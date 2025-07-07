https://anlatilaninotesi.com.tr/20250707/sigaraya-yine-zam-geldi-guncel-sigara-fiyatlari-ne-kadar-1097673641.html

Sigaraya yine zam geldi: Güncel sigara fiyatları ne kadar?

Sigaraya yine zam geldi: Güncel sigara fiyatları ne kadar?

Sputnik Türkiye

Imperial Tobacco grubuna ait sigaralara 8 Temmuz 2025 itibarıyla geçerli olmak üzere zam yapıldı. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, yeni... 07.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-07T17:21+0300

2025-07-07T17:21+0300

2025-07-07T17:21+0300

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Imperial Tobacco grubuna ait sigaralara 8 Temmuz 2025'ten itibaren geçerli olacak şekilde zam yapıldı.Yapılan fiyat güncellemesiyle birlikte sigara fiyatları ortalama 3 ila 5 TL arasında arttı. Grubun en pahalı ürünü 91 lirayla Bianca olurken, en uygun fiyatlı sigaralar 79 liradan satılan West Navy, Grey ve White markaları oldu.Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada zamlı fiyatları duyurdu. Güncellenen Imperial Tobacco fiyat listesine göre bazı markaların yeni satış fiyatları şu şekilde:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250704/bir-sigara-grubuna-daha-zam-geldi-sigara-ne-kadar-oldu-1097615324.html

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