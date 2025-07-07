https://anlatilaninotesi.com.tr/20250707/msb-pence-kilit-harekti-bolgesinde-metan-gazindan-5-asker-sehit-oldu-1097641696.html
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit sayısı 8'e yükseldi
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit sayısı 8'e yükseldi
Sputnik Türkiye
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekâtı kapsamında yürütülen arama-tarama faaliyetleri sırasında 5 asker hayatını kaybederek şehit olmuştu. Bu sabah... 07.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-07T07:22+0300
2025-07-07T07:22+0300
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Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde bir mağarada yürütülen arama sırasında metan gazına maruz kalan 19 askerden 5’i hayatını kaybetti. 6 Temmuz 2025 tarihinde, daha önce teröristler tarafından hastane amaçlı kullanıldığı tespit edilen 852 rakımlı tepedeki bir mağarada yapılan arama sırasında, 19 personel metan gazına maruz kaldı. Hastaneye sevk edilen personelden 5’i tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etti.7 Temmuz sabahı yapılan açıklamada şehit sayısının 8'e yükseldiği açıklandı. Milli Savunma Bakanlığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Millî Savunma Bakanlığı, hayatını kaybeden 5 askerin isimlerini paylaştı. Bakanlık, İsth.Ütğm. Ege Akar, Müht.Asb.Kd.Çvş Abdurrahman Akdoğan, P.Söz.Er Özkan Özkanlı, P.Söz.Er Mahsun Yeşildemir, ve P.Söz.Er Ahmet Kuşak'ın vefat ettiğini duyurdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250618/milli-savunma-bakani-guler-turkiye-iran-sinirindaki-askeri-birlikleri-denetleyecek-1097111521.html
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milli savunma bakanlığı (msb), şehit, şehit cenazesi, şehit aileleri, cenaze, cenaze töreni
milli savunma bakanlığı (msb), şehit, şehit cenazesi, şehit aileleri, cenaze, cenaze töreni
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit sayısı 8'e yükseldi
07:22 07.07.2025 (güncellendi: 07:41 07.07.2025)
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekâtı kapsamında yürütülen arama-tarama faaliyetleri sırasında 5 asker hayatını kaybederek şehit olmuştu. Bu sabah itibariyle şehit sayısının 8'e yükseldiği açıklandı.
Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde bir mağarada yürütülen arama sırasında metan gazına maruz kalan 19 askerden 5’i hayatını kaybetti. 6 Temmuz 2025 tarihinde, daha önce teröristler tarafından hastane amaçlı kullanıldığı tespit edilen 852 rakımlı tepedeki bir mağarada yapılan arama sırasında, 19 personel metan gazına maruz kaldı. Hastaneye sevk edilen personelden 5’i tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etti.
7 Temmuz sabahı yapılan açıklamada şehit sayısının 8'e yükseldiği açıklandı. Milli Savunma Bakanlığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"6 Temmuz 2025 tarihinde, Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 852 Rakımlı Tepe’de bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanılan bir mağarada icra edilen arama tarama faaliyetinde, metan gazından etkilenen üç kahraman silah arkadaşımız daha şehit olmuş, şehit olan personel sayısı sekize yükselmiştir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, etkilenenlere de acil şifalar dileriz."
Millî Savunma Bakanlığı, hayatını kaybeden 5 askerin isimlerini paylaştı. Bakanlık, İsth.Ütğm. Ege Akar, Müht.Asb.Kd.Çvş Abdurrahman Akdoğan, P.Söz.Er Özkan Özkanlı, P.Söz.Er Mahsun Yeşildemir, ve P.Söz.Er Ahmet Kuşak'ın vefat ettiğini duyurdu.