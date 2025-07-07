https://anlatilaninotesi.com.tr/20250707/milli-savunma-bakani-guler-metan-gazindan-zehirlenen-askerleri-ziyaret-etti-1097677842.html

Milli Savunma Bakanı Güler, metan gazından zehirlenen askerleri ziyaret etti

Milli Savunma Bakanı Güler, metan gazından zehirlenen askerleri ziyaret etti

Sputnik Türkiye

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde metan gazından zehirlenerek Ankara'da tedavi altına alınan askerleri hastanede ziyaret etti... 07.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-07T21:35+0300

2025-07-07T21:35+0300

2025-07-07T21:35+0300

türki̇ye

milli savunma bakanlığı (msb)

metan

zehirli gaz

mağara

yeraltı mağarası

gata

gülhane eğitim ve araştırma hastanesi (gata)

yaşar güler

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/07/1097677640_0:64:2048:1216_1920x0_80_0_0_ea19592dcb775776790665dc61de19b6.jpg

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, metan gazından zehirlenen askerleri hastanede ziyaret etti.Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Güler’in ziyareti sırasında askerlerin sağlık durumuna ilişkin doktorlardan detaylı bilgi aldığı belirtildi.Ziyarette, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Bakan Yardımcısı Musa Heybet de hazır bulundu.Bakan Güler, tedavi gören askerler ve ailelerine geçmiş olsun dileklerini ileterek, tedavi sürecinin titizlikle sürdüğü ve askerlerin sağlık durumlarının yakından takip edildiğini vurguladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250707/msb-sehit-sayisi-12ye-yukseldi-1097655824.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

milli savunma bakanlığı (msb), metan, zehirli gaz, mağara, yeraltı mağarası, gata, gülhane eğitim ve araştırma hastanesi (gata), yaşar güler