https://anlatilaninotesi.com.tr/20250707/msb-pence-kilit-harekti-bolgesinde-metan-gazindan-5-asker-sehit-oldu-1097641696.html

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit sayısı 8'e yükseldi

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit sayısı 8'e yükseldi

Sputnik Türkiye

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekâtı kapsamında yürütülen arama-tarama faaliyetleri sırasında 5 asker hayatını kaybederek şehit olmuştu. Bu sabah... 07.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-07T07:22+0300

2025-07-07T07:22+0300

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Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde bir mağarada yürütülen arama sırasında metan gazına maruz kalan 19 askerden 5’i hayatını kaybetti. 6 Temmuz 2025 tarihinde, daha önce teröristler tarafından hastane amaçlı kullanıldığı tespit edilen 852 rakımlı tepedeki bir mağarada yapılan arama sırasında, 19 personel metan gazına maruz kaldı. Hastaneye sevk edilen personelden 5’i tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etti.7 Temmuz sabahı yapılan açıklamada şehit sayısının 8'e yükseldiği açıklandı. Milli Savunma Bakanlığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Millî Savunma Bakanlığı, hayatını kaybeden 5 askerin isimlerini paylaştı. Bakanlık, İsth.Ütğm. Ege Akar, Müht.Asb.Kd.Çvş Abdurrahman Akdoğan, P.Söz.Er Özkan Özkanlı, P.Söz.Er Mahsun Yeşildemir, ve P.Söz.Er Ahmet Kuşak'ın vefat ettiğini duyurdu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250618/milli-savunma-bakani-guler-turkiye-iran-sinirindaki-askeri-birlikleri-denetleyecek-1097111521.html

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Sputnik Türkiye

milli savunma bakanlığı (msb), şehit, şehit cenazesi, şehit aileleri, cenaze, cenaze töreni