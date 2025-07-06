https://anlatilaninotesi.com.tr/20250706/turkiyede-bir-ilk-hopadan-yola-cikan-kadin-yelkenci-iskenderuna-ulasti-1097645647.html

Türkiye'de bir ilk: Hopa'dan yola çıkan kadın yelkenci İskenderun'a ulaştı

Türkiye'de bir ilk: Hopa'dan yola çıkan kadın yelkenci İskenderun'a ulaştı

Sputnik Türkiye

Başak Mireli, Artvin'den başlayıp Hatay İskenderun'da sona eren bin 500 deniz millik Solo Türkiye Turu'nu 15 gün 6 saat 41 dakikada tamamlayarak parkuru tek... 06.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-06T21:57+0300

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i̇skenderun

artvin

türkiye

yelkencilik

primorskiy yelkencilik federasyonu

yelkenli

i̇skenderun limanı

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Başak Mireli, bin 500 deniz millik Solo Türkiye Turu'nu tek başına bitiren ilk kadın yelkenci oldu.Hopa’dan yola çıkan Yelken sporcusu Mireli, Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz’i rüzgar gücüyle geçerek Hatay’ın İskenderun ilçesine ulaştı. Bu başarısıyla Türkiye kıyılarını tek başına geçen ilk kadın yelkenci oldu. Artvin'den başladığı Solo Türkiye Turu Rekoru'nu 15 gün 6 saat 41 dakikada tamamlayan Mireli, limanda ailesi ve sponsorları tarafından çiçeklerle karşılandı. Atlantik Okyanusu’nu geçen ilk Türk kadını da olan Mireli, karşılaştığı zorluklara rağmen parkuru tamamlamaktan gurur duyduğunu söyledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240517/1083911345.html

türki̇ye

hopa

i̇skenderun

artvin

i̇skenderun körfezi

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hopa, i̇skenderun, artvin, türkiye, yelkencilik, primorskiy yelkencilik federasyonu, yelkenli, i̇skenderun limanı, i̇skenderun körfezi