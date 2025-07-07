https://anlatilaninotesi.com.tr/20250707/lavrov-ve-dto-baskani-orgutun-reform-ihtiyacini-gorustu-1097656063.html
Lavrov ve DTÖ başkanı örgütün reform ihtiyacını görüştü
Lavrov ve DTÖ başkanı örgütün reform ihtiyacını görüştü
Sputnik Türkiye
Taraflar, değişikliklerin kapsayıcılık, ayrımcılık yapmama, şeffaflık ve karşılıklı saygı ilkelerine dayanması gerektiğini kaydetti. 07.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-07T11:01+0300
2025-07-07T11:01+0300
2025-07-07T11:07+0300
dünya
rusya
rusya dışişleri bakanlığı
sergey lavrov
dünya ticaret örgütü (dtö)
ngozi okonjo-iweala
brics
brics zirvesi
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Brezilya’daki BRICS Zirvesi kapsamında, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Genel Direktörü Ngozi Okonjo-Iweala ile bir araya geldi.Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Lavrov’un Okonjo-Iweala ile görüşmede örgütün acilen reform edilmesi gerektiğini söylediği aktarıldı. Değişikliklerin kapsayıcılık, ayrımcılık yapmama, şeffaflık ve karşılıklı saygı ilkelerine dayanması gerektiği kaydedildi.Lavrov ve Okonjo-Iweala ayrıca Rusya’nın örgüt yönetimiyle işbirliğinin bazı yönleri hakkında görüş alışverişinde bulunduğu bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250707/bati-medyasi-brics-zirvesindeki-grup-fotografinda-onemli-bir-ayrintiya-dikkat-cekti-1097654073.html
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, dünya ticaret örgütü (dtö), ngozi okonjo-iweala, brics, brics zirvesi
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, dünya ticaret örgütü (dtö), ngozi okonjo-iweala, brics, brics zirvesi
Lavrov ve DTÖ başkanı örgütün reform ihtiyacını görüştü
11:01 07.07.2025 (güncellendi: 11:07 07.07.2025)
Taraflar, değişikliklerin kapsayıcılık, ayrımcılık yapmama, şeffaflık ve karşılıklı saygı ilkelerine dayanması gerektiğini kaydetti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Brezilya’daki BRICS Zirvesi kapsamında, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Genel Direktörü Ngozi Okonjo-Iweala ile bir araya geldi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Lavrov’un Okonjo-Iweala ile görüşmede örgütün acilen reform edilmesi gerektiğini söylediği aktarıldı. Değişikliklerin kapsayıcılık, ayrımcılık yapmama, şeffaflık ve karşılıklı saygı ilkelerine dayanması gerektiği kaydedildi.
Lavrov ve Okonjo-Iweala ayrıca Rusya’nın örgüt yönetimiyle işbirliğinin bazı yönleri hakkında görüş alışverişinde bulunduğu bildirildi.