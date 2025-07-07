https://anlatilaninotesi.com.tr/20250707/kievin-berlinden-talep-ettigi-silahlarin-gizli-listesi-yayinlandi-1097659510.html
Kiev'in Berlin'den talep ettiği silahların gizli listesi yayınlandı
Kiev'in Berlin'den talep ettiği silahların gizli listesi yayınlandı
Sputnik Türkiye
Alman Bild gazetesi, Ukrayna'nın Almanya'dan almak istediği silahların listesini yayınladı. 07.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-07T11:57+0300
2025-07-07T11:57+0300
2025-07-07T12:03+0300
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Bild’in haberinde, “Gizli bir liste ortaya çıktı. Bu liste Ukraynalıların özel ihtiyaçlarını ortaya koymalı. Destek talepleri milyarlarca euroyu buluyor” ifadesine yer verildi.Yayınlanan listede hava savunma sistemleri, korumalı ulaşım araçları ve elektronik harp sistemlerinin yer aldığı belirtildi:Gazete, Almanya’da koalisyon hükümeti kurulduğundan bu yana, Ukrayna ordusuna yeni silah sevkiyatıyla ilgili bilgi paylaşımının kesildiğine dikkat çekti.Daha önce Alman Hükümet Sözcüsü Stefan Cornelius, Ukrayna'ya gönderilmek üzere Patriot füze savunma sistemleri satın almak için ABD ile görüşmelerde bulunduklarını açıklamıştı.Daha önce Politico gazetesi, ABD silah stoklarının tükenmesi nedeniyle ABD'den Ukrayna'ya mühimmat ve silah sevkiyatının askıya alındığını duyurmuştu. Beyaz Saray Sözcüsü Anna Kelly, NBC'ye yaptığı açıklamada sevkiyatların askıya alındığını doğrulayarak bu kararın ABD'nin çıkarlarını ön planda tutmak amacıyla alındığını belirtmişti.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna ordusuna ne kadar az silah sağlanırsa özel harekatın sonuna o kadar yaklaşılacağını kaydetmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250707/lavrov-ve-dto-baskani-orgutun-reform-ihtiyacini-gorustu-1097656063.html
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ukrayna, almanya, bild, silah, liste, abd, avrupa
ukrayna, almanya, bild, silah, liste, abd, avrupa
Kiev'in Berlin'den talep ettiği silahların gizli listesi yayınlandı
11:57 07.07.2025 (güncellendi: 12:03 07.07.2025)
Alman Bild gazetesi, Ukrayna'nın Almanya'dan almak istediği silahların listesini yayınladı.
Bild’in haberinde, “Gizli bir liste ortaya çıktı. Bu liste Ukraynalıların özel ihtiyaçlarını ortaya koymalı. Destek talepleri milyarlarca euroyu buluyor” ifadesine yer verildi.
Yayınlanan listede hava savunma sistemleri, korumalı ulaşım araçları ve elektronik harp sistemlerinin yer aldığı belirtildi:
4 adet SLM IRIS-T fırlatma rampası;
200 bin adet 40 mm tüfek mermisi;
Bin adet mayına dayanıklı araç;
30 adet mayın temizleme silindiri;
20-30 adet WiSENT mayın temizleme aracı;
Bin adet elektronik harp sistemi;
Gazete, Almanya’da koalisyon hükümeti kurulduğundan bu yana, Ukrayna ordusuna yeni silah sevkiyatıyla ilgili bilgi paylaşımının kesildiğine dikkat çekti.
Daha önce Alman Hükümet Sözcüsü Stefan Cornelius, Ukrayna'ya gönderilmek üzere Patriot füze savunma sistemleri satın almak için ABD ile görüşmelerde bulunduklarını açıklamıştı.
Daha önce Politico gazetesi, ABD silah stoklarının tükenmesi nedeniyle ABD'den Ukrayna'ya mühimmat ve silah sevkiyatının askıya alındığını duyurmuştu. Beyaz Saray Sözcüsü Anna Kelly, NBC'ye yaptığı açıklamada sevkiyatların askıya alındığını doğrulayarak bu kararın ABD'nin çıkarlarını ön planda tutmak amacıyla alındığını belirtmişti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna ordusuna ne kadar az silah sağlanırsa özel harekatın sonuna o kadar yaklaşılacağını kaydetmişti.