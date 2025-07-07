https://anlatilaninotesi.com.tr/20250707/lavrovdan-dunya-geneli-icin-borc-sorunu-uyarisi-1097652866.html

Lavrov’dan dünya geneli için borç sorunu uyarısı

Lavrov’dan dünya geneli için borç sorunu uyarısı

Sputnik Türkiye

Günümüzde gelişmekte olan ülkelerin kalkınmaya yaptıkları yatırımdan daha fazlasını borç ödemelerine harcadığına dikkat çeken Lavrov, ABD’ye işaret ederek... 07.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-07T10:16+0300

2025-07-07T10:16+0300

2025-07-07T10:22+0300

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 17. BRICS Zirvesi'nin 'Çok taraflı dünya düzeninin güçlendirilmesi, finansal ve ekonomik konular ve yapay zeka' konulu oturumunda konuştu.Batılı ülkelerin baskın rol oynadığı geleneksel küreselleşme modelinin artık geçmişte kaldığını dile getiren Lavrov, son yıllarda yaşanan gelişmelerin etkisiyle dünya çoğunluğunun Batı'dan bağımsız kalkınma mekanizmaları oluşturmaya yöneldiğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:Borç batağıYüksek borç seviyesine sahip ülke sayısının 2011 yılından bu yana 22'den 59'a çıktığına dikkat çeken Rus Bakan, bu konuda şunu söyledi:BRICS’in başarılarıRusya'nın dış ticaret hacminde BRICS ülkelerinin payının arttığını söyleyen Lavrov, geçen yıl bu oranın yüzde 48'i aştığını kaydetti.BRICS’in günümüzde dünyada ekonomik dönüşümün lokomotifi konumunda olduğunu vurgulayan Rus diplomat, şunu dedi:DTÖ ve yapay zeka sorunlarıBRICS ülkelerinin Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) konusunda ortak duruş koordinasyonunu hızlandırmasının önemli olduğunu dile getiren Lavrov, “DTÖ uyuşmazlık çözüm organının uzun süredir engellenmesi ve gelişmekte olan ülkelere yönelik ayrımcı önlemlerin getirilmesi, dünya ticaretine ciddi zararlar verdi” ifadesini kullandı.Yapay zekanın giderek kritik bir teknoloji haline geldiğini ve dünya ekonomisine katkısının 2030 yılına kadar 20 trilyon dolara ulaşması beklendiğini söyleyen Rus bakan, bazı ülkelerin yapay zekâ alanında, bağımsız ülkeleri küresel süreçlerden yapay olarak soyutlama girişimlerinin tehlikeli ve başarısızlığa mahkûm olduğunu kaydetti.

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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, brics, dünya ticaret örgütü (dtö), abd, batı, kamu borcu