “G20 Zirvesinin aksine, hiç kimse geç kalmadı veya grup fotoğraf çekimini kaçırmadı. <…> Bu, aynı mekanda çekilen G20 Zirvesindeki kaotik grup fotoğrafıyla tam bir tezat oluşturuyor. ABD Başkanı Joe Biden, İtalya Başbakanı Giorgio Meloni ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun yokluğu, G20 toplantısını saran kaosu özetliyordu” ifadesine yer verildi.
Zirvenin gündeminin ABD öncülüğündeki modern dünya düzenine meydan okuduğunu öne sürme fırsatını sağladığı kaydedildi.