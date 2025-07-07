https://anlatilaninotesi.com.tr/20250707/muglada-5-buyuklugunde-deprem-1097677345.html

Muğla'da 5 büyüklüğünde deprem

Muğla'da 5 büyüklüğünde deprem

Sputnik Türkiye

Muğla'danın Datça ilçesi açıkladında 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 07.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-07T21:04+0300

2025-07-07T21:04+0300

2025-07-07T21:29+0300

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deprem

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

afad

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 20.46'da 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.Depremin 7.37 km derinlikte meydana geldiği belirtildi. Prof. Dr. Naci Görür'den açıklamaProf. Dr. Naci Görür, Akdeniz'de meydana gelen deprem sonrası sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Datça açıklarında meydana gelen ve AFAD tarafından 5.0 büyüklüğünde ölçülen depremle ilgili şu ifadeleri kullandı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250707/yeni-zelandada-63-buyuklugunde-deprem-1097673382.html

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muğla deprem, datça deprem,