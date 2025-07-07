https://anlatilaninotesi.com.tr/20250707/lavrov-ve-dto-baskani-orgutun-reform-ihtiyacini-gorustu-1097656063.html

Lavrov ve DTÖ başkanı örgütün reform ihtiyacını görüştü

Lavrov ve DTÖ başkanı örgütün reform ihtiyacını görüştü

Sputnik Türkiye

Taraflar, değişikliklerin kapsayıcılık, ayrımcılık yapmama, şeffaflık ve karşılıklı saygı ilkelerine dayanması gerektiğini kaydetti. 07.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-07T11:01+0300

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dünya

rusya

rusya dışişleri bakanlığı

sergey lavrov

dünya ticaret örgütü (dtö)

ngozi okonjo-iweala

brics

brics zirvesi

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Brezilya’daki BRICS Zirvesi kapsamında, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Genel Direktörü Ngozi Okonjo-Iweala ile bir araya geldi.Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Lavrov’un Okonjo-Iweala ile görüşmede örgütün acilen reform edilmesi gerektiğini söylediği aktarıldı. Değişikliklerin kapsayıcılık, ayrımcılık yapmama, şeffaflık ve karşılıklı saygı ilkelerine dayanması gerektiği kaydedildi.Lavrov ve Okonjo-Iweala ayrıca Rusya’nın örgüt yönetimiyle işbirliğinin bazı yönleri hakkında görüş alışverişinde bulunduğu bildirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250707/bati-medyasi-brics-zirvesindeki-grup-fotografinda-onemli-bir-ayrintiya-dikkat-cekti-1097654073.html

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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, dünya ticaret örgütü (dtö), ngozi okonjo-iweala, brics, brics zirvesi