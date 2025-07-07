https://anlatilaninotesi.com.tr/20250707/galatasaray-duyurdu-filenin-sultanlarinda-ilkin-aydin-sakatlandi-1097676334.html
Galatasaray duyurdu: Filenin Sultanlarında İlkin Aydın sakatlandı
Galatasaray duyurdu: Filenin Sultanlarında İlkin Aydın sakatlandı
Sputnik Türkiye
Milli voleybolcu İlkin Aydın, milli takım kampında yaşadığı sakatlık nedeniyle tedavi altına alındı. Sol üst adalesinde zorlanmaya bağlı grade 2 strain tespit... 07.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-07T20:04+0300
2025-07-07T20:04+0300
2025-07-07T20:05+0300
spor
galatasaray
filenin sultanları
voleybol
türkiye a milli voleybol takımı
türkiye a milli kadın voleybol takımı
türkiye voleybol federasyonu
uluslararası voleybol federasyonu (fivb)
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Milli voleybolcu İlkin Aydın'ın milli takım kampında sol üst adalesinden sakatlandığı açıklandı.Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "26 Haziran'da milli takım kampına katılan kaptanımız İlkin Aydın'ın, 2 Temmuz'daki milli takım antrenmanında sol üst adalesinde zorlanmaya bağlı grade 2 strain oluşmuştur. 2 ila 4 hafta tedavi öngörülmüş olup, tedavisine milli takımda başlanmıştır. Kaptanımıza geçmiş olsun der, kendisinin en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını dileriz" denildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250620/a-milli-kadin-voleybol-takimi-cumhurbaskani-erdogani-ziyaret-etti-1097204577.html
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galatasaray, filenin sultanları, voleybol, türkiye a milli voleybol takımı, türkiye a milli kadın voleybol takımı, türkiye voleybol federasyonu, uluslararası voleybol federasyonu (fivb)
galatasaray, filenin sultanları, voleybol, türkiye a milli voleybol takımı, türkiye a milli kadın voleybol takımı, türkiye voleybol federasyonu, uluslararası voleybol federasyonu (fivb)
Galatasaray duyurdu: Filenin Sultanlarında İlkin Aydın sakatlandı
20:04 07.07.2025 (güncellendi: 20:05 07.07.2025)
Milli voleybolcu İlkin Aydın, milli takım kampında yaşadığı sakatlık nedeniyle tedavi altına alındı. Sol üst adalesinde zorlanmaya bağlı grade 2 strain tespit edilen Aydın için 2 ila 4 haftalık bir tedavi süreci öngörüldü. Galatasaray Daikin, tedavisine milli takım bünyesinde başlanan kaptanları için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Milli voleybolcu İlkin Aydın'ın milli takım kampında sol üst adalesinden sakatlandığı açıklandı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "26 Haziran'da milli takım kampına katılan kaptanımız İlkin Aydın'ın, 2 Temmuz'daki milli takım antrenmanında sol üst adalesinde zorlanmaya bağlı grade 2 strain oluşmuştur. 2 ila 4 hafta tedavi öngörülmüş olup, tedavisine milli takımda başlanmıştır. Kaptanımıza geçmiş olsun der, kendisinin en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını dileriz" denildi.