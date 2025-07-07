https://anlatilaninotesi.com.tr/20250707/resmi-gazetede-yayimlandi-catalcada-dev-arsa-satiliyor-1097661081.html

Resmi Gazete'de yayımlandı: Çatalca'da dev arsa satılıyor

Resmi Gazete'de yayımlandı: Çatalca'da dev arsa satılıyor

Sputnik Türkiye

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Resmi Gazete’de yayımlanan ilanlarla İstanbul, Konya, Niğde ve Sivas’ta toplam yüzbinlerce metrekarelik arsa satışları için... 07.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-07T12:44+0300

2025-07-07T12:44+0300

2025-07-07T12:44+0300

ekonomi̇

i̇stanbul

konya

niğde

arsa

resmi gazete

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Resmi Gazete’de yayımlanan duyurulara göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve çeşitli kamu kurumları tarafından İstanbul, Konya, Niğde ve Sivas’ta toplamda yüzbinlerce metrekarelik taşınmaz satışa sunuldu. Bu kapsamda en yüksek bedelli satış, İstanbul Çatalca’da yapılacak.Çatalca’da 103 dönümlük dev arsa satıştaKarayolları Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü, İstanbul’un Çatalca ilçesi Ova Yenice Mahallesi sınırları içinde yer alan toplam 103.923,67 m² büyüklüğündeki 11 farklı taşınmazı bir bütün olarak satışa çıkardı.Satışın tahmini bedeli 155 milyon 885 bin 505 TL olarak belirlenirken, ihaleye katılacaklardan 4 milyon 676 bin 565 TL geçici teminat isteniyor. İhale 21 Temmuz 2025 tarihinde saat 10:00’da gerçekleştirilecek.Konya Selçuklu’da konut i̇marlı arsa 215 milyona satıştaKonya’nın Selçuklu ilçesi Ardıçlı Mahallesi’nde yer alan 21.519,73 m² büyüklüğünde, konut imarlı bir arsa, 215 milyon 198 bin TL bedelle satışa çıkacak. İhalenin dikkat çeken noktası ise KDV muafiyeti ve satışın tamamının peşin yapılacak olması. Satış 22 Temmuz 2025 saat 15:00’te gerçekleşecek.Niğde’nin İlhanlı Mahallesi sınırlarında yer alan ve küçük sanayi alanı olarak planlanan 35.443,22 m²’lik arsa için satış ilanı yayımlandı. 202 milyon 26 bin 354 TL değer biçilen taşınmaz için 22 Temmuz 2025 saat 11:00’de ihale düzenlenecek. Ödeme şartlarına göre, bedelin %50’si peşin, kalan kısmı ise 20 ay taksit ve yasal faizle ödenecek.Sivas’ta altı arsa tek tek satışa çıkıyorSivas’ın Alibaba, Kardeşler ve Kılavuz mahallelerinde yer alan toplam 6 farklı parsel, kamu ihaleleriyle satışa sunulacak. Taşınmazların konumları, büyüklükleri ve imar durumlarına dair detaylı bilgiler ilan dosyasında yer alıyor. İhale 18 Temmuz 2025 saat 16:00’da başlayacak.

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