https://anlatilaninotesi.com.tr/20250707/jandarma-genel-komutanligina-subay-ve-astsubay-adayi-alimi-basvurular-7-temmuzdan-itibaren-basladi-1097646592.html

Jandarma Genel Komutanlığı'na subay ve astsubay adayı alımı: Başvurular 7 Temmuz'dan itibaren başladı

Jandarma Genel Komutanlığı'na subay ve astsubay adayı alımı: Başvurular 7 Temmuz'dan itibaren başladı

Sputnik Türkiye

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre Jandarma Genel Komutanlığı'na subay ve astsubay adayı 548 öğrenci alımı yapılacak. 7 Temmuz'da başlayan başvuru sürecinde... 07.07.2025, Sputnik Türkiye

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jandarma astsubay meslek yüksekokulu (jamyo)

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Jandarma Genel Komutanlığı'nın muvazzaf subay ihtiyacının karşılanması amacıyla Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) Güvenlik Bilimleri Fakültesi'ne 225 erkek öğrenci, muvazzaf astsubay ihtiyacını karşılamak amacıyla da Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu'na 283 erkek ve 40 kadın öğrenci alınacak.Başvurular 7 Temmuz'da başlayıp, 27 Temmuz günü saat 23.59'da sona erecek.Adaylar başvurularını sadece 'vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris' internet adresi JSGA Başkanlığı Personel Temin Sistemi (PTS) üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapabilecek.İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacak.Başvuruda bulunacakların düzeltilmemiş nüfus kaydına göre, 1 Ocak 2025 itibarıyla 21 yaşını bitirmemiş olması, yani 1 Ocak 2004 ve sonrası doğumlular olması gerekiyor.Temin şartları ve diğer detaylar şu adreslerden öğrenilebilecek:"www.jandarma.gov.tr", "www.jsga.edu.tr" Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının "kamuilan.sbb.gov.tr" adreslerinde yer alan "2025 Yılı JSGA Güvenlik Bilimleri Fakültesi Subay Öğrenci Başvuru Kılavuzu" ile 2025 Yılı JSGA Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu Astsubay Öğrenci Başvuru Kılavuzu.

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türkiye, jandarma, jandarma astsubay meslek yüksekokulu (jamyo)