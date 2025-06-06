https://anlatilaninotesi.com.tr/20250606/avrupa-ilac-kurumu-acikladi-dunyaca-unlu-diyabet-ve-zayiflama-ilaclarinda-gorme-kaybina-yol-acan-1096848504.html

Avrupa İlaç Kurumu açıkladı: Dünyaca ünlü diyabet ve zayıflama ilaçlarında görme kaybına yol açan etki tespit edildi

Avrupa İlaç Kurumu açıkladı: Dünyaca ünlü diyabet ve zayıflama ilaçlarında görme kaybına yol açan etki tespit edildi

Sputnik Türkiye

Avrupa İlaç Kurumu (EMA), Novo Nordisk'in diyabet ve kilo kontrolü için kullanılan ilaçları Ozempic, Wegovy ve Rybelsus’un, çok nadir durumlarda görme kaybına... 06.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-06T19:24+0300

2025-06-06T19:24+0300

2025-06-06T19:24+0300

sağlik

ema

avrupa i̇laç kurumu

avrupa i̇laç ajansı

ozempic

wegovy

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Avrupa İlaç Kurumu, Novo Nordisk'in popüler kilo verme ve diyabet ilaçları Wegovy ve Ozempic’in, çok nadir durumlarda ciddi bir göz hastalığı olan non-arteritik (arteritik olmayan) anterior iskemik optik nöropati (NAION) riskini artırabileceğini duyurdu. NAION, görme kaybına neden olabilen ikinci en yaygın optik sinir hasarı nedeni olarak tanımlanıyor.Yapılan açıklamada, Semaglutid içeren Ozempic, Wegovy ve Rybelsus gibi ilaçları bir yıl veya daha uzun süre kullanan her 10 bin hastadan 1'inde bu rahatsızlığın gelişebileceği ifade edildi. Bu durum NAION'un ilk kez resmi olarak potansiyel bir yan etki olarak tanınması olarak nitelendirildi.EMA tarafından yapılan açıklamada şu cümleler yer aldı:EMA, Aralık ayında başlattığı inceleme sonrasında, NAION’un semaglutid içeren ilaçların ürün bilgilerinde 'çok nadir' sıklıkla görülebilecek bir yan etki olarak belirtilmesini istemişti. Novo Nordisk ise klinik ve piyasa sonrası çalışmaların bu hastalığın doğrudan ilaç kullanımından kaynaklandığına dair net bir bağlantı göstermediğini belirterek EMA ile iş birliği içinde etiket güncellemeleri yapacaklarını açıkladı.Buna rağmen şirket, semaglutidin 'fayda-risk profilinin hala olumlu olduğunu' dile getirmişti.ABD’de Mart ayında yayımlanan ve 350 bin diyabet hastası üzerinde yapılan bir araştırmada, Ozempic kullanan bireylerde iki yıl içinde NAION gelişme riskinin, farklı ilaç sınıflarındaki hastalara kıyasla iki katına çıktığını ortaya koyulmuştu.Novo Nordisk'in CEO’su Lars Fruergaard Jorgensen Mayıs ayında görevden alınmıştı. Öte yandan şirketin giderek büyüyen ve 2030’a kadar 150 milyar dolarlık bir pazara dönüşmesi beklenen obezite tedavi alanında liderliğini korumaya çalıştığı belirtiliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250212/yan-etkileri-arasinda-korluk-de-var-abdli-buyuk-ilac-firmalari-ozempicten-vazgecmiyor-1093607899.html

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novo nordisk, ozempic, wegovy, rybelsus, non-arteritik anterior iskemik optik nöropati, naion, semaglutid