https://anlatilaninotesi.com.tr/20250622/antalyada-cop-ev-operasyonu-iki-evden-8-kamyon-cop-cikarildi-1097229178.html

Antalya'da çöp ev operasyonu: İki evden 8 kamyon çöp çıkarıldı

Antalya'da çöp ev operasyonu: İki evden 8 kamyon çöp çıkarıldı

Sputnik Türkiye

Antalya’nın Kepez ilçesinde iki evden gelen kötü kokular üzerine başlatılan temizlikte toplam 8 kamyon çöp çıkarıldı. Kepez Belediyesi ekipleri, Hıfzıssıhha... 22.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-22T15:48+0300

2025-06-22T15:48+0300

2025-06-22T15:48+0300

türki̇ye

antalya

hıfzıssıhha kurulu

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Antalya Kepez'de kötü koku şikayetiyle girilen iki evden toplam 8 kamyon çöp çıktı.Kepez Belediyesi iki evden gelen kötü kokular üzerine yapılan ihbar sonrası harekete geçti. Kepez Kaymakamlığı Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Kuzeyyaka ve Gündoğdu mahallelerindeki iki adrese temizlik ekipleri yönlendirildi. Ekipler, 62 yaşındaki F.K. ve 79 yaşındaki İ.I.'ya ait evlerden toplam 8 kamyon çöp çıkardı. Temizlik sonrası evler ilaçlanarak dezenfekte edilirken çıkartılan atıklar şehir çöplüğüne taşındı.

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türki̇ye

antalya

kepez

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Sputnik Türkiye

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