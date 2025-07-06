https://anlatilaninotesi.com.tr/20250706/turkiyede-bir-ilk-hopadan-yola-cikan-kadin-yelkenci-iskenderuna-ulasti-1097645647.html
Türkiye'de bir ilk: Hopa'dan yola çıkan kadın yelkenci İskenderun'a ulaştı
Türkiye'de bir ilk: Hopa'dan yola çıkan kadın yelkenci İskenderun'a ulaştı
Sputnik Türkiye
Başak Mireli, Artvin'den başlayıp Hatay İskenderun'da sona eren bin 500 deniz millik Solo Türkiye Turu'nu 15 gün 6 saat 41 dakikada tamamlayarak parkuru tek... 06.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-06T21:57+0300
2025-07-06T21:57+0300
2025-07-06T21:57+0300
türki̇ye
hopa
i̇skenderun
artvin
türkiye
yelkencilik
primorskiy yelkencilik federasyonu
yelkenli
i̇skenderun limanı
i̇skenderun körfezi
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Başak Mireli, bin 500 deniz millik Solo Türkiye Turu'nu tek başına bitiren ilk kadın yelkenci oldu.Hopa’dan yola çıkan Yelken sporcusu Mireli, Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz’i rüzgar gücüyle geçerek Hatay’ın İskenderun ilçesine ulaştı. Bu başarısıyla Türkiye kıyılarını tek başına geçen ilk kadın yelkenci oldu. Artvin'den başladığı Solo Türkiye Turu Rekoru'nu 15 gün 6 saat 41 dakikada tamamlayan Mireli, limanda ailesi ve sponsorları tarafından çiçeklerle karşılandı. Atlantik Okyanusu’nu geçen ilk Türk kadını da olan Mireli, karşılaştığı zorluklara rağmen parkuru tamamlamaktan gurur duyduğunu söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240517/1083911345.html
türki̇ye
hopa
i̇skenderun
artvin
i̇skenderun körfezi
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hopa, i̇skenderun, artvin, türkiye, yelkencilik, primorskiy yelkencilik federasyonu, yelkenli, i̇skenderun limanı, i̇skenderun körfezi
hopa, i̇skenderun, artvin, türkiye, yelkencilik, primorskiy yelkencilik federasyonu, yelkenli, i̇skenderun limanı, i̇skenderun körfezi
Türkiye'de bir ilk: Hopa'dan yola çıkan kadın yelkenci İskenderun'a ulaştı
Başak Mireli, Artvin'den başlayıp Hatay İskenderun'da sona eren bin 500 deniz millik Solo Türkiye Turu'nu 15 gün 6 saat 41 dakikada tamamlayarak parkuru tek başına bitiren ilk kadın yelkenci oldu. Daha önce Atlantik Okyanusu’nu geçen ilk Türk kadını da olan Mireli, Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz’de zorlu hava koşullarıyla mücadele etti.
Başak Mireli, bin 500 deniz millik Solo Türkiye Turu'nu tek başına bitiren ilk kadın yelkenci oldu.
Hopa’dan yola çıkan Yelken sporcusu Mireli, Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz’i rüzgar gücüyle geçerek Hatay’ın İskenderun ilçesine ulaştı. Bu başarısıyla Türkiye kıyılarını tek başına geçen ilk kadın yelkenci oldu.
Artvin'den başladığı Solo Türkiye Turu Rekoru'nu 15 gün 6 saat 41 dakikada tamamlayan Mireli, limanda ailesi ve sponsorları tarafından çiçeklerle karşılandı. Atlantik Okyanusu’nu geçen ilk Türk kadını da olan Mireli, karşılaştığı zorluklara rağmen parkuru tamamlamaktan gurur duyduğunu söyledi.