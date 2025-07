Ahmet Hakan: Erdoğan’a uçakta gazeteciler soru sormuyorlarmış. Herkes istediği soruyu sorabiliyor kimseye yasak denmiyor

Olay her defasında şöyle cereyan ediyor: Her seyahat dönüşü uçakta mutlaka bir basın toplantısı düzenleniyor. Uçaktaki basın toplantılarını Cumhurbaşkanı Erdoğan çok ciddiye alıyor. Her basın toplantısında önce Erdoğan, geziyle ilgili genel bilgiler veriyor. Ardından “Şimdi sıra sizin sorularınızda” diyor. Gazeteciler tek tek soruyor, Erdoğan tek tek yanıtlıyor. Herkes istediği soruyu sorabiliyor. Kimseye “Bu soru yasak, sorulamaz” denmiyor. İsteyen gazeteci, basın toplantısını kayda alabiliyor. Bir de işin şu kısmı var: Kalınan otellerin ücretleri, gazeteciler tarafından ödeniyor. Yenilen yemeklerin ücretleri, gazeteciler tarafından ödeniyor. Erdoğan’ın uçaktaki basın toplantılarına yönelik varsa eleştirileriniz sonuna kadar söyleyin. Ama haktan, hakikatten, doğruluktan sapmadan yapın bunu.