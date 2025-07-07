https://anlatilaninotesi.com.tr/20250707/istanbul-emniyetinde-yeni-atamalar-valilik-tek-tek-yeni-gorev-yerlerini-duyurdu-muge-anlinin-esi-de-1097657670.html

İstanbul Emniyeti'nde yeni atamalar: Valilik tek tek yeni görev yerlerini duyurdu, Müge Anlı'nın eşi de listede

İstanbul Emniyeti'nde yeni atamalar: Valilik tek tek yeni görev yerlerini duyurdu, Müge Anlı'nın eşi de listede

Sputnik Türkiye

İstanbul Valiliği, 2025 yaz dönemi il emniyet atamalarını açıkladı. İl Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan değişikliklerle birlikte 9 il emniyet müdür yardımcısı, 12... 07.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-07T11:47+0300

2025-07-07T11:47+0300

2025-07-07T11:47+0300

türki̇ye

i̇stanbul emniyet müdürlüğü

hüseyin kaya

şinasi yüzbaşıoğlu

adnan aslan

i̇stanbul

çevik kuvvet

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İstanbul Emniyet Müdürlüğünde 2025 yılı yaz dönemi atamaları belli oldu.Valilikten yapılan açıklamada, bu dönemdeki atamaların valilik makamının onayıyla yapıldığı, 9 il emniyet müdür yardımcısı, 12 ilçe emniyet müdürü, 17 şube müdürü ile 11 ilçe emniyet müdür yardımcısının yeni görev yerlerinin belirlendiği aktarıldı.İstanbul Valiliği, 2025 yılı yaz dönemi emniyet atamalarıİstanbul Valiliği, 2025 yılı yaz dönemi emniyet atamalarını duyurdu. Valilik tarafından yapılan açıklamada, bu dönemdeki atamaların İstanbul Valisi Davut Gül’ün onayıyla gerçekleştiği belirtildi.Açıklamaya göre; 9 il emniyet müdür yardımcısı, 12 ilçe emniyet müdürü, 17 şube müdürü ve 11 ilçe emniyet müdür yardımcısı yeni görev yerlerine atandı.İl Emniyet Müdür Yardımcılığına atanan isimlerAbdurrahman Soğuksu, Hüseyin Kaya, Korkut Okyay, Muhammet Hanifi Zengin, Cemil Erim, Lütfü Doğan, Erdem Torlak, Mehmet Baysal ve Gökhan Bambal.Yeni atanan ilçe emniyet müdürleri:Şube müdürlüğüne atanan bazı isimler:İlçe emniyet müdür yardımcılığına atananlar arasında Yunus Gezer (Esenyurt), Koray Han Yavuz (Kadıköy), Adnan Aslan (Sultangazi), Emrah Ata (Şişli) yer alırken, çok sayıda şube müdür yardımcısı da yeni görevlerine başladı.Vali Gül’den tebrik mesajıİstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Yeni görevlerine atanan il emniyet müdür yardımcılarımızı, ilçe emniyet müdürlerimizi ve şube müdürlerimizi tebrik ediyor, görevlerinde başarılar diliyorum. İstanbul’un huzuru ve güvenliği için fedakarca çalışan tüm emniyet mensuplarımıza teşekkür ediyorum” dedi.Müge Anlı'nın eşi de listedeİl içi atama kararlarında Müge Anlı'nın eşi de yer aldı. Ünlü ismin eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu Sarıyer İlçe Emniyet Müdürü olarak atandı. Yüzbaşıoğlu, Aralık 2024'ten bu yana Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapıyordu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241214/muge-anlinin-esi-de-o-listede-hangi-ilceye-emniyet-muduru-olarak-atandi-1091529692.html

türki̇ye

i̇stanbul

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