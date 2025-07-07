https://anlatilaninotesi.com.tr/20250707/eski-lubnan-disisleri-bakani-brics-ulkeleri-ozellikle-ekonomi-ve-enerji-alaninda-muazzam-bir-1097676205.html

Eski Lübnan Dışişleri Bakanı: BRICS ülkeleri özellikle ekonomi ve enerji alanında muazzam bir potansiyele sahip

Eski Lübnan Dışişleri Bakanı: BRICS ülkeleri özellikle ekonomi ve enerji alanında muazzam bir potansiyele sahip

Sputnik Türkiye

Eski Lübnan Dışişleri Bakanı Mansur, BRICS ülkelerinin özellikle ekonomi ve enerji alanında muazzam bir potansiyele sahip olduğunu belirtti. 07.07.2025, Sputnik Türkiye

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Eski Lübnan Dışişleri Bakanı Adnan Mansur, Sputnik’e demecinde Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen ve bugün sona eren BRICS Zirvesi ile ilgili değerlendirmede bulundu.“BRICS, ekonomik bağları güçlendirmeyi, (küresel) güvenliği sağlamayı ve yeni davranış modelleri geliştirmeyi amaçlayan, çeşitli ülkelerin oluşturduğu güçlü bir birliktir. Temel konularda anlaşmaya varılmasına rağmen, örneğin ticaret ve para birimi alanında hızlı sonuçlar elde etmek oldukça zordur. Yine de BRICS, tek kutuplu hakimiyetini sürdürmeye çalışan ABD ile çatışma koşullarında Çin, Hindistan, Rusya vs. gibi yeni güç merkezleri oluşturuyor” diyen Mansur, sözlerini şöyle sürdürdü:Mansur, “BRICS için önemli görevlerden biri de kendi para birimini yaratmaktır. Bu, özellikle ABD'nin doları da kullanarak diğer devletleri kontrol altında tutma girişimlerine devam ettiği koşullarda önemlidir. Böylesine güçlü bir işbirliği, somut sonuçlar verecek. En büyük ekonomilerin tek bir para birimiyle birleşmesi, küresel finans sistemi üzerindeki etkilerini önemli ölçüde artırabilir ve küresel ticaretteki güç dengesini değiştirebilir” vurgusunu yaptı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250707/peskov-brics-ucuncu-ulkeleri-hedef-almiyor-ve-almayacak-1097667291.html

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