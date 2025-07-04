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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250704/bir-sigara-grubuna-daha-zam-geldi-sigara-ne-kadar-oldu-1097615324.html
Bir sigara grubuna daha zam geldi: Sigara ne kadar oldu?
Bir sigara grubuna daha zam geldi: Sigara ne kadar oldu?
Sputnik Türkiye
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, BAT sigara grubuna zam yapıldığını sosyal medya hesabından duyurdu. Dündar’ın paylaştığı bilgiye göre... 04.07.2025, Sputnik Türkiye
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Dün açıklanan enflasyon verilerinin ardından sigara fiyatlarına zam haberleri gelmeye devam ediyor.Dün JTİ grubuna yapılan zammın ardından, bugün de British American Tobacco (BAT) grubuna zam yapıldı. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda BAT grubunun güncellenen fiyat listesini duyurdu. Yeni fiyatların yarından itibaren geçerli olacağı açıklandı.BAT sigara fiyat listesi
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british american tobacco (bat), türkiye, sigara, sigara paketi, sigara yasağı, sigara içmek, zam, sigaraya zam, ara zam, ek zam, seyyanen zam
british american tobacco (bat), türkiye, sigara, sigara paketi, sigara yasağı, sigara içmek, zam, sigaraya zam, ara zam, ek zam, seyyanen zam

Bir sigara grubuna daha zam geldi: Sigara ne kadar oldu?

20:43 04.07.2025
© AAsigara
sigara - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2025
© AA
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Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, BAT sigara grubuna zam yapıldığını sosyal medya hesabından duyurdu. Dündar’ın paylaştığı bilgiye göre zamlı fiyatlar 5 Temmuz 2025 itibarıyla yürürlüğe girecek.
Dün açıklanan enflasyon verilerinin ardından sigara fiyatlarına zam haberleri gelmeye devam ediyor.
Dün JTİ grubuna yapılan zammın ardından, bugün de British American Tobacco (BAT) grubuna zam yapıldı. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda BAT grubunun güncellenen fiyat listesini duyurdu. Yeni fiyatların yarından itibaren geçerli olacağı açıklandı.

BAT sigara fiyat listesi

Ürün Grubu

Çeşitler

Fiyat (TL)

KENT SWITCH

Dark Blue

85 TL

KENT D RANGE

Blue, Grey

85 TL

KENT D RANGE

Blue Long, Grey Long

87 TL

KENT

Dark Blue, Dark Blue Long, Switch

86 TL

KENT

Blue, White

93 TL

KENT SLIMS LONG

Blue, Grey

95 TL

KENT SLIMS

Black, Grey

96 TL

ROTHMANS

Blue, Blue Long

81 TL

ROTHMANS D RANGE

Blue, Black Long

80 TL

TEKEL 2000

Tüm Ürünler

80 TL

TEKEL 2001

Tüm Ürünler

85 TL

VICEROY

Tüm Ürünler

85 TL

PALL MALL

Tüm Ürünler

85 TL

MALTEPE & SAMSUN

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Sigara zam - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2025
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Sigaraya 5 TL zam geldi: En ucuz ve en pahalı sigara ne kadar?
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