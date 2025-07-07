https://anlatilaninotesi.com.tr/20250707/istanbul-valisi-gul-duyurdu-kuzguncuktaki-restorana-sorusturma-acildi-1097678719.html
İstanbul Valisi Gül duyurdu: Kuzguncuk'taki restorana soruşturma açıldı
İstanbul Valisi Gül duyurdu: Kuzguncuk'taki restorana soruşturma açıldı
Sputnik Türkiye
İstanbul Üsküdar'daki Kuzguncuk semtinde bulunan bir restoranın, AK Parti seçmenine hakaret eden kadının fotoğrafının yer aldığı bardaklarla servis yaptığı... 07.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-07T23:24+0300
2025-07-07T23:24+0300
2025-07-07T23:24+0300
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üsküdar belediyesi
ak parti
hakaret
kadına hakaret
hakaret davası
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İstanbul Valisi Davut Gül, Kuzguncuk'ta bardaklarında hakaret içerikli sözler olan restorana inceleme başlatıldığını duyurdu.Sokak röportajında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a oy vereceğini söyleyen bir kişiye küfreden kadının figürlerinin, Kuzguncuk’taki bir restoranda bardaklara basılarak müşterilere servis edildiği ortaya çıktı. Tepkiler üzerine İstanbul Valisi Davut Gül, işletme hakkında denetim ve inceleme başlatıldığını duyurdu. Gül, kadınlara yönelik aşağılayıcı ve ahlak dışı ifadelerin asla kabul edilemeyeceğini vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250320/yilin-kaymakami-secilmisti-istanbul-valisi-davut-gul-kimdir-nereli-kac-yasinda-1094683283.html
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türkiye, davut gül, kuzguncuk mahallesi, üsküdar, üsküdar belediyesi, ak parti, hakaret, kadına hakaret, hakaret davası, dine hakaret
türkiye, davut gül, kuzguncuk mahallesi, üsküdar, üsküdar belediyesi, ak parti, hakaret, kadına hakaret, hakaret davası, dine hakaret
İstanbul Valisi Gül duyurdu: Kuzguncuk'taki restorana soruşturma açıldı
İstanbul Üsküdar'daki Kuzguncuk semtinde bulunan bir restoranın, AK Parti seçmenine hakaret eden kadının fotoğrafının yer aldığı bardaklarla servis yaptığı ortaya çıktı. Olayın ardından İstanbul Valisi Davut Gül, işletme hakkında denetim ve inceleme başlatıldığını açıkladı.
İstanbul Valisi Davut Gül, Kuzguncuk'ta bardaklarında hakaret içerikli sözler olan restorana inceleme başlatıldığını duyurdu.
Sokak röportajında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a oy vereceğini söyleyen bir kişiye küfreden kadının figürlerinin, Kuzguncuk’taki bir restoranda bardaklara basılarak müşterilere servis edildiği ortaya çıktı.
Tepkiler üzerine İstanbul Valisi Davut Gül, işletme hakkında denetim ve inceleme başlatıldığını duyurdu. Gül, kadınlara yönelik aşağılayıcı ve ahlak dışı ifadelerin asla kabul edilemeyeceğini vurguladı.