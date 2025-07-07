https://anlatilaninotesi.com.tr/20250707/lavrovdan-dunya-geneli-icin-borc-sorunu-uyarisi-1097652866.html
Lavrov’dan dünya geneli için borç sorunu uyarısı
Lavrov’dan dünya geneli için borç sorunu uyarısı
Sputnik Türkiye
Günümüzde gelişmekte olan ülkelerin kalkınmaya yaptıkları yatırımdan daha fazlasını borç ödemelerine harcadığına dikkat çeken Lavrov, ABD’ye işaret ederek... 07.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-07T10:16+0300
2025-07-07T10:16+0300
2025-07-07T10:22+0300
dünya
rusya
rusya dışişleri bakanlığı
sergey lavrov
brics
dünya ticaret örgütü (dtö)
abd
batı
kamu borcu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/14/1096360463_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_e2d1a42ee74fa7f868d6defd435d53cf.jpg
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 17. BRICS Zirvesi'nin 'Çok taraflı dünya düzeninin güçlendirilmesi, finansal ve ekonomik konular ve yapay zeka' konulu oturumunda konuştu.Batılı ülkelerin baskın rol oynadığı geleneksel küreselleşme modelinin artık geçmişte kaldığını dile getiren Lavrov, son yıllarda yaşanan gelişmelerin etkisiyle dünya çoğunluğunun Batı'dan bağımsız kalkınma mekanizmaları oluşturmaya yöneldiğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:Borç batağıYüksek borç seviyesine sahip ülke sayısının 2011 yılından bu yana 22'den 59'a çıktığına dikkat çeken Rus Bakan, bu konuda şunu söyledi:BRICS’in başarılarıRusya'nın dış ticaret hacminde BRICS ülkelerinin payının arttığını söyleyen Lavrov, geçen yıl bu oranın yüzde 48'i aştığını kaydetti.BRICS’in günümüzde dünyada ekonomik dönüşümün lokomotifi konumunda olduğunu vurgulayan Rus diplomat, şunu dedi:DTÖ ve yapay zeka sorunlarıBRICS ülkelerinin Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) konusunda ortak duruş koordinasyonunu hızlandırmasının önemli olduğunu dile getiren Lavrov, “DTÖ uyuşmazlık çözüm organının uzun süredir engellenmesi ve gelişmekte olan ülkelere yönelik ayrımcı önlemlerin getirilmesi, dünya ticaretine ciddi zararlar verdi” ifadesini kullandı.Yapay zekanın giderek kritik bir teknoloji haline geldiğini ve dünya ekonomisine katkısının 2030 yılına kadar 20 trilyon dolara ulaşması beklendiğini söyleyen Rus bakan, bazı ülkelerin yapay zekâ alanında, bağımsız ülkeleri küresel süreçlerden yapay olarak soyutlama girişimlerinin tehlikeli ve başarısızlığa mahkûm olduğunu kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250707/trumptan-brics-tehdidi-destek-verenlere-yuzde-10-tarife-uygulanacak-1097652288.html
rusya
abd
batı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/14/1096360463_227:0:2956:2047_1920x0_80_0_0_7032a137ac8696b682a98f8ad62bf99d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, brics, dünya ticaret örgütü (dtö), abd, batı, kamu borcu
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, brics, dünya ticaret örgütü (dtö), abd, batı, kamu borcu
Lavrov’dan dünya geneli için borç sorunu uyarısı
10:16 07.07.2025 (güncellendi: 10:22 07.07.2025)
Günümüzde gelişmekte olan ülkelerin kalkınmaya yaptıkları yatırımdan daha fazlasını borç ödemelerine harcadığına dikkat çeken Lavrov, ABD’ye işaret ederek gelişmiş ülkelerde de durumun kontrolden çıktığını kaydetti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 17. BRICS Zirvesi'nin 'Çok taraflı dünya düzeninin güçlendirilmesi, finansal ve ekonomik konular ve yapay zeka' konulu oturumunda konuştu.
Batılı ülkelerin baskın rol oynadığı geleneksel küreselleşme modelinin artık geçmişte kaldığını dile getiren Lavrov, son yıllarda yaşanan gelişmelerin etkisiyle dünya çoğunluğunun Batı'dan bağımsız kalkınma mekanizmaları oluşturmaya yöneldiğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:
COVID-19 salgını küresel ticaret ve finans sistemindeki sayısız eksikliği açığa çıkardı ve parçalanmasını hızlandırdı. Küresel ekonomik dünya düzeninin aşınması, yasadışı tek taraflı yaptırımlar ve doların bir ‘cezalandırma’ aracı olarak kullanılmasıyla daha da kötüleşti. Bir zamanlar güvenilir bir ödeme aracı olan Amerikan para birimine güven sarsıldı.
Yüksek borç seviyesine sahip ülke sayısının 2011 yılından bu yana 22'den 59'a çıktığına dikkat çeken Rus Bakan, bu konuda şunu söyledi:
Günümüzde gelişmekte olan ülkeler kalkınmaya yaptıkları yatırımdan daha fazlasını borç ödemelerine harcıyor. Durum gelişmiş ülkelerde bile kontrolden çıkıyor. ABD'nin rekor kıran bir ulusal borcu var. Bu borç 37 trilyon dolara ulaştı ve artmaya devam ediyor.
Rusya'nın dış ticaret hacminde BRICS ülkelerinin payının arttığını söyleyen Lavrov, geçen yıl bu oranın yüzde 48'i aştığını kaydetti.
BRICS’in günümüzde dünyada ekonomik dönüşümün lokomotifi konumunda olduğunu vurgulayan Rus diplomat, şunu dedi:
Birliğin üye ülkeleri, satın alma gücü paritesine göre dünya gayri safi yurt içi hasılasının yüzde 40'ından fazlasını oluştururken, partner ülkelerle birlikte bu rakam yüzde 45'e, yani 93 trilyon dolara ulaşıyor.
DTÖ ve yapay zeka sorunları
BRICS ülkelerinin Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) konusunda ortak duruş koordinasyonunu hızlandırmasının önemli olduğunu dile getiren Lavrov, “DTÖ uyuşmazlık çözüm organının uzun süredir engellenmesi ve gelişmekte olan ülkelere yönelik ayrımcı önlemlerin getirilmesi, dünya ticaretine ciddi zararlar verdi” ifadesini kullandı.
Yapay zekanın giderek kritik bir teknoloji haline geldiğini ve dünya ekonomisine katkısının 2030 yılına kadar 20 trilyon dolara ulaşması beklendiğini söyleyen Rus bakan, bazı ülkelerin yapay zekâ alanında, bağımsız ülkeleri küresel süreçlerden yapay olarak soyutlama girişimlerinin tehlikeli ve başarısızlığa mahkûm olduğunu kaydetti.