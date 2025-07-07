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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250707/psikopat-isimli-kedisiyle-tamirhane-yonetiyor-bunlardaki-akil-kimsede-yok-1097658296.html
'Psikopat' isimli kedisiyle tamirhane yönetiyor: 'Bunlardaki akıl kimsede yok'
'Psikopat' isimli kedisiyle tamirhane yönetiyor: 'Bunlardaki akıl kimsede yok'
Sputnik Türkiye
Trabzon'da bir motor ustasının kedisi “Psikopat”, yalnızca sanayi sitesinin değil, tüm sosyal medyanın ilgi odağı haline geldi. İş yeri kedilere özel olarak... 07.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-07T11:57+0300
2025-07-07T11:57+0300
yaşam
kedi
tamirci
otomobil tamircisi
trabzon
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Trabzon'un Akçaabat ilçesindeki küçük sanayi sitesinde motor ustası Yusuf Şahinkaya’nın baktığı tekir cinsi kedi, adeta bir çalışan gibi iş yerinde tamir işlerine eşlik ediyor. Şahinkaya'nın “Psikopat” adını verdiği kedi, yaklaşık 1,5 yıldır onunla birlikte çalışıyor.Kedi̇ler i̇çi̇n özel mama alani oluşturduKedi sevgisi 4 yıl önce oğlunun getirdiği bir Scottish Fold ile başlayan Şahinkaya, şu anda iş yerinde 6 kediye birden bakıyor. Kediler için özel mama alanı hazırlayan usta, iş yerini onların konforuna göre yeniden düzenledi.'Birlikte araba tamir ediyoruz'“Psikopat” adını verdiği kedisinin doğduğundan beri yanında olduğunu söyleyen Şahinkaya, onunla arasında güçlü bir bağ oluştuğunu vurgulayarak şunları söyledi:"Birlikte motor tamir ederiz, araba tamir ederiz. Oğlum Psikopat, benim yardımcı ustam."Kedisi, tamirat sırasında araçların üzerine ve motor kaputuna çıkarak işleri merakla izliyor.Zaman zaman kedinin hareketlerinin işleri aksattığını dile getiren Şahinkaya, yaşadığı zorlukları şu sözlerle anlattı:"Bırakmıyor, onun yüzünden iş yapamıyorum. Uyuduğu zaman rahat oluyorum. Çünkü 'Bırak dur, ben yapacağım' diyor gibi. Gerçekten 'Hayvanlarda akıl yok' diyorlar ya bunlardaki akıl kimsede yok."Araçlari tirmaliyor, sonra yikamaya gidiyorlarBazı müşterilerin kediden rahatsız olduğunu söyleyen usta, kedinin bazen arabaları tırmaladığını ve tüy bırakması nedeniyle araçları yeniden yıkamaya gönderdiklerini belirtti."Çoğu arabaya cila yaptırıyorum. Arabaya biniyor, tüy oluyor. Mecbur gelen arabaları bir de yıkamaya veriyoruz. Bunlar da bu işin cilveleri."Kedilerin sadece mama ihtiyaçlarıyla değil, sağlık kontrolleriyle de ilgilendiğini belirten Şahinkaya, iki ayda bir iç ve dış parazit uygulamaları yaptırdığını söyledi:"Herkesin rızkını Allah verir. Veteriner masrafları oluyor. İki ayda bir iç, dış parazit bakımları var."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250707/kartalkaya-davasinda-adalet-arayisi-otel-yangininda-8-yakinini-kaybeden-avukat-salonu-terk-etti-1097656481.html
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kedi, tamirci, otomobil tamircisi, trabzon
kedi, tamirci, otomobil tamircisi, trabzon

'Psikopat' isimli kedisiyle tamirhane yönetiyor: 'Bunlardaki akıl kimsede yok'

11:57 07.07.2025
© AAKedi
Kedi - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2025
© AA
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Trabzon'da bir motor ustasının kedisi “Psikopat”, yalnızca sanayi sitesinin değil, tüm sosyal medyanın ilgi odağı haline geldi. İş yeri kedilere özel olarak düzenlendi, tekir cinsi kedi ise adeta tamirhanenin ikinci ustası gibi çalışıyor.
Trabzon'un Akçaabat ilçesindeki küçük sanayi sitesinde motor ustası Yusuf Şahinkaya’nın baktığı tekir cinsi kedi, adeta bir çalışan gibi iş yerinde tamir işlerine eşlik ediyor. Şahinkaya'nın “Psikopat” adını verdiği kedi, yaklaşık 1,5 yıldır onunla birlikte çalışıyor.

Kedi̇ler i̇çi̇n özel mama alani oluşturdu

Kedi sevgisi 4 yıl önce oğlunun getirdiği bir Scottish Fold ile başlayan Şahinkaya, şu anda iş yerinde 6 kediye birden bakıyor. Kediler için özel mama alanı hazırlayan usta, iş yerini onların konforuna göre yeniden düzenledi.

'Birlikte araba tamir ediyoruz'

Psikopat” adını verdiği kedisinin doğduğundan beri yanında olduğunu söyleyen Şahinkaya, onunla arasında güçlü bir bağ oluştuğunu vurgulayarak şunları söyledi:
"Birlikte motor tamir ederiz, araba tamir ederiz. Oğlum Psikopat, benim yardımcı ustam."
Kedisi, tamirat sırasında araçların üzerine ve motor kaputuna çıkarak işleri merakla izliyor.
Zaman zaman kedinin hareketlerinin işleri aksattığını dile getiren Şahinkaya, yaşadığı zorlukları şu sözlerle anlattı:
"Bırakmıyor, onun yüzünden iş yapamıyorum. Uyuduğu zaman rahat oluyorum. Çünkü 'Bırak dur, ben yapacağım' diyor gibi. Gerçekten 'Hayvanlarda akıl yok' diyorlar ya bunlardaki akıl kimsede yok."

Araçlari tirmaliyor, sonra yikamaya gidiyorlar

Bazı müşterilerin kediden rahatsız olduğunu söyleyen usta, kedinin bazen arabaları tırmaladığını ve tüy bırakması nedeniyle araçları yeniden yıkamaya gönderdiklerini belirtti.
"Çoğu arabaya cila yaptırıyorum. Arabaya biniyor, tüy oluyor. Mecbur gelen arabaları bir de yıkamaya veriyoruz. Bunlar da bu işin cilveleri."
Kedilerin sadece mama ihtiyaçlarıyla değil, sağlık kontrolleriyle de ilgilendiğini belirten Şahinkaya, iki ayda bir iç ve dış parazit uygulamaları yaptırdığını söyledi:
"Herkesin rızkını Allah verir. Veteriner masrafları oluyor. İki ayda bir iç, dış parazit bakımları var."
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