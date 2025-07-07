https://anlatilaninotesi.com.tr/20250707/bati-medyasi-brics-zirvesindeki-grup-fotografinda-onemli-bir-ayrintiya-dikkat-cekti-1097654073.html

Batı medyası, BRICS Zirvesindeki grup fotoğrafında önemli bir ayrıntıya dikkat çekti

Batı medyası, BRICS Zirvesindeki grup fotoğrafında önemli bir ayrıntıya dikkat çekti

Sputnik Türkiye

BRICS Zirvesindeki grup fotoğrafına yönelik saygılı duruşun, G20 Zirvesindeki kaosla keskin bir tezat oluşturduğu belirtildi. 07.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-07T10:52+0300

2025-07-07T10:52+0300

2025-07-07T10:47+0300

dünya

brics

brics zirvesi

brezilya

bloomberg

fotoğraf

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/07/1097653571_0:253:3189:2047_1920x0_80_0_0_d2709dcc781b7eb3f50caa59b7676993.jpg

Bloomberg haber ajansı, BRICS Zirvesindeki grup fotoğraf çekiminin G20 Zirvesindekine göre daha iyi organize edildiğini yazdı.Ajansın yazısında, BRICS Zirvesindeki grup fotoğrafı çekimine dikkat çekerek, “G20 Zirvesinin aksine, hiç kimse geç kalmadı veya grup fotoğraf çekimini kaçırmadı. <…> Bu, aynı mekanda çekilen G20 Zirvesindeki kaotik grup fotoğrafıyla tam bir tezat oluşturuyor. ABD Başkanı Joe Biden, İtalya Başbakanı Giorgio Meloni ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun yokluğu, G20 toplantısını saran kaosu özetliyordu” ifadesine yer verildi.Zirvenin gündeminin ABD öncülüğündeki modern dünya düzenine meydan okuduğunu öne sürme fırsatını sağladığı kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250707/lavrovdan-dunya-geneli-icin-borc-sorunu-uyarisi-1097652866.html

brezilya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

brics, brics zirvesi, brezilya, bloomberg, fotoğraf