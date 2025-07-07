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Mersin’de ormanda piknik yapan 4 kişiye para cezası verildi
Mersin’de ormanda piknik yapan 4 kişiye para cezası verildi
Sputnik Türkiye
Türkiye'yi etkisi altına alan orman yangınlarına önlem amacıyla Mersin'de girişlerin yasaklandığı ormanlık alanda piknik yapan 4 kişiye para cezası kesildi 07.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-07T22:32+0300
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Yangınlarla mücadele önlemleri kapsamında ormana girişlerin yasaklandığı illerden Mersin'de ormanlık alanda piknik yaptığı belirlenen 4 kişiye para cezası uygulandı.Mersin Valiliği'nden yapılan açıklamada Erdemli ilçesi Kargıpınarı Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk bölgesinde devriye faaliyeti gerçekleştirildiği sırada piknik yapan 4 kişiye rastandığı ifade edildi.Açıklamada, "4 şahsın ormanlık alanda piknik yaptığı tespit edilmiş olup şahıslara 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu gereğince idari yaptırım (para cezası) uygulanmıştır" ifadesi kullanıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250707/balikesirde-orman-yangini-buyuyen-alevler-ormanlik-alana-ulasti-1097677490.html
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mersin, erdemli, haberler, orman yangını, piknik

Mersin’de ormanda piknik yapan 4 kişiye para cezası verildi

22:32 07.07.2025 (güncellendi: 22:39 07.07.2025)
© AA / Mehmet YavaşÇanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2025
© AA / Mehmet Yavaş
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Türkiye'yi etkisi altına alan orman yangınlarına önlem amacıyla Mersin'de girişlerin yasaklandığı ormanlık alanda piknik yapan 4 kişiye para cezası kesildi
Yangınlarla mücadele önlemleri kapsamında ormana girişlerin yasaklandığı illerden Mersin'de ormanlık alanda piknik yaptığı belirlenen 4 kişiye para cezası uygulandı.
Mersin Valiliği'nden yapılan açıklamada Erdemli ilçesi Kargıpınarı Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk bölgesinde devriye faaliyeti gerçekleştirildiği sırada piknik yapan 4 kişiye rastandığı ifade edildi.
Açıklamada, "4 şahsın ormanlık alanda piknik yaptığı tespit edilmiş olup şahıslara 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu gereğince idari yaptırım (para cezası) uygulanmıştır" ifadesi kullanıldı.
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