https://anlatilaninotesi.com.tr/20250622/antalyada-cop-ev-operasyonu-iki-evden-8-kamyon-cop-cikarildi-1097229178.html
Antalya'da çöp ev operasyonu: İki evden 8 kamyon çöp çıkarıldı
Antalya'da çöp ev operasyonu: İki evden 8 kamyon çöp çıkarıldı
Sputnik Türkiye
Antalya’nın Kepez ilçesinde iki evden gelen kötü kokular üzerine başlatılan temizlikte toplam 8 kamyon çöp çıkarıldı. Kepez Belediyesi ekipleri, Hıfzıssıhha... 22.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-22T15:48+0300
2025-06-22T15:48+0300
2025-06-22T15:48+0300
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hıfzıssıhha kurulu
çöp ev
çöp
plastik çöp
çöp toplama
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çöp torbası
çöp kuralları
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Antalya Kepez'de kötü koku şikayetiyle girilen iki evden toplam 8 kamyon çöp çıktı.Kepez Belediyesi iki evden gelen kötü kokular üzerine yapılan ihbar sonrası harekete geçti. Kepez Kaymakamlığı Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Kuzeyyaka ve Gündoğdu mahallelerindeki iki adrese temizlik ekipleri yönlendirildi. Ekipler, 62 yaşındaki F.K. ve 79 yaşındaki İ.I.'ya ait evlerden toplam 8 kamyon çöp çıkardı. Temizlik sonrası evler ilaçlanarak dezenfekte edilirken çıkartılan atıklar şehir çöplüğüne taşındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250603/komsular-ihbar-etti-73-yasindaki-kadinin-evinden-iki-kamyon-cop-cikarildi-1096760745.html
türki̇ye
antalya
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antalya, hıfzıssıhha kurulu, çöp ev, çöp, plastik çöp, çöp toplama, çöp aracı, çöp torbası, çöp kuralları, belediye, kepez, kepez belediyesi
antalya, hıfzıssıhha kurulu, çöp ev, çöp, plastik çöp, çöp toplama, çöp aracı, çöp torbası, çöp kuralları, belediye, kepez, kepez belediyesi
Antalya'da çöp ev operasyonu: İki evden 8 kamyon çöp çıkarıldı
Antalya’nın Kepez ilçesinde iki evden gelen kötü kokular üzerine başlatılan temizlikte toplam 8 kamyon çöp çıkarıldı. Kepez Belediyesi ekipleri, Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla harekete geçerek evleri temizleyip ilaçladı. Atıklar şehir çöplüğüne taşındı.
Antalya Kepez'de kötü koku şikayetiyle girilen iki evden toplam 8 kamyon çöp çıktı.
Kepez Belediyesi iki evden gelen kötü kokular üzerine yapılan ihbar sonrası harekete geçti. Kepez Kaymakamlığı Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Kuzeyyaka ve Gündoğdu mahallelerindeki iki adrese temizlik ekipleri yönlendirildi.
Ekipler, 62 yaşındaki F.K. ve 79 yaşındaki İ.I.'ya ait evlerden toplam 8 kamyon çöp çıkardı. Temizlik sonrası evler ilaçlanarak dezenfekte edilirken çıkartılan atıklar şehir çöplüğüne taşındı.