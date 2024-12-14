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Müge Anlı'nın eşi de o listede: Hangi ilçeye emniyet müdürü olarak atandı?
Müge Anlı'nın eşi de o listede: Hangi ilçeye emniyet müdürü olarak atandı?
Sputnik Türkiye
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki yeni atamalar açıklandı. O listede ünlü televizyon programcısı Müge Anlı'nın eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun da yeni görev yeri... 14.12.2024, Sputnik Türkiye
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türkiye
müge anlı
emniyet müdürlüğü
şinasi yüzbaşıoğlu
atama
beşiktaş ilçe emniyet
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde her yıl yapılan il içi atamalar belli oldu. Atamalarda, 13 şube ve ilçe emniyet müdürü, il emniyet müdür yardımcısı olarak görevlendirildi. 19 şube müdürlüğü ve 20 ilçe emniyet müdürlüğünde ise değişiklik yapıldı. Bu listelerde bir isim dikkat çekti. Ünlü televizyon programcısı Müge Anlı'nın eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun da yeni görev yeri belli oldu. İstanbul Asayiş Şube Müdürü olan Yüzbaşıoğlu, artık Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürü olarak görev yapacak. Televizyon programcısı Müge Anlı, 25 Haziran 2022’de polis müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evlenmişti.Şinasi Yüzbaşıoğlu kimdir?Şinasi Yüzbaşıoğlu, 10 Nisan 1963 Adana doğumlu. Liseden sonra polis olan Yüzbaşıoğlu, bir dönem Erzurum Emniyet Müdürlüğü'nde ve daha sonra Adana Emniyet Müdürlüğü'nde görev aldı. 2021 yılında İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ne atandı. Son açıklanan atamalarla birlikte Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.
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Müge Anlı'nın eşi de o listede: Hangi ilçeye emniyet müdürü olarak atandı?

11:49 14.12.2024 (güncellendi: 11:52 14.12.2024)
© atv.com.trMüge Anlı
Müge Anlı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2024
© atv.com.tr
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki yeni atamalar açıklandı. O listede ünlü televizyon programcısı Müge Anlı'nın eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun da yeni görev yeri açıklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde her yıl yapılan il içi atamalar belli oldu. Atamalarda, 13 şube ve ilçe emniyet müdürü, il emniyet müdür yardımcısı olarak görevlendirildi. 19 şube müdürlüğü ve 20 ilçe emniyet müdürlüğünde ise değişiklik yapıldı. Bu listelerde bir isim dikkat çekti. Ünlü televizyon programcısı Müge Anlı'nın eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun da yeni görev yeri belli oldu. İstanbul Asayiş Şube Müdürü olan Yüzbaşıoğlu, artık Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürü olarak görev yapacak.
Televizyon programcısı Müge Anlı, 25 Haziran 2022’de polis müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evlenmişti.

Şinasi Yüzbaşıoğlu kimdir?

Şinasi Yüzbaşıoğlu, 10 Nisan 1963 Adana doğumlu. Liseden sonra polis olan Yüzbaşıoğlu, bir dönem Erzurum Emniyet Müdürlüğü'nde ve daha sonra Adana Emniyet Müdürlüğü'nde görev aldı. 2021 yılında İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ne atandı. Son açıklanan atamalarla birlikte Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2024
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İstanbul Emniyet Müdürlüğünde atamalar gerçekleşti
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