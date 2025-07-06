https://anlatilaninotesi.com.tr/20250706/kizildenizde-yunan-gemisi-saldiriya-ugradi-murettebat-yanan-gemiyi-terk-etti-1097645240.html
Kızıldeniz'de Yunan gemisi saldırıya uğradı: Mürettebat yanan gemiyi terk etti
Kızıldeniz'de Yunan gemisi saldırıya uğradı: Mürettebat yanan gemiyi terk etti
Sputnik Türkiye
Kızıldeniz'de saldırıya uğrayan Liberya bayraklı, Yunan sahipli Magic Seas adlı kuru yük gemisinin mürettebatı, gemi alev alıp su almaya başlayınca gemiyi terk... 06.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-06T21:38+0300
2025-07-06T21:38+0300
2025-07-06T21:38+0300
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liberya
saldırı
silahlı saldırı
bombalı saldırı
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Kızıldeniz'de Liberya bayraklı Yunan sahipli Magic Seas kuru yük gemisi saldırıya uğradı.Yemen açıklarında, Kızıldeniz'de seyreden Liberya bayraklı Yunan sahipli 'Magic Seas' adlı yük gemisine düzenlenen saldırının Husi'ler tarafından yapıldığı iddia edildi. Geminin, küçük botlar ve bomba yüklü insansız deniz araçlarıyla hedef alındığı belirtildi. Saldırı sonrası çıkan yangın ve su alma nedeniyle mürettebatın gemiyi terk ettiği açıklandı. Saldırının Yemen’in Husi kontrolündeki Hodeida kentinin 100 kilometre güneybatısında meydana geldiği ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250320/abd-somalilanda-us-kurarsa-cinin-kizildeniz-tasimaciligi-kirilgan-bir-hal-alacak-1094723766.html
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kızıldeniz, liberya, saldırı, silahlı saldırı, bombalı saldırı, saldırı girişimi, yemen, yemen krizi, yemen savaşı, yemen ordusu, yemen dışişleri bakanlığı
kızıldeniz, liberya, saldırı, silahlı saldırı, bombalı saldırı, saldırı girişimi, yemen, yemen krizi, yemen savaşı, yemen ordusu, yemen dışişleri bakanlığı
Kızıldeniz'de Yunan gemisi saldırıya uğradı: Mürettebat yanan gemiyi terk etti
Kızıldeniz'de saldırıya uğrayan Liberya bayraklı, Yunan sahipli Magic Seas adlı kuru yük gemisinin mürettebatı, gemi alev alıp su almaya başlayınca gemiyi terk etti. Saldırının, Husi'ler tarafından bomba yüklü insansız deniz araçlarıyla gerçekleştirildiği belirtildi.
Kızıldeniz'de Liberya bayraklı Yunan sahipli Magic Seas kuru yük gemisi saldırıya uğradı.
Yemen açıklarında, Kızıldeniz'de seyreden Liberya bayraklı Yunan sahipli 'Magic Seas' adlı yük gemisine düzenlenen saldırının Husi'ler tarafından yapıldığı iddia edildi. Geminin, küçük botlar ve bomba yüklü insansız deniz araçlarıyla hedef alındığı belirtildi.
Saldırı sonrası çıkan yangın ve su alma nedeniyle mürettebatın gemiyi terk ettiği açıklandı. Saldırının Yemen’in Husi kontrolündeki Hodeida kentinin 100 kilometre güneybatısında meydana geldiği ifade edildi.