https://anlatilaninotesi.com.tr/20250707/istanbul-valisi-gul-duyurdu-kuzguncuktaki-restorana-sorusturma-acildi-1097678719.html

İstanbul Valisi Gül duyurdu: Kuzguncuk'taki restorana soruşturma açıldı

İstanbul Valisi Gül duyurdu: Kuzguncuk'taki restorana soruşturma açıldı

Sputnik Türkiye

İstanbul Üsküdar'daki Kuzguncuk semtinde bulunan bir restoranın, AK Parti seçmenine hakaret eden kadının fotoğrafının yer aldığı bardaklarla servis yaptığı... 07.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-07T23:24+0300

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türki̇ye

türkiye

davut gül

kuzguncuk mahallesi

üsküdar

üsküdar belediyesi

ak parti

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hakaret davası

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İstanbul Valisi Davut Gül, Kuzguncuk'ta bardaklarında hakaret içerikli sözler olan restorana inceleme başlatıldığını duyurdu.Sokak röportajında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a oy vereceğini söyleyen bir kişiye küfreden kadının figürlerinin, Kuzguncuk’taki bir restoranda bardaklara basılarak müşterilere servis edildiği ortaya çıktı. Tepkiler üzerine İstanbul Valisi Davut Gül, işletme hakkında denetim ve inceleme başlatıldığını duyurdu. Gül, kadınlara yönelik aşağılayıcı ve ahlak dışı ifadelerin asla kabul edilemeyeceğini vurguladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250320/yilin-kaymakami-secilmisti-istanbul-valisi-davut-gul-kimdir-nereli-kac-yasinda-1094683283.html

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türkiye, davut gül, kuzguncuk mahallesi, üsküdar, üsküdar belediyesi, ak parti, hakaret, kadına hakaret, hakaret davası, dine hakaret