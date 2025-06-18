https://anlatilaninotesi.com.tr/20250618/milli-savunma-bakani-guler-turkiye-iran-sinirindaki-askeri-birlikleri-denetleyecek-1097111521.html

Milli Savunma Bakanı Güler Türkiye-İran sınırındaki askeri birlikleri denetleyecek

Milli Savunma Bakanı Güler Türkiye-İran sınırındaki askeri birlikleri denetleyecek

Sputnik Türkiye

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye-İran sınırındaki askeri birlikleri denetlemek üzere Van'ın Başkale ilçesine hareket etti. 18.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-18T11:34+0300

2025-06-18T11:34+0300

2025-06-18T11:34+0300

türki̇ye

yaşar güler

i̇ran

van

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/09/0f/1075504032_0:0:2913:1640_1920x0_80_0_0_28c71fea7dbbd015fb25be548dde3c0f.jpg

İsrail-İran savaşı altıncı gününe girdi. Sınırın sıfır noktasında yasa dışı geçişlerin engellenmesi için güvenlik önlemleri artırıldı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, bugün bölgeye gidiyor.Milli Savunma Bakanı sınıra gidiyorGüler, Türkiye-İran sınırındaki askeri birlikleri denetlemek üzere Van'ın Başkale ilçesine hareket etti.Bakan Güler, İran hududundaki askeri birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250618/israil-iran-savasi-tum-bolgeye-yayilabilir-1097105675.html

türki̇ye

i̇ran

van

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

yaşar güler, i̇ran, van