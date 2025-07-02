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İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, UAEA ile işbirliğini askıya aldı
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, UAEA ile işbirliğini askıya aldı
Sputnik Türkiye
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkesinin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile işbirliğini askıya alan kararnameyi imzaladı. 02.07.2025, Sputnik Türkiye
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İran haber ajansı Tasnim, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın, İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile işbirliğini askıya alan kararnameyi çıkardığını bildirdi.Daha önce İran Meclisi, ülkedeki nükleer tesislere yönelik saldırıları kınamayan UAEA’yı hedef alan bir yasa tasarısını oy birliğiyle kabul etti. Bu yasaya göre, UAEA ile tüm işbirliği durduruldu, UAEA denetçilerinin ülkeye girişi yasaklandı, nükleer faaliyetlere ilişkin UAEA’ya rapor sunulması yasaklandı, UAEA Direktörü Rafael Grossi ile hükümetin herhangi bir temas kurması engellendi.İran, UAEA Direktörü Grossi’yi İsrail ve ABD’nin İran’a yönelik saldırılarını meşrulaştırmakla ve İsrail adına casusluk yapmakla suçlamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250702/ukraynalilar-isvicreli-belediye-baskanini-kizdirdi-nankorler-ve-turist-gibi-davraniyorlar-1097512120.html
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İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, UAEA ile işbirliğini askıya aldı

10:26 02.07.2025 (güncellendi: 10:32 02.07.2025)
© AP Photo / Vahid Salemiİran bayrağı
İran bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkesinin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile işbirliğini askıya alan kararnameyi imzaladı.
İran haber ajansı Tasnim, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın, İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile işbirliğini askıya alan kararnameyi çıkardığını bildirdi.
Daha önce İran Meclisi, ülkedeki nükleer tesislere yönelik saldırıları kınamayan UAEA’yı hedef alan bir yasa tasarısını oy birliğiyle kabul etti. Bu yasaya göre, UAEA ile tüm işbirliği durduruldu, UAEA denetçilerinin ülkeye girişi yasaklandı, nükleer faaliyetlere ilişkin UAEA’ya rapor sunulması yasaklandı, UAEA Direktörü Rafael Grossi ile hükümetin herhangi bir temas kurması engellendi.
İran, UAEA Direktörü Grossi’yi İsrail ve ABD’nin İran’a yönelik saldırılarını meşrulaştırmakla ve İsrail adına casusluk yapmakla suçlamıştı.
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