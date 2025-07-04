https://anlatilaninotesi.com.tr/20250704/bir-sigara-grubuna-daha-zam-geldi-sigara-ne-kadar-oldu-1097615324.html
Bir sigara grubuna daha zam geldi: Sigara ne kadar oldu?
Bir sigara grubuna daha zam geldi: Sigara ne kadar oldu?
Sputnik Türkiye
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, BAT sigara grubuna zam yapıldığını sosyal medya hesabından duyurdu. Dündar’ın paylaştığı bilgiye göre... 04.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-04T20:43+0300
2025-07-04T20:43+0300
2025-07-04T20:43+0300
ekonomi̇
british american tobacco (bat)
türkiye
sigara
sigara paketi
sigara yasağı
sigara içmek
zam
sigaraya zam
ara zam
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Dün açıklanan enflasyon verilerinin ardından sigara fiyatlarına zam haberleri gelmeye devam ediyor.Dün JTİ grubuna yapılan zammın ardından, bugün de British American Tobacco (BAT) grubuna zam yapıldı. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda BAT grubunun güncellenen fiyat listesini duyurdu. Yeni fiyatların yarından itibaren geçerli olacağı açıklandı.BAT sigara fiyat listesi
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250703/sigaraya-5-tl-zam-geldi-en-dusuk-ve-en-pahali-sigara-ne-kadar-1097581277.html
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british american tobacco (bat), türkiye, sigara, sigara paketi, sigara yasağı, sigara içmek, zam, sigaraya zam, ara zam, ek zam, seyyanen zam
british american tobacco (bat), türkiye, sigara, sigara paketi, sigara yasağı, sigara içmek, zam, sigaraya zam, ara zam, ek zam, seyyanen zam
Bir sigara grubuna daha zam geldi: Sigara ne kadar oldu?
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, BAT sigara grubuna zam yapıldığını sosyal medya hesabından duyurdu. Dündar’ın paylaştığı bilgiye göre zamlı fiyatlar 5 Temmuz 2025 itibarıyla yürürlüğe girecek.
Dün açıklanan enflasyon verilerinin ardından sigara fiyatlarına zam haberleri gelmeye devam ediyor.
Dün JTİ grubuna yapılan zammın ardından, bugün de British American Tobacco (BAT) grubuna zam yapıldı. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda BAT grubunun güncellenen fiyat listesini duyurdu. Yeni fiyatların yarından itibaren geçerli olacağı açıklandı.
Ürün Grubu
Çeşitler
Fiyat (TL)
KENT SWITCH
Dark Blue
85 TL
KENT D RANGE
Blue, Grey
85 TL
KENT D RANGE
Blue Long, Grey Long
87 TL
KENT
Dark Blue, Dark Blue Long, Switch
86 TL
KENT
Blue, White
93 TL
KENT SLIMS LONG
Blue, Grey
95 TL
KENT SLIMS
Black, Grey
96 TL
ROTHMANS
Blue, Blue Long
81 TL
ROTHMANS D RANGE
Blue, Black Long
80 TL
TEKEL 2000
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80 TL
TEKEL 2001
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85 TL
VICEROY
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85 TL
PALL MALL
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85 TL
MALTEPE & SAMSUN
-
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