https://anlatilaninotesi.com.tr/20250707/mersinde-ormanda-piknik-yapan-4-kisiye-para-cezasi-verildi-1097678321.html

Mersin’de ormanda piknik yapan 4 kişiye para cezası verildi

Mersin’de ormanda piknik yapan 4 kişiye para cezası verildi

Sputnik Türkiye

Türkiye'yi etkisi altına alan orman yangınlarına önlem amacıyla Mersin'de girişlerin yasaklandığı ormanlık alanda piknik yapan 4 kişiye para cezası kesildi 07.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-07T22:32+0300

2025-07-07T22:32+0300

2025-07-07T22:39+0300

mersin

erdemli

haberler

türki̇ye

orman yangını

piknik

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/06/1097636880_0:133:2730:1669_1920x0_80_0_0_40b6b3db92cbaff615fe8cfac05b56b6.jpg

Yangınlarla mücadele önlemleri kapsamında ormana girişlerin yasaklandığı illerden Mersin'de ormanlık alanda piknik yaptığı belirlenen 4 kişiye para cezası uygulandı.Mersin Valiliği'nden yapılan açıklamada Erdemli ilçesi Kargıpınarı Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk bölgesinde devriye faaliyeti gerçekleştirildiği sırada piknik yapan 4 kişiye rastandığı ifade edildi.Açıklamada, "4 şahsın ormanlık alanda piknik yaptığı tespit edilmiş olup şahıslara 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu gereğince idari yaptırım (para cezası) uygulanmıştır" ifadesi kullanıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250707/balikesirde-orman-yangini-buyuyen-alevler-ormanlik-alana-ulasti-1097677490.html

mersin

erdemli

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mersin, erdemli, haberler, orman yangını, piknik