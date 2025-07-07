https://anlatilaninotesi.com.tr/20250707/lavrov-kiev-donbass-icin-toprak-butunlugu-ilkesini-one-suremez-1097670744.html

Lavrov: Kiev, Donbass için toprak bütünlüğü ilkesini öne süremez

Lavrov: Kiev, Donbass için toprak bütünlüğü ilkesini öne süremez

Sputnik Türkiye

Olası çözüm sürecinde Kiev'in Donbass'ta Rusya'ya bağlanan bölgeleri tanımayacağını sıkça dile getirmesine yanıt veren Lavrov, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü... 07.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-07T15:16+0300

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ukrayna

rusya

donetsk

lugansk

herson

zaporojye

sergey lavrov

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kiev rejiminin Ukrayna'nın güneydoğusundaki halkı temsil etmediğini, bu nedenle toprak bütünlüğü ilkesini uygulama hakkını kendinde göremeyeceğini söyledi.Macar gazetesi Magyar Nemzet'e demeç veren Lavrov, Ukrayna'nın Donbass'taki cumhuriyetlerle ilgili hak iddialarına tepki gösterdi.BM Genel Kurulu'nun 1970 yılında Uluslararası Hukuk İlkeleri Bildirgesi'ni kabul ettiğini hatırlatan Lavrov, bu belgede toprak bütünlüğü ilkesinin, sadece halkların eşitliği ve kendi kaderini tayin etme ilkesini gözeten ülkeler için geçerli olduğunun yazdığına dikkat çekti.Dışişleri Bakanı, bu bağlamda, Rusofobiyi devlet politikası haline getiren Kiev rejiminin, Kırım, Sivastopol, Lugansk, Donetsk, Zaporojye ve Herson gibi Ukrayna'nın Rusça konuşulan bölgelerinin nüfusunu temsil etmediğinin her tarafsız gözlemci için aşikar olduğunu vurguladı.Lavrov, Ukrayna krizinin çözümü kapsamında referandumla Rusya'ya yeniden bağlanan bölgelerin Rus toprağı olarak tanınması gerektiğinin de altını çizdi.27 Eylül 2022'de yapılan referandumlar sonucunda Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri ile Herson ve Zaporojye bölgeleri resmen Rusya Federasyonu'na bağlanmıştı.

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kiev, ukrayna, rusya, donetsk, lugansk, herson, zaporojye, sergey lavrov