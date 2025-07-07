https://anlatilaninotesi.com.tr/20250707/kievin-berlinden-talep-ettigi-silahlarin-gizli-listesi-yayinlandi-1097659510.html

Kiev'in Berlin'den talep ettiği silahların gizli listesi yayınlandı

Kiev'in Berlin'den talep ettiği silahların gizli listesi yayınlandı

Sputnik Türkiye

Alman Bild gazetesi, Ukrayna'nın Almanya'dan almak istediği silahların listesini yayınladı. 07.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-07T11:57+0300

2025-07-07T11:57+0300

2025-07-07T12:03+0300

ukrayna kri̇zi̇

ukrayna

almanya

bild

silah

liste

abd

avrupa

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/19/1070139366_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_6e4f4e2d49012a07353d9da440544827.jpg

Bild’in haberinde, “Gizli bir liste ortaya çıktı. Bu liste Ukraynalıların özel ihtiyaçlarını ortaya koymalı. Destek talepleri milyarlarca euroyu buluyor” ifadesine yer verildi.Yayınlanan listede hava savunma sistemleri, korumalı ulaşım araçları ve elektronik harp sistemlerinin yer aldığı belirtildi:Gazete, Almanya’da koalisyon hükümeti kurulduğundan bu yana, Ukrayna ordusuna yeni silah sevkiyatıyla ilgili bilgi paylaşımının kesildiğine dikkat çekti.Daha önce Alman Hükümet Sözcüsü Stefan Cornelius, Ukrayna'ya gönderilmek üzere Patriot füze savunma sistemleri satın almak için ABD ile görüşmelerde bulunduklarını açıklamıştı.Daha önce Politico gazetesi, ABD silah stoklarının tükenmesi nedeniyle ABD'den Ukrayna'ya mühimmat ve silah sevkiyatının askıya alındığını duyurmuştu. Beyaz Saray Sözcüsü Anna Kelly, NBC'ye yaptığı açıklamada sevkiyatların askıya alındığını doğrulayarak bu kararın ABD'nin çıkarlarını ön planda tutmak amacıyla alındığını belirtmişti.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna ordusuna ne kadar az silah sağlanırsa özel harekatın sonuna o kadar yaklaşılacağını kaydetmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250707/lavrov-ve-dto-baskani-orgutun-reform-ihtiyacini-gorustu-1097656063.html

ukrayna

almanya

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ukrayna, almanya, bild, silah, liste, abd, avrupa