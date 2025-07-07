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İstanbul Valisi Gül duyurdu: Kuzguncuk'taki restorana soruşturma açıldı
İstanbul Valisi Gül duyurdu: Kuzguncuk'taki restorana soruşturma açıldı
Sputnik Türkiye
İstanbul Üsküdar'daki Kuzguncuk semtinde bulunan bir restoranın, AK Parti seçmenine hakaret eden kadının fotoğrafının yer aldığı bardaklarla servis yaptığı... 07.07.2025, Sputnik Türkiye
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İstanbul Valisi Davut Gül, Kuzguncuk'ta bardaklarında hakaret içerikli sözler olan restorana inceleme başlatıldığını duyurdu.Sokak röportajında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a oy vereceğini söyleyen bir kişiye küfreden kadının figürlerinin, Kuzguncuk’taki bir restoranda bardaklara basılarak müşterilere servis edildiği ortaya çıktı. Tepkiler üzerine İstanbul Valisi Davut Gül, işletme hakkında denetim ve inceleme başlatıldığını duyurdu. Gül, kadınlara yönelik aşağılayıcı ve ahlak dışı ifadelerin asla kabul edilemeyeceğini vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250320/yilin-kaymakami-secilmisti-istanbul-valisi-davut-gul-kimdir-nereli-kac-yasinda-1094683283.html
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İstanbul Valisi Gül duyurdu: Kuzguncuk'taki restorana soruşturma açıldı

23:24 07.07.2025
© AADavut Gül
Davut Gül - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2025
© AA
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İstanbul Üsküdar'daki Kuzguncuk semtinde bulunan bir restoranın, AK Parti seçmenine hakaret eden kadının fotoğrafının yer aldığı bardaklarla servis yaptığı ortaya çıktı. Olayın ardından İstanbul Valisi Davut Gül, işletme hakkında denetim ve inceleme başlatıldığını açıkladı.
İstanbul Valisi Davut Gül, Kuzguncuk'ta bardaklarında hakaret içerikli sözler olan restorana inceleme başlatıldığını duyurdu.
Sokak röportajında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a oy vereceğini söyleyen bir kişiye küfreden kadının figürlerinin, Kuzguncuk’taki bir restoranda bardaklara basılarak müşterilere servis edildiği ortaya çıktı.
Tepkiler üzerine İstanbul Valisi Davut Gül, işletme hakkında denetim ve inceleme başlatıldığını duyurdu. Gül, kadınlara yönelik aşağılayıcı ve ahlak dışı ifadelerin asla kabul edilemeyeceğini vurguladı.
Davut Gül - Sputnik Türkiye, 1920, 20.03.2025
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'Yılın Kaymakamı' seçilmişti: İstanbul Valisi Davut Gül kimdir, nereli, kaç yaşında?
20 Mart, 11:15
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