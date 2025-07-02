https://anlatilaninotesi.com.tr/20250702/iran-cumhurbaskani-pezeskiyan-uaea-ile-isbirligini-askiya-aldi-1097515133.html

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, UAEA ile işbirliğini askıya aldı

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, UAEA ile işbirliğini askıya aldı

Sputnik Türkiye

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkesinin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile işbirliğini askıya alan kararnameyi imzaladı. 02.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-02T10:26+0300

2025-07-02T10:26+0300

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dünya

i̇ran

uluslararası atom enerjisi kurumu (uaea)

mesud pezeşkiyan

abd

i̇srail

rafael grossi

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İran haber ajansı Tasnim, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın, İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile işbirliğini askıya alan kararnameyi çıkardığını bildirdi.Daha önce İran Meclisi, ülkedeki nükleer tesislere yönelik saldırıları kınamayan UAEA’yı hedef alan bir yasa tasarısını oy birliğiyle kabul etti. Bu yasaya göre, UAEA ile tüm işbirliği durduruldu, UAEA denetçilerinin ülkeye girişi yasaklandı, nükleer faaliyetlere ilişkin UAEA’ya rapor sunulması yasaklandı, UAEA Direktörü Rafael Grossi ile hükümetin herhangi bir temas kurması engellendi.İran, UAEA Direktörü Grossi’yi İsrail ve ABD’nin İran’a yönelik saldırılarını meşrulaştırmakla ve İsrail adına casusluk yapmakla suçlamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250702/ukraynalilar-isvicreli-belediye-baskanini-kizdirdi-nankorler-ve-turist-gibi-davraniyorlar-1097512120.html

i̇ran

abd

i̇srail

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i̇ran, uluslararası atom enerjisi kurumu (uaea), mesud pezeşkiyan, abd, i̇srail, rafael grossi