https://anlatilaninotesi.com.tr/20250707/ahmet-hakan-erdogana-ucakta-gazeteciler-soru-sormuyorlarmis-herkes-istedigi-soruyu-sorabiliyor-1097651623.html
Ahmet Hakan: Erdoğan’a uçakta gazeteciler soru sormuyorlarmış. Herkes istediği soruyu sorabiliyor kimseye yasak denmiyor
Ahmet Hakan: Erdoğan’a uçakta gazeteciler soru sormuyorlarmış. Herkes istediği soruyu sorabiliyor kimseye yasak denmiyor
Sputnik Türkiye
Ahmet Hakan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik uçakta soru sorulamadığına yönelik iddiaları yalanladı ve "Erdoğan’ın yurtdışı seyahatlerinden dönerken uçakta... 07.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-07T09:44+0300
2025-07-07T09:44+0300
2025-07-07T09:44+0300
poli̇ti̇ka
cumhurbaşkanı
recep tayyip erdoğan
uçak
gazeteci
soru
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Gazeteci Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yurt dışı gezileri dönüşünde uçakta gazetecilerle yaptığı söyleşiye dair eleştirilere yanıt verdi.'Soru sormak yasak' denmiyorErdoğan, yurt dışı gezileri dönüşü, uçakta gazetecilere açıklama yapıyor, ardından da basın mensuplarının sorularını yanıtlıyor. Ahmet Hakan, gazetecilerin sorularına yönelik iddialara şu şekilde yanıt verdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250517/cumhurbaskani-erdogandan-lozan-tartismalarina-yanit-benden-boyle-bir-sey-duydunuz-mu-1096301591.html
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ahmet hakan erdoğan uçak, erdoğana uçakta soru sorulabiliyor mu, erdoğün uçak gazeteciler
ahmet hakan erdoğan uçak, erdoğana uçakta soru sorulabiliyor mu, erdoğün uçak gazeteciler
Ahmet Hakan: Erdoğan’a uçakta gazeteciler soru sormuyorlarmış. Herkes istediği soruyu sorabiliyor kimseye yasak denmiyor
Ahmet Hakan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik uçakta soru sorulamadığına yönelik iddiaları yalanladı ve "Erdoğan’ın yurtdışı seyahatlerinden dönerken uçakta gazeteciler soru sormuyorlarmış. Herkes istediği soruyu sorabiliyor. Kimseye “Bu soru yasak, sorulamaz” denmiyor" dedi.
Gazeteci Ahmet Hakan
, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yurt dışı gezileri dönüşünde uçakta gazetecilerle
yaptığı söyleşiye dair eleştirilere yanıt verdi
.
'Soru sormak yasak' denmiyor
Erdoğan, yurt dışı gezileri dönüşü, uçakta gazetecilere açıklama yapıyor, ardından da basın mensuplarının sorularını yanıtlıyor. Ahmet Hakan, gazetecilerin sorularına yönelik iddialara şu şekilde yanıt verdi:
Olay her defasında şöyle cereyan ediyor: Her seyahat dönüşü uçakta mutlaka bir basın toplantısı düzenleniyor. Uçaktaki basın toplantılarını Cumhurbaşkanı Erdoğan çok ciddiye alıyor. Her basın toplantısında önce Erdoğan, geziyle ilgili genel bilgiler veriyor. Ardından “Şimdi sıra sizin sorularınızda” diyor. Gazeteciler tek tek soruyor, Erdoğan tek tek yanıtlıyor. Herkes istediği soruyu sorabiliyor. Kimseye “Bu soru yasak, sorulamaz” denmiyor. İsteyen gazeteci, basın toplantısını kayda alabiliyor. Bir de işin şu kısmı var: Kalınan otellerin ücretleri, gazeteciler tarafından ödeniyor. Yenilen yemeklerin ücretleri, gazeteciler tarafından ödeniyor. Erdoğan’ın uçaktaki basın toplantılarına yönelik varsa eleştirileriniz sonuna kadar söyleyin. Ama haktan, hakikatten, doğruluktan sapmadan yapın bunu.