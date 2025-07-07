https://anlatilaninotesi.com.tr/20250707/galatasaray-duyurdu-filenin-sultanlarinda-ilkin-aydin-sakatlandi-1097676334.html

Galatasaray duyurdu: Filenin Sultanlarında İlkin Aydın sakatlandı

Galatasaray duyurdu: Filenin Sultanlarında İlkin Aydın sakatlandı

Sputnik Türkiye

Milli voleybolcu İlkin Aydın, milli takım kampında yaşadığı sakatlık nedeniyle tedavi altına alındı. Sol üst adalesinde zorlanmaya bağlı grade 2 strain tespit... 07.07.2025, Sputnik Türkiye

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spor

galatasaray

filenin sultanları

voleybol

türkiye a milli voleybol takımı

türkiye a milli kadın voleybol takımı

türkiye voleybol federasyonu

uluslararası voleybol federasyonu (fivb)

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Milli voleybolcu İlkin Aydın'ın milli takım kampında sol üst adalesinden sakatlandığı açıklandı.Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "26 Haziran'da milli takım kampına katılan kaptanımız İlkin Aydın'ın, 2 Temmuz'daki milli takım antrenmanında sol üst adalesinde zorlanmaya bağlı grade 2 strain oluşmuştur. 2 ila 4 hafta tedavi öngörülmüş olup, tedavisine milli takımda başlanmıştır. Kaptanımıza geçmiş olsun der, kendisinin en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını dileriz" denildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250620/a-milli-kadin-voleybol-takimi-cumhurbaskani-erdogani-ziyaret-etti-1097204577.html

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galatasaray, filenin sultanları, voleybol, türkiye a milli voleybol takımı, türkiye a milli kadın voleybol takımı, türkiye voleybol federasyonu, uluslararası voleybol federasyonu (fivb)