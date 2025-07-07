https://anlatilaninotesi.com.tr/20250707/muglada-5-buyuklugunde-deprem-1097677345.html
Muğla'da 5 büyüklüğünde deprem
Muğla'da 5 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
Muğla'danın Datça ilçesi açıkladında 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 07.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-07T21:04+0300
2025-07-07T21:04+0300
2025-07-07T21:29+0300
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deprem
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
afad
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 20.46'da 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.Depremin 7.37 km derinlikte meydana geldiği belirtildi. Prof. Dr. Naci Görür'den açıklamaProf. Dr. Naci Görür, Akdeniz'de meydana gelen deprem sonrası sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Datça açıklarında meydana gelen ve AFAD tarafından 5.0 büyüklüğünde ölçülen depremle ilgili şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250707/yeni-zelandada-63-buyuklugunde-deprem-1097673382.html
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muğla deprem, datça deprem,
muğla deprem, datça deprem,
Muğla'da 5 büyüklüğünde deprem
21:04 07.07.2025 (güncellendi: 21:29 07.07.2025)
Muğla'danın Datça ilçesi açıkladında 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 20.46'da 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin 7.37 km derinlikte meydana geldiği belirtildi.
Prof. Dr. Naci Görür'den açıklama
Prof. Dr. Naci Görür, Akdeniz'de meydana gelen deprem sonrası sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Datça açıklarında meydana gelen ve AFAD tarafından 5.0 büyüklüğünde ölçülen depremle ilgili şu ifadeleri kullandı:
Girit’in yakın doğusunda, Girit ile Rodos arasında 5,1 deprem. Deprem Afrika levhasının Anadolu levhasının altına dalması ile ilgili. Dalan levha üzerinde. Anadolu levhası geriliyor. Sevgiler