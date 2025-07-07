https://anlatilaninotesi.com.tr/20250707/sigaraya-yine-zam-geldi-guncel-sigara-fiyatlari-ne-kadar-1097673641.html
Sigaraya yine zam geldi: Güncel sigara fiyatları ne kadar?
Sigaraya yine zam geldi: Güncel sigara fiyatları ne kadar?
Sputnik Türkiye
Imperial Tobacco grubuna ait sigaralara 8 Temmuz 2025 itibarıyla geçerli olmak üzere zam yapıldı. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, yeni... 07.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-07T17:21+0300
2025-07-07T17:21+0300
2025-07-07T17:21+0300
ekonomi̇
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sigara içmek
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Imperial Tobacco grubuna ait sigaralara 8 Temmuz 2025'ten itibaren geçerli olacak şekilde zam yapıldı.Yapılan fiyat güncellemesiyle birlikte sigara fiyatları ortalama 3 ila 5 TL arasında arttı. Grubun en pahalı ürünü 91 lirayla Bianca olurken, en uygun fiyatlı sigaralar 79 liradan satılan West Navy, Grey ve White markaları oldu.Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada zamlı fiyatları duyurdu. Güncellenen Imperial Tobacco fiyat listesine göre bazı markaların yeni satış fiyatları şu şekilde:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250704/bir-sigara-grubuna-daha-zam-geldi-sigara-ne-kadar-oldu-1097615324.html
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sigara, sigara paketi, sigara yasağı, sigara içmek, elektronik sigara, zam, sigaraya zam, ara zam, ek zam
sigara, sigara paketi, sigara yasağı, sigara içmek, elektronik sigara, zam, sigaraya zam, ara zam, ek zam
Sigaraya yine zam geldi: Güncel sigara fiyatları ne kadar?
Imperial Tobacco grubuna ait sigaralara 8 Temmuz 2025 itibarıyla geçerli olmak üzere zam yapıldı. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, yeni fiyatları duyurdu. Güncellenen listede en pahalı sigara 91 lirayla Bianca olurken, en ucuz sigara 79 lirayla West markası oldu.
Imperial Tobacco grubuna ait sigaralara 8 Temmuz 2025'ten itibaren geçerli olacak şekilde zam yapıldı.
Yapılan fiyat güncellemesiyle birlikte sigara fiyatları ortalama 3 ila 5 TL arasında arttı. Grubun en pahalı ürünü 91 lirayla Bianca olurken, en uygun fiyatlı sigaralar 79 liradan satılan West Navy, Grey ve White markaları oldu.
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada zamlı fiyatları duyurdu. Güncellenen Imperial Tobacco fiyat listesine göre bazı markaların yeni satış fiyatları şu şekilde:
Davidoff Slims (Ivory, White)
: 88 TL
Davidoff (Burgundy, Ivory, White)
: 88 TL
Davidoff C Line Blue
: 85 TL
West (Navy, Grey, White)
: 79 TL