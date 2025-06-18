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Ankara'daki barajlarda kente 180 gün yetecek kadar su kaldı
Ankara'daki barajlarda kente 180 gün yetecek kadar su kaldı
Sputnik Türkiye
ASKİ Genel Müdürü Akçay, Ankara'daki barajlardaki son durumu paylaştı ve yaklaşık 180 günlük suyu kaldığını söyledi. 18.06.2025, Sputnik Türkiye
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Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürü Memduh Aslan Akçay, Ankara'daki barajların son durumunu paylaştı. Akçay, "224 milyon metreküp su var ama hiç su gelmemiş gibi onu bölerseniz, yaklaşık olarak 170-180 gün civarında bizi götürebilecek su var gibi görünüyor" dedi.Su sıkıntısı için daha sert önlemler aldıkGeçen yıl Ankara'daki barajlara yılda ortalama 500 milyon metreküp su gelirken, bunun son 12 ayda 200 milyon metreküpe kadar düştüğünü söyleyen Akçay, su sıkıntısı için daha sert önlemler alınması gerektiğini dile getirdi. Akçay, "İnsani tüketimi karşılayamadığınız bir noktada tutup siz bununla tarımsal sulama yaparsanız, sonra gelip bunun hesabını size doğal olarak sorarlar. Bizim içecek suyumuz yok, siz tarla suluyorsunuz. Biz de bunu da önlem olarak getirdik." diye konuştu. Akçay, bulabildikleri bütün su kaynaklarını Ankaralıların hizmetine sunmak için çalıştıklarını belirterek, "İptal edilen bütün kuyuları tekrar canlandıracağız ve onları sisteme tekrar bağlayacağız. Bu çerçevede 20'den fazla kuyuyu Çubuk, Kahramankazan ve Akyurt'ta devreye alınmak suretiyle oradan baraj kullanımlarını minimize etmeye başladık. Çubuk Barajı'na verdiğimiz su miktarını artırmak için gerekli önlemleri aldık. İlçe merkezlerinde özellikle su kayıp kaçağını azaltmaya yönelik çalışmaları artırdık." bilgisini verdi.Kent merkezindeki içme suyu hatlarının yarısının eski olduğunu ve bunun kayıp kaçağı artırdığını ifade eden Akçay, bu durumun çok ciddi maliyet ve çaba gerektirdiğinin altını çizdi.Barajlar dolduğu gün, tarifeleri eski haline geri döndürürüzSu sıkıntısına kısa vadeli çözümün tasarruf olduğunu dile getiren Akçay, kademeli su tarifesindeki düzenlemeye ilişkin de şunları kaydetti:"Suyun maliyetini, özellikle 15 metreküpün üzerinde tüketenler için yükseltelim ki belki bu arkadaşlar 'Çok pahalıya geliyor. Biz, bunu biraz az tüketelim' derler. O yüzden de yapılan son düzenlemenin temel amacı, çok fazla su tüketen su abonelerine lütfen daha fazla tüketmeyin. Hatta mümkünse azaltın tüketiminizi. Yüzde 84 ise tam tersine bunun 10 metreküpe kadar olanına dedik ki indirim yapalım. Bu yaptığımız düzenlemelerin temel amacı, az tüketeni teşvik etmek ve çok tüketeni tasarrufa yönlendirmek."Su kesintileri iddiaları yanıtladıAkçay, tüketimin düşmesi temennisinde bulunarak, "Derdimiz, yarına biraz daha su kalabilmesi. İnşallah yağmurlar gelir, yağmur sezonunda tekrar barajlarımızın dolduğunu görürüz. Barajlarımız dolduğu günde tamamen bu tarifeleri eski haline geri döndürürüz." dedi.Ankara'da ağustostan itibaren suların kesileceği iddialarına yönelik Akçay, "Ankara'daki abonelere suyun 5-6 ay yeteceği kadar rezervimiz var. Ağustosta su kesintisi uygulayabilmemiz için önümüzdeki iki ayda günde 110 milyon metreküp su harcamamız lazım. Tamamen temelsiz bir iddia." diye konuştu.Akçay, kentte belirli saatlerde suların kesilmesi uygulamasının henüz gündemde olmadığını dile getirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250614/ankarada-kademeli-su-tarifesine-yeni-duzenleme-belirlenen-metrekupu-asan-bes-kata-kadar-fazla-1097032077.html
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aski̇, ankara, su, baraj
aski̇, ankara, su, baraj

Ankara'daki barajlarda kente 180 gün yetecek kadar su kaldı

14:44 18.06.2025
© AA / Harun ÖzalpAnkara'da barajlarda doluluk oranı yüzde 26,68 seviyesinde
Ankara'da barajlarda doluluk oranı yüzde 26,68 seviyesinde - Sputnik Türkiye, 1920, 18.06.2025
© AA / Harun Özalp
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ASKİ Genel Müdürü Akçay, Ankara'daki barajlardaki son durumu paylaştı ve yaklaşık 180 günlük suyu kaldığını söyledi.
Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürü Memduh Aslan Akçay, Ankara'daki barajların son durumunu paylaştı. Akçay, "224 milyon metreküp su var ama hiç su gelmemiş gibi onu bölerseniz, yaklaşık olarak 170-180 gün civarında bizi götürebilecek su var gibi görünüyor" dedi.

Su sıkıntısı için daha sert önlemler aldık

Geçen yıl Ankara'daki barajlara yılda ortalama 500 milyon metreküp su gelirken, bunun son 12 ayda 200 milyon metreküpe kadar düştüğünü söyleyen Akçay, su sıkıntısı için daha sert önlemler alınması gerektiğini dile getirdi. Akçay, "İnsani tüketimi karşılayamadığınız bir noktada tutup siz bununla tarımsal sulama yaparsanız, sonra gelip bunun hesabını size doğal olarak sorarlar. Bizim içecek suyumuz yok, siz tarla suluyorsunuz. Biz de bunu da önlem olarak getirdik." diye konuştu.
Akçay, bulabildikleri bütün su kaynaklarını Ankaralıların hizmetine sunmak için çalıştıklarını belirterek, "İptal edilen bütün kuyuları tekrar canlandıracağız ve onları sisteme tekrar bağlayacağız. Bu çerçevede 20'den fazla kuyuyu Çubuk, Kahramankazan ve Akyurt'ta devreye alınmak suretiyle oradan baraj kullanımlarını minimize etmeye başladık. Çubuk Barajı'na verdiğimiz su miktarını artırmak için gerekli önlemleri aldık. İlçe merkezlerinde özellikle su kayıp kaçağını azaltmaya yönelik çalışmaları artırdık." bilgisini verdi.
Kent merkezindeki içme suyu hatlarının yarısının eski olduğunu ve bunun kayıp kaçağı artırdığını ifade eden Akçay, bu durumun çok ciddi maliyet ve çaba gerektirdiğinin altını çizdi.

Barajlar dolduğu gün, tarifeleri eski haline geri döndürürüz

Su sıkıntısına kısa vadeli çözümün tasarruf olduğunu dile getiren Akçay, kademeli su tarifesindeki düzenlemeye ilişkin de şunları kaydetti:
"Suyun maliyetini, özellikle 15 metreküpün üzerinde tüketenler için yükseltelim ki belki bu arkadaşlar 'Çok pahalıya geliyor. Biz, bunu biraz az tüketelim' derler. O yüzden de yapılan son düzenlemenin temel amacı, çok fazla su tüketen su abonelerine lütfen daha fazla tüketmeyin. Hatta mümkünse azaltın tüketiminizi. Yüzde 84 ise tam tersine bunun 10 metreküpe kadar olanına dedik ki indirim yapalım. Bu yaptığımız düzenlemelerin temel amacı, az tüketeni teşvik etmek ve çok tüketeni tasarrufa yönlendirmek."

Su kesintileri iddiaları yanıtladı

Akçay, tüketimin düşmesi temennisinde bulunarak, "Derdimiz, yarına biraz daha su kalabilmesi. İnşallah yağmurlar gelir, yağmur sezonunda tekrar barajlarımızın dolduğunu görürüz. Barajlarımız dolduğu günde tamamen bu tarifeleri eski haline geri döndürürüz." dedi.
Ankara'da ağustostan itibaren suların kesileceği iddialarına yönelik Akçay, "Ankara'daki abonelere suyun 5-6 ay yeteceği kadar rezervimiz var. Ağustosta su kesintisi uygulayabilmemiz için önümüzdeki iki ayda günde 110 milyon metreküp su harcamamız lazım. Tamamen temelsiz bir iddia." diye konuştu.
Akçay, kentte belirli saatlerde suların kesilmesi uygulamasının henüz gündemde olmadığını dile getirdi.
su, çeşme, ev çeşme, musluk - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2025
EKONOMİ
Ankara'da kademeli su tarifesine yeni düzenleme: Belirlenen metreküpü aşan beş kata kadar fazla ödeyecek
14 Haziran , 16:21
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