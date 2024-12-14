https://anlatilaninotesi.com.tr/20241214/muge-anlinin-esi-de-o-listede-hangi-ilceye-emniyet-muduru-olarak-atandi-1091529692.html

Müge Anlı'nın eşi de o listede: Hangi ilçeye emniyet müdürü olarak atandı?

Müge Anlı'nın eşi de o listede: Hangi ilçeye emniyet müdürü olarak atandı?

Sputnik Türkiye

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki yeni atamalar açıklandı. O listede ünlü televizyon programcısı Müge Anlı'nın eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun da yeni görev yeri... 14.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-14T11:49+0300

2024-12-14T11:49+0300

2024-12-14T11:52+0300

türkiye

müge anlı

emniyet müdürlüğü

şinasi yüzbaşıoğlu

atama

beşiktaş ilçe emniyet

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde her yıl yapılan il içi atamalar belli oldu. Atamalarda, 13 şube ve ilçe emniyet müdürü, il emniyet müdür yardımcısı olarak görevlendirildi. 19 şube müdürlüğü ve 20 ilçe emniyet müdürlüğünde ise değişiklik yapıldı. Bu listelerde bir isim dikkat çekti. Ünlü televizyon programcısı Müge Anlı'nın eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun da yeni görev yeri belli oldu. İstanbul Asayiş Şube Müdürü olan Yüzbaşıoğlu, artık Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürü olarak görev yapacak. Televizyon programcısı Müge Anlı, 25 Haziran 2022’de polis müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evlenmişti.Şinasi Yüzbaşıoğlu kimdir?Şinasi Yüzbaşıoğlu, 10 Nisan 1963 Adana doğumlu. Liseden sonra polis olan Yüzbaşıoğlu, bir dönem Erzurum Emniyet Müdürlüğü'nde ve daha sonra Adana Emniyet Müdürlüğü'nde görev aldı. 2021 yılında İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ne atandı. Son açıklanan atamalarla birlikte Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241214/istanbul-emniyet-mudurlugunde-atamalar-gerceklesti-1091521075.html

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