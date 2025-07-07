https://anlatilaninotesi.com.tr/20250707/icisleri-bakanligindan-81-ile-genelge-nikah-ucretlerinde-degisiklik--1097651348.html
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge: Nikah ücretlerinde değişiklik
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge: Nikah ücretlerinde değişiklik
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanlığı, 2025 Aile Yılı kapsamında 81 il valiliğine gönderdiği genelgede, evlilik teşviklerini açıkladı. Nikâh ücretlerinin düşürülmesi, kamu... 07.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-07T09:26+0300
2025-07-07T09:26+0300
2025-07-07T09:26+0300
türki̇ye
i̇çişleri bakanlığı
genelge
evlilik
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2025’i “Aile Yılı” ilan etmesinin ardından, İçişleri Bakanlığı tüm valiliklere kapsamlı bir genelge gönderdi. Aile yapısını güçlendirme ve evliliği teşvik etme amaçlı bu genelgeyle, kamu kurumlarının ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliği içinde çalışması istendi.Nikâh ücretlerinde indirim ve kolaylık talimatıTürkiye Gazetesi'nin haberine göre, genelge kapsamında, nikâh merasimleri için alınan ücretlerin asgari düzeye çekilmesi ve her ilde evlenecek çiftlere uygun kamu sosyal tesislerinin tahsis edilmesi istendi. Köy ve mahallelerde yapılacak düğünler için gerekli izinlerde bürokratik kolaylık sağlanacak.Evliliğe maddi destek mekanizmaları etkinleşiyorSosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları başta olmak üzere çeşitli kamu kurumları aracılığıyla, yeni evlenecek çiftlere yönelik maddi yardım mekanizmaları güçlendirilecek. Özellikle ekonomik durumu zayıf ailelere destek verilerek evliliklerin sürdürülebilirliği artırılacak.Geleneksel yükler azaltılacakGenelgede ayrıca, başlık parası ve süt parası gibi evlilik öncesi maddi yük getiren geleneksel uygulamalara karşı toplumu bilinçlendirme faaliyetleri yürütüleceği belirtildi. Bu yöresel âdetlerin evliliklerde yarattığı ekonomik baskının hafifletilmesi hedefleniyor.Fahiş fiyatlara karşı denetim artıyorDüğün sezonlarında sıkça karşılaşılan fahiş fiyat uygulamalarına karşı, alınan mal ve hizmetlerde daha sıkı denetim yapılacağı da vurgulandı. Tüketicinin korunmasına yönelik bu adımların, düğün maliyetlerini düşürmesi bekleniyor.Doğum sonrası ailelere ek destekYeni genelgeyle birlikte, doğum yapan annelere yönelik nakdi ve ayni yardımların artırılması, çocuk gelişimine yönelik projelerin desteklenmesi ve hamile kadınlara kamu hizmetlerinde öncelik sağlanması da planlanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250706/esnafa-nefes-kredisi-geliyor-tobb-nefes-kredisi-nasil-alinir-1097641129.html
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i̇çişleri bakanlığı, genelge, evlilik
i̇çişleri bakanlığı, genelge, evlilik
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge: Nikah ücretlerinde değişiklik
İçişleri Bakanlığı, 2025 Aile Yılı kapsamında 81 il valiliğine gönderdiği genelgede, evlilik teşviklerini açıkladı. Nikâh ücretlerinin düşürülmesi, kamu tesislerinin düğünler için tahsis edilmesi ve maddi zorluk yaşayan çiftlere destek gibi önlemler hayata geçirilecek. Fahiş fiyatlara karşı da denetimler artacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2025’i “Aile Yılı” ilan etmesinin ardından, İçişleri Bakanlığı tüm valiliklere kapsamlı bir genelge gönderdi. Aile yapısını güçlendirme ve evliliği teşvik etme amaçlı bu genelgeyle, kamu kurumlarının ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliği içinde çalışması istendi.
Nikâh ücretlerinde indirim ve kolaylık talimatı
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, genelge kapsamında, nikâh merasimleri için alınan ücretlerin asgari düzeye çekilmesi ve her ilde evlenecek çiftlere uygun kamu sosyal tesislerinin tahsis edilmesi istendi. Köy ve mahallelerde yapılacak düğünler için gerekli izinlerde bürokratik kolaylık sağlanacak.
Evliliğe maddi destek mekanizmaları etkinleşiyor
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları başta olmak üzere çeşitli kamu kurumları aracılığıyla, yeni evlenecek çiftlere yönelik maddi yardım mekanizmaları güçlendirilecek. Özellikle ekonomik durumu zayıf ailelere destek verilerek evliliklerin sürdürülebilirliği artırılacak.
Geleneksel yükler azaltılacak
Genelgede ayrıca, başlık parası ve süt parası gibi evlilik öncesi maddi yük getiren geleneksel uygulamalara karşı toplumu bilinçlendirme faaliyetleri yürütüleceği belirtildi. Bu yöresel âdetlerin evliliklerde yarattığı ekonomik baskının hafifletilmesi hedefleniyor.
Fahiş fiyatlara karşı denetim artıyor
Düğün sezonlarında sıkça karşılaşılan fahiş fiyat uygulamalarına karşı, alınan mal ve hizmetlerde daha sıkı denetim yapılacağı da vurgulandı. Tüketicinin korunmasına yönelik bu adımların, düğün maliyetlerini düşürmesi bekleniyor.
Doğum sonrası ailelere ek destek
Yeni genelgeyle birlikte, doğum yapan annelere yönelik nakdi ve ayni yardımların artırılması, çocuk gelişimine yönelik projelerin desteklenmesi ve hamile kadınlara kamu hizmetlerinde öncelik sağlanması da planlanıyor.