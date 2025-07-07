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İstanbul Emniyeti'nde yeni atamalar: Valilik tek tek yeni görev yerlerini duyurdu, Müge Anlı'nın eşi de listede
İstanbul Emniyeti'nde yeni atamalar: Valilik tek tek yeni görev yerlerini duyurdu, Müge Anlı'nın eşi de listede
Sputnik Türkiye
İstanbul Valiliği, 2025 yaz dönemi il emniyet atamalarını açıkladı. İl Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan değişikliklerle birlikte 9 il emniyet müdür yardımcısı, 12... 07.07.2025, Sputnik Türkiye
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İstanbul Emniyet Müdürlüğünde 2025 yılı yaz dönemi atamaları belli oldu.Valilikten yapılan açıklamada, bu dönemdeki atamaların valilik makamının onayıyla yapıldığı, 9 il emniyet müdür yardımcısı, 12 ilçe emniyet müdürü, 17 şube müdürü ile 11 ilçe emniyet müdür yardımcısının yeni görev yerlerinin belirlendiği aktarıldı.İstanbul Valiliği, 2025 yılı yaz dönemi emniyet atamalarıİstanbul Valiliği, 2025 yılı yaz dönemi emniyet atamalarını duyurdu. Valilik tarafından yapılan açıklamada, bu dönemdeki atamaların İstanbul Valisi Davut Gül’ün onayıyla gerçekleştiği belirtildi.Açıklamaya göre; 9 il emniyet müdür yardımcısı, 12 ilçe emniyet müdürü, 17 şube müdürü ve 11 ilçe emniyet müdür yardımcısı yeni görev yerlerine atandı.İl Emniyet Müdür Yardımcılığına atanan isimlerAbdurrahman Soğuksu, Hüseyin Kaya, Korkut Okyay, Muhammet Hanifi Zengin, Cemil Erim, Lütfü Doğan, Erdem Torlak, Mehmet Baysal ve Gökhan Bambal.Yeni atanan ilçe emniyet müdürleri:Şube müdürlüğüne atanan bazı isimler:İlçe emniyet müdür yardımcılığına atananlar arasında Yunus Gezer (Esenyurt), Koray Han Yavuz (Kadıköy), Adnan Aslan (Sultangazi), Emrah Ata (Şişli) yer alırken, çok sayıda şube müdür yardımcısı da yeni görevlerine başladı.Vali Gül’den tebrik mesajıİstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Yeni görevlerine atanan il emniyet müdür yardımcılarımızı, ilçe emniyet müdürlerimizi ve şube müdürlerimizi tebrik ediyor, görevlerinde başarılar diliyorum. İstanbul’un huzuru ve güvenliği için fedakarca çalışan tüm emniyet mensuplarımıza teşekkür ediyorum” dedi.Müge Anlı'nın eşi de listedeİl içi atama kararlarında Müge Anlı'nın eşi de yer aldı. Ünlü ismin eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu Sarıyer İlçe Emniyet Müdürü olarak atandı. Yüzbaşıoğlu, Aralık 2024'ten bu yana Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapıyordu.
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istanbul emniyet atamaları, 2025 emniyet kadrosu, ilçe emniyet müdürleri, şube müdürü atamaları, vali davut gül, il emniyet müdürlüğü, istanbul valiliği açıklama, emniyet müdür yardımcısı ataması, yeni emniyet görevleri, istanbul güvenlik kadrosu
istanbul emniyet atamaları, 2025 emniyet kadrosu, ilçe emniyet müdürleri, şube müdürü atamaları, vali davut gül, il emniyet müdürlüğü, istanbul valiliği açıklama, emniyet müdür yardımcısı ataması, yeni emniyet görevleri, istanbul güvenlik kadrosu

İstanbul Emniyeti'nde yeni atamalar: Valilik tek tek yeni görev yerlerini duyurdu, Müge Anlı'nın eşi de listede

11:47 07.07.2025
© AAİstanbul İl Emniyet Müdürlüğü
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2025
© AA
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Ayrıntılar geliyor
İstanbul Valiliği, 2025 yaz dönemi il emniyet atamalarını açıkladı. İl Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan değişikliklerle birlikte 9 il emniyet müdür yardımcısı, 12 ilçe emniyet müdürü, 17 şube müdürü ve 11 ilçe emniyet müdür yardımcısı yeni görev yerlerine atandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğünde 2025 yılı yaz dönemi atamaları belli oldu.
Valilikten yapılan açıklamada, bu dönemdeki atamaların valilik makamının onayıyla yapıldığı, 9 il emniyet müdür yardımcısı, 12 ilçe emniyet müdürü, 17 şube müdürü ile 11 ilçe emniyet müdür yardımcısının yeni görev yerlerinin belirlendiği aktarıldı.

İstanbul Valiliği, 2025 yılı yaz dönemi emniyet atamaları

İstanbul Valiliği, 2025 yılı yaz dönemi emniyet atamalarını duyurdu. Valilik tarafından yapılan açıklamada, bu dönemdeki atamaların İstanbul Valisi Davut Gül’ün onayıyla gerçekleştiği belirtildi.
Açıklamaya göre; 9 il emniyet müdür yardımcısı, 12 ilçe emniyet müdürü, 17 şube müdürü ve 11 ilçe emniyet müdür yardımcısı yeni görev yerlerine atandı.

İl Emniyet Müdür Yardımcılığına atanan isimler

Abdurrahman Soğuksu, Hüseyin Kaya, Korkut Okyay, Muhammet Hanifi Zengin, Cemil Erim, Lütfü Doğan, Erdem Torlak, Mehmet Baysal ve Gökhan Bambal.
Yeni atanan ilçe emniyet müdürleri:
Arnavutköy: Umut Karaöz
Bağcılar: Mehmet Ali Taşçı
Büyükçekmece: Turgut Coşkun
Beşiktaş: Turan Çelik
Beyoğlu: Murat Milletsever
Başakşehir: Hakan Dulkadir
Çekmeköy: Ömer Faruk Günay
Eyüpsultan: Çağlayan Kurt
Fatih: Osman Tınmazol
Gaziosmanpaşa: Halis Erdoğan
Küçükçekmece: Hasan Demirbağ
Sarıyer: Şinasi Yüzbaşıoğlu
Şube müdürlüğüne atanan bazı isimler:
Bilgi Teknolojileri: Mustafa Parasız
Boğaziçi Köprüleri Koruma: Salih Köse
Çevik Kuvvet: Cengizhan Zengin
Deniz Liman ve Turizm (vekaleten): Adnan Ayhan
Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele: Alper Erdem
Hukuk ve Belge Yönetimi (vekaleten): Mesut Döner
İstanbul Havalimanı: Yusuf Erkan
Sabiha Gökçen Havalimanı: İlyas Kayış
İstihbarat: Halil Çetinkaya
Kaçakçılık: Mustafa Aktan
Mali Suçlar: Orhan Şen
Medya ve Protokol: Muhsin Dumlupınar
Trafik Denetleme ve Tescil (vekaleten): Tunay Başarık
İlçe emniyet müdür yardımcılığına atananlar arasında Yunus Gezer (Esenyurt), Koray Han Yavuz (Kadıköy), Adnan Aslan (Sultangazi), Emrah Ata (Şişli) yer alırken, çok sayıda şube müdür yardımcısı da yeni görevlerine başladı.

Vali Gül’den tebrik mesajı

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Yeni görevlerine atanan il emniyet müdür yardımcılarımızı, ilçe emniyet müdürlerimizi ve şube müdürlerimizi tebrik ediyor, görevlerinde başarılar diliyorum. İstanbul’un huzuru ve güvenliği için fedakarca çalışan tüm emniyet mensuplarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Müge Anlı'nın eşi de listede

İl içi atama kararlarında Müge Anlı'nın eşi de yer aldı. Ünlü ismin eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu Sarıyer İlçe Emniyet Müdürü olarak atandı. Yüzbaşıoğlu, Aralık 2024'ten bu yana Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapıyordu.
Müge Anlı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2024
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Müge Anlı'nın eşi de o listede: Hangi ilçeye emniyet müdürü olarak atandı?
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