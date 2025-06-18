https://anlatilaninotesi.com.tr/20250618/milli-savunma-bakani-guler-turkiye-iran-sinirindaki-askeri-birlikleri-denetleyecek-1097111521.html
Milli Savunma Bakanı Güler Türkiye-İran sınırındaki askeri birlikleri denetleyecek
Milli Savunma Bakanı Güler Türkiye-İran sınırındaki askeri birlikleri denetleyecek
Sputnik Türkiye
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye-İran sınırındaki askeri birlikleri denetlemek üzere Van'ın Başkale ilçesine hareket etti. 18.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-18T11:34+0300
2025-06-18T11:34+0300
2025-06-18T11:34+0300
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İsrail-İran savaşı altıncı gününe girdi. Sınırın sıfır noktasında yasa dışı geçişlerin engellenmesi için güvenlik önlemleri artırıldı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, bugün bölgeye gidiyor.Milli Savunma Bakanı sınıra gidiyorGüler, Türkiye-İran sınırındaki askeri birlikleri denetlemek üzere Van'ın Başkale ilçesine hareket etti.Bakan Güler, İran hududundaki askeri birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250618/israil-iran-savasi-tum-bolgeye-yayilabilir-1097105675.html
türki̇ye
i̇ran
van
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yaşar güler, i̇ran, van
Milli Savunma Bakanı Güler Türkiye-İran sınırındaki askeri birlikleri denetleyecek
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye-İran sınırındaki askeri birlikleri denetlemek üzere Van'ın Başkale ilçesine hareket etti.
İsrail-İran savaşı altıncı gününe girdi. Sınırın sıfır noktasında yasa dışı geçişlerin engellenmesi için güvenlik önlemleri artırıldı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, bugün bölgeye gidiyor.
Milli Savunma Bakanı sınıra gidiyor
Güler, Türkiye-İran sınırındaki askeri birlikleri denetlemek üzere Van'ın Başkale ilçesine hareket etti.
Bakan Güler, İran hududundaki askeri birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunacak.