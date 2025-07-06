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Antalya'da aslan saldırısına uğramıştı: Çiftçi Süleyman Kır ilk kez konuştu
Antalya'da aslan saldırısına uğramıştı: Çiftçi Süleyman Kır ilk kez konuştu
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Antalya'nın Manavgat ilçesi Ilıca Mahallesi'nde bulunan 'Land Of Lions Aslan Diyarı' isimli hayvanat bahçesinden gece saat 03.21'de bir aslanın kaçtığı... 06.07.2025, Sputnik Türkiye
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde hayvanat bahçesinden kaçan bir aslan, tarlada bekçilik yapan çiftçiye saldırarak yaraladı.Süleyman Kır isimli çiftçi saldırı anını, “Mücadele ettik, boğuştuk. Baldırlarımdan, boynumdan ısırırken tam o sırada elimi boynuna geçirip sıktım” sözleriyle anlattı. Olay sonrası ormanlık alana yönelen aslan hayvanat bahçesi yetkilileri, Milli Parklar Müdürlüğü ve jandarma ekiplerinin koordinasyonuyla etkisiz hale getirildi.'Biraz güçlü olmasaydım şu an ben yoktum'Aslanın saldırısına uğrayan çiftçi, herkesten şikayetçi olacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:
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aslan, antalya, türkiye, antalya valiliği, saldırı, saldırı girişimi, hayvan, nesli tehlike altında olan yabani hayvan ve bitki türlerinin uluslararası ticaretine i̇lişkin sözleşme (ci̇tes), hayvan hakları, hayvan hakları derneği (haytap), hayvan yasası, hayvan cinayeti
aslan, antalya, türkiye, antalya valiliği, saldırı, saldırı girişimi, hayvan, nesli tehlike altında olan yabani hayvan ve bitki türlerinin uluslararası ticaretine i̇lişkin sözleşme (ci̇tes), hayvan hakları, hayvan hakları derneği (haytap), hayvan yasası, hayvan cinayeti

Antalya'da aslan saldırısına uğramıştı: Çiftçi Süleyman Kır ilk kez konuştu

15:43 06.07.2025 (güncellendi: 15:44 06.07.2025)
© Sputnik / РИА Новости / Multimedya arşivine gidinAslan
Aslan - Sputnik Türkiye, 1920, 06.07.2025
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Antalya'nın Manavgat ilçesi Ilıca Mahallesi'nde bulunan 'Land Of Lions Aslan Diyarı' isimli hayvanat bahçesinden gece saat 03.21'de bir aslanın kaçtığı bildirildi. Kaçan aslan tarlada bekçilik yapan Süleyman Kır'a saldırdı. Çiftçi Kır, aslanın saldırı anını ilk kez anlattı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde hayvanat bahçesinden kaçan bir aslan, tarlada bekçilik yapan çiftçiye saldırarak yaraladı.
Süleyman Kır isimli çiftçi saldırı anını, “Mücadele ettik, boğuştuk. Baldırlarımdan, boynumdan ısırırken tam o sırada elimi boynuna geçirip sıktım” sözleriyle anlattı. Olay sonrası ormanlık alana yönelen aslan hayvanat bahçesi yetkilileri, Milli Parklar Müdürlüğü ve jandarma ekiplerinin koordinasyonuyla etkisiz hale getirildi.

'Biraz güçlü olmasaydım şu an ben yoktum'

Aslanın saldırısına uğrayan çiftçi, herkesten şikayetçi olacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:

Benim bu vaziyetim ne! Sabah 05.00 sıralarında fısıltı sesi geliyordu, üstümdeki battaniyeyi kaldırdığımda aslan üstüme çöktü. Mücadele ettik, boğuştuk, 'Kimse yok mu' dedik. Baldırlarımdan, boynumdan ısırırken tam o sırada boynunu elime geçirdim sıktım. O ara kaçtı biraz. Çocuk parkı olmayan yere hayvanat bahçesi yapıyorlar. Kenarında ne güvenlik var bir şey var. Bunların sorumlularından tek tek davacı olacağım. Benim bu vaziyetim ne! Biraz güçlü olmasaydım şu an ben yoktum. Kendimi savunmasaydım gittiydim. Kim verecek bunun hesabını. Otobanın kenarına hayvanat bahçesi olmaz.

aslan - Sputnik Türkiye, 1920, 22.03.2024
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