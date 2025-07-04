https://anlatilaninotesi.com.tr/20250704/bir-sigara-grubuna-daha-zam-geldi-sigara-ne-kadar-oldu-1097615324.html

Bir sigara grubuna daha zam geldi: Sigara ne kadar oldu?

Bir sigara grubuna daha zam geldi: Sigara ne kadar oldu?

Sputnik Türkiye

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, BAT sigara grubuna zam yapıldığını sosyal medya hesabından duyurdu. Dündar’ın paylaştığı bilgiye göre... 04.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-04T20:43+0300

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ekonomi̇

british american tobacco (bat)

türkiye

sigara

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sigara yasağı

sigara içmek

zam

sigaraya zam

ara zam

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Dün açıklanan enflasyon verilerinin ardından sigara fiyatlarına zam haberleri gelmeye devam ediyor.Dün JTİ grubuna yapılan zammın ardından, bugün de British American Tobacco (BAT) grubuna zam yapıldı. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda BAT grubunun güncellenen fiyat listesini duyurdu. Yeni fiyatların yarından itibaren geçerli olacağı açıklandı.BAT sigara fiyat listesi

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250703/sigaraya-5-tl-zam-geldi-en-dusuk-ve-en-pahali-sigara-ne-kadar-1097581277.html

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