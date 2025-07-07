https://anlatilaninotesi.com.tr/20250707/disisleri-bakani-hakan-fidan-brezilyada-17-brics-liderler-zirvesine-katildi-1097649745.html
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brezilya’da 17. BRICS Liderler Zirvesi'ne katıldı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brezilya’da 17. BRICS Liderler Zirvesi'ne katıldı
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen 17. BRICS Liderler Zirvesi kapsamında gerçekleştirilen “Çok Taraflılığın... 07.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-07T08:39+0300
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brics liderler zirvesi
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen 17. BRICS Liderler Zirvesi'ne katıldı. Bakan Fidan'ın Zirve kapsamında “Çok Taraflılığın Güçlendirilmesi, Ekonomik ve Mali Meseleler ile Yapay Zeka” oturumuna katıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250706/disisleri-bakani-fidan-brics-zirvesinde-iranli-mevkidasi-arakci-ile-gorustu-1097646150.html
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türkiye, hakan fidan, brezilya, brics zirvesi, brics liderler zirvesi
türkiye, hakan fidan, brezilya, brics zirvesi, brics liderler zirvesi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brezilya’da 17. BRICS Liderler Zirvesi'ne katıldı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen 17. BRICS Liderler Zirvesi kapsamında gerçekleştirilen “Çok Taraflılığın Güçlendirilmesi, Ekonomik ve Mali Meseleler ile Yapay Zeka” oturumuna katıldı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen 17. BRICS Liderler Zirvesi'ne katıldı.
Bakan Fidan'ın Zirve kapsamında “Çok Taraflılığın Güçlendirilmesi, Ekonomik ve Mali Meseleler ile Yapay Zeka” oturumuna katıldı.