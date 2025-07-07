https://anlatilaninotesi.com.tr/20250707/rdif-baskani-dmitriyev-kuresel-guney-dunya-arenasinda-agirlik-kazandi-1097653950.html

RDIF Başkanı Dmitriyev: Küresel Güney dünya arenasında ağırlık kazandı

RDIF Başkanı Dmitriyev: Küresel Güney dünya arenasında ağırlık kazandı

Sputnik Türkiye

Brezilya'da düzenlenen BRICS Zirvesi ışığında Küresel Güney'in yükselen rolüne mercek tutan Dmitriyev, BRICS'in dünyadaki önemli yerine de vurgu yaptı. 07.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-07T10:47+0300

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2025-07-07T10:47+0300

dünya

kirill dmitriyev

sergey lavrov

rio de janeiro

brics

rusya doğrudan yatırım fonu (rdif)

brezilya

brics zirvesi

brics liderler zirvesi

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Rusya Devlet Başkanlığı Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi ve Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev, BRICS ülkelerinin başarılarından bahsettiği açıklamasında Küresel Güney'in dünya arenasında ağırlık kazandığını vurguladı.Rio de Janeiro'daki 17. BRICS Liderler Zirvesi devam ederken X hesabından yaptığı paylaşımda 'BRICS'in gücünü' gösteren veriler sunan Dmitriyev, söz konusu uluslararası oluşumun küresel GSYİH'nin yaklaşık yüzde 40'ını teşkil ettiğini, G7'nin payının ise yüzde 29'un altında olduğunu belirtti.Küresel GSYİH büyümesinin yüzde 50'sinden fazlasının BRICS ülkeleri tarafından sağlandığına dikkat çeken Dmitriyev, dünya nüfusunun yüzde 45'ten fazlasının BRICS coğrafyasında yaşadığının da altını çizdi.RDIF Başkanı, bu veriler ışığında Küresel Güney'in dünya arenasında ağırlık kazandığını mesajını öne çıkardı.17. BRICS Zirvesi, 6-7 Temmuz'da Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde yapılıyor.Rusya'yı zirvede Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov temsil ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250707/disisleri-bakani-hakan-fidan-brezilyada-17-brics-liderler-zirvesine-katildi-1097649745.html

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kirill dmitriyev, sergey lavrov, rio de janeiro, brics, rusya doğrudan yatırım fonu (rdif), brezilya, brics zirvesi, brics liderler zirvesi