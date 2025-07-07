https://anlatilaninotesi.com.tr/20250707/milli-savunma-bakani-guler-metan-gazindan-zehirlenen-askerleri-ziyaret-etti-1097677842.html
Milli Savunma Bakanı Güler, metan gazından zehirlenen askerleri ziyaret etti
Milli Savunma Bakanı Güler, metan gazından zehirlenen askerleri ziyaret etti
Sputnik Türkiye
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde metan gazından zehirlenerek Ankara'da tedavi altına alınan askerleri hastanede ziyaret etti... 07.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-07T21:35+0300
2025-07-07T21:35+0300
2025-07-07T21:35+0300
türki̇ye
milli savunma bakanlığı (msb)
metan
zehirli gaz
mağara
yeraltı mağarası
gata
gülhane eğitim ve araştırma hastanesi (gata)
yaşar güler
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, metan gazından zehirlenen askerleri hastanede ziyaret etti.Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Güler’in ziyareti sırasında askerlerin sağlık durumuna ilişkin doktorlardan detaylı bilgi aldığı belirtildi.Ziyarette, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Bakan Yardımcısı Musa Heybet de hazır bulundu.Bakan Güler, tedavi gören askerler ve ailelerine geçmiş olsun dileklerini ileterek, tedavi sürecinin titizlikle sürdüğü ve askerlerin sağlık durumlarının yakından takip edildiğini vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250707/msb-sehit-sayisi-12ye-yukseldi-1097655824.html
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milli savunma bakanlığı (msb), metan, zehirli gaz, mağara, yeraltı mağarası, gata, gülhane eğitim ve araştırma hastanesi (gata), yaşar güler
milli savunma bakanlığı (msb), metan, zehirli gaz, mağara, yeraltı mağarası, gata, gülhane eğitim ve araştırma hastanesi (gata), yaşar güler
Milli Savunma Bakanı Güler, metan gazından zehirlenen askerleri ziyaret etti
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde metan gazından zehirlenerek Ankara'da tedavi altına alınan askerleri hastanede ziyaret etti. GATA'da tedavileri süren askerlerin durumu hakkında doktorlardan bilgi alan Güler’e, Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanları da eşlik etti.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, metan gazından zehirlenen askerleri hastanede ziyaret etti.
Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Güler’in ziyareti sırasında askerlerin sağlık durumuna ilişkin doktorlardan detaylı bilgi aldığı belirtildi.
Ziyarette, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Bakan Yardımcısı Musa Heybet de hazır bulundu.
Bakan Güler, tedavi gören askerler ve ailelerine geçmiş olsun dileklerini ileterek, tedavi sürecinin titizlikle sürdüğü ve askerlerin sağlık durumlarının yakından takip edildiğini vurguladı.