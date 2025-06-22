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Antalya'da çöp ev operasyonu: İki evden 8 kamyon çöp çıkarıldı
Antalya'da çöp ev operasyonu: İki evden 8 kamyon çöp çıkarıldı
Sputnik Türkiye
Antalya’nın Kepez ilçesinde iki evden gelen kötü kokular üzerine başlatılan temizlikte toplam 8 kamyon çöp çıkarıldı. Kepez Belediyesi ekipleri, Hıfzıssıhha... 22.06.2025, Sputnik Türkiye
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Antalya Kepez'de kötü koku şikayetiyle girilen iki evden toplam 8 kamyon çöp çıktı.Kepez Belediyesi iki evden gelen kötü kokular üzerine yapılan ihbar sonrası harekete geçti. Kepez Kaymakamlığı Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Kuzeyyaka ve Gündoğdu mahallelerindeki iki adrese temizlik ekipleri yönlendirildi. Ekipler, 62 yaşındaki F.K. ve 79 yaşındaki İ.I.'ya ait evlerden toplam 8 kamyon çöp çıkardı. Temizlik sonrası evler ilaçlanarak dezenfekte edilirken çıkartılan atıklar şehir çöplüğüne taşındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250603/komsular-ihbar-etti-73-yasindaki-kadinin-evinden-iki-kamyon-cop-cikarildi-1096760745.html
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antalya, hıfzıssıhha kurulu, çöp ev, çöp, plastik çöp, çöp toplama, çöp aracı, çöp torbası, çöp kuralları, belediye, kepez, kepez belediyesi
antalya, hıfzıssıhha kurulu, çöp ev, çöp, plastik çöp, çöp toplama, çöp aracı, çöp torbası, çöp kuralları, belediye, kepez, kepez belediyesi

Antalya'da çöp ev operasyonu: İki evden 8 kamyon çöp çıkarıldı

15:48 22.06.2025
© AA / Kepez BelediyesiÇöp ev
Çöp ev - Sputnik Türkiye, 1920, 22.06.2025
© AA / Kepez Belediyesi
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Antalya’nın Kepez ilçesinde iki evden gelen kötü kokular üzerine başlatılan temizlikte toplam 8 kamyon çöp çıkarıldı. Kepez Belediyesi ekipleri, Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla harekete geçerek evleri temizleyip ilaçladı. Atıklar şehir çöplüğüne taşındı.
Antalya Kepez'de kötü koku şikayetiyle girilen iki evden toplam 8 kamyon çöp çıktı.
Kepez Belediyesi iki evden gelen kötü kokular üzerine yapılan ihbar sonrası harekete geçti. Kepez Kaymakamlığı Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Kuzeyyaka ve Gündoğdu mahallelerindeki iki adrese temizlik ekipleri yönlendirildi.
Ekipler, 62 yaşındaki F.K. ve 79 yaşındaki İ.I.'ya ait evlerden toplam 8 kamyon çöp çıkardı. Temizlik sonrası evler ilaçlanarak dezenfekte edilirken çıkartılan atıklar şehir çöplüğüne taşındı.
Eskişehir - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2025
YAŞAM
Komşular ihbar etti: 73 yaşındaki kadının evinden iki kamyon çöp çıkarıldı
3 Haziran , 12:56
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