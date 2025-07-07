https://anlatilaninotesi.com.tr/20250707/modi-hicbir-ulke-kritik-mineralleri-ve-teknolojiyi-silah-olarak-kullanmamali-1097658333.html

Modi: Hiçbir ülke kritik mineralleri ve teknolojiyi silah olarak kullanmamalı

Modi: Hiçbir ülke kritik mineralleri ve teknolojiyi silah olarak kullanmamalı

Sputnik Türkiye

BRICS Zirvesi'ndeki konuşmasında kritik mineraller ile teknolojinin önemine dikkat çeken Modi, bu alanda güvenliği sağlama çağrısı yaptı. 07.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-07T11:50+0300

2025-07-07T11:50+0300

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brics zirvesi

brics liderler zirvesi

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Hindistan Başbakanı Narendra Modi, kritik mineraller ve teknolojiyle ilgili tedarik zincirlerinin güvenli kalmasını sağlamak için BRICS ülkelerini birlik olmaya çağırdı.Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen 17. BRICS Zirvesi'nde konuşan Modi, kritik mineraller ve teknolojinin bazı ülkeler tarafından farklı amaçlarla kullanıldığına dikkat çekerek BRICS içinde buna karşı önlem almaları gerektiğini belirtti.Modi, "Kritik mineraller ve teknolojiyle ilgili tedarik zincirlerini güvenli ve güvenilir hale getirmek için birlikte çalışmamız gerekiyor. Hiçbir ülkenin bu kaynakları kendi çıkarları için veya başkalarına karşı bir silah olarak kullanmamasını sağlamak önemlidir" ifadelerini kullandı.Kritik mineraller ve nadir toprak metalleri, özellikle ABD Başkanı Donald Trump'ın tahminen 4.4 trilyon dolar değerinde kritik mineral ve enerji varlığına sahip Grönland'ın ilhakını kamuoyunda desteklemesinin ardından, günümüz jeopolitiğinde yeni bir mücadele alanı haline geldi.ABD'nin Ukrayna'yla nadir toprak elementleri anlaşması imzalaması da, bu alanda Washington'un attığı bir diğer dikkat çekici adım olmuştu.

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hindistan başbakanı narendra modi, donald trump, rio de janeiro, grönland, brics, brics zirvesi, brics liderler zirvesi