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Emekliye zam sonrası gözler banka promosyonlarda: Yeni tutarlar belli oluyor
Emekliye zam sonrası gözler banka promosyonlarda: Yeni tutarlar belli oluyor
Sputnik Türkiye
Emekli maaşlarına yüzde 16.67 zam gelmesiyle birlikte gözler yeniden banka promosyonlarına çevrildi. Kamu ve özel bankalar en yüksek promosyon ödemesini 27 bin... 07.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-07T09:49+0300
2025-07-07T09:49+0300
ekonomi̇
emekli
en düşük emekli maaşı
banka promosyonu
emekli banka promosyonu
sgk
tl
emekli
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Geçtiğimiz hafta açıklanan Haziran enflasyon verileri sonrası milyonlarca emeklinin maaşlarına yüzde 16.67 oranında zam geldi. Bu gelişmenin ardından emekliler, banka promosyonlarında yeni artış beklentisiyle araştırmalarına hız verdi.Kamu ve özel bankalarda yarış kızıştıEmekli müşterileri kazanmak için bankalar arasında adeta yarış başladı. Bir kamu bankası, promosyon tutarını 27 bin TL’ye çıkararak dikkat çekerken, ardından bir özel banka da aynı tutara ulaştı. Böylece piyasada hem kamu hem özel bankalar için en yüksek promosyon ödemesi eşitlendi.Promosyonlar artacak mı?SGK uzmanı Emin Yılmaz, Milliyet'e yaptığı açıklamada, zam sonrası promosyonların yükselmesini beklediklerini söyledi. Yılmaz, “En düşük emekli maaşı 14 bin 469 TL’den 16 bin 881 TL’ye çıktı. Bu artış, promosyonlarda yeni düzenlemelerin önünü açabilir” dedi.Yeni oranlar 1 ay i̇çinde gelebilirYılmaz, bankaların yeni promosyon oranlarını bir ay içerisinde güncelleyebileceğini belirterek, “Yıl sonuna kadar geçerli olacak yüzde 16.67’lik zam farkı, promosyonlarda kademeli artışı tetikleyebilir” ifadelerini kullandı. Bu artışın ilk etapta zam oranında olmasa da yıl sonuna kadar yüzde 30’a kadar çıkabileceğini öngördü.Beklenen rakamlar: 31 bin TL’yi aşabilirYılmaz’a göre, mevcut 27 bin TL’lik promosyon, yüzde 16.67 zam oranı baz alınarak 31 bin 500 TL’ye yükselebilir. Eğer yıl sonunda beklenen yüzde 30’luk artış gerçekleşirse, promosyonlar 35 bin 100 TL seviyelerine ulaşabilir. Bu rakamlar, emekliler için ciddi bir ek gelir anlamına geliyor.Emeklilere yapılan zam sonrası, en düşük emekli maaşının artırılması da gündemde. Konuyla ilgili kanun teklifinin önümüzdeki hafta Meclis Genel Kurulu’nda görüşülmesi bekleniyor. Düzenleme, Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek.
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emekli, en düşük emekli maaşı, banka promosyonu, emekli banka promosyonu, sgk, tl, emekli
emekli, en düşük emekli maaşı, banka promosyonu, emekli banka promosyonu, sgk, tl, emekli

Emekliye zam sonrası gözler banka promosyonlarda: Yeni tutarlar belli oluyor

09:49 07.07.2025
© AAMemur ve emekli zammı
Memur ve emekli zammı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2025
© AA
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Emekli maaşlarına yüzde 16.67 zam gelmesiyle birlikte gözler yeniden banka promosyonlarına çevrildi. Kamu ve özel bankalar en yüksek promosyon ödemesini 27 bin TL’ye çıkardı. Uzmanlar, yıl sonuna kadar bu rakamın 35 bin TL’yi aşabileceğini öngörüyor. Promosyonlarda yeni dönem başlıyor.
Geçtiğimiz hafta açıklanan Haziran enflasyon verileri sonrası milyonlarca emeklinin maaşlarına yüzde 16.67 oranında zam geldi. Bu gelişmenin ardından emekliler, banka promosyonlarında yeni artış beklentisiyle araştırmalarına hız verdi.

Kamu ve özel bankalarda yarış kızıştı

Emekli müşterileri kazanmak için bankalar arasında adeta yarış başladı. Bir kamu bankası, promosyon tutarını 27 bin TL’ye çıkararak dikkat çekerken, ardından bir özel banka da aynı tutara ulaştı. Böylece piyasada hem kamu hem özel bankalar için en yüksek promosyon ödemesi eşitlendi.

Promosyonlar artacak mı?

SGK uzmanı Emin Yılmaz, Milliyet'e yaptığı açıklamada, zam sonrası promosyonların yükselmesini beklediklerini söyledi. Yılmaz, “En düşük emekli maaşı 14 bin 469 TL’den 16 bin 881 TL’ye çıktı. Bu artış, promosyonlarda yeni düzenlemelerin önünü açabilir” dedi.

Yeni oranlar 1 ay i̇çinde gelebilir

Yılmaz, bankaların yeni promosyon oranlarını bir ay içerisinde güncelleyebileceğini belirterek, “Yıl sonuna kadar geçerli olacak yüzde 16.67’lik zam farkı, promosyonlarda kademeli artışı tetikleyebilir” ifadelerini kullandı. Bu artışın ilk etapta zam oranında olmasa da yıl sonuna kadar yüzde 30’a kadar çıkabileceğini öngördü.

Beklenen rakamlar: 31 bin TL’yi aşabilir

Yılmaz’a göre, mevcut 27 bin TL’lik promosyon, yüzde 16.67 zam oranı baz alınarak 31 bin 500 TL’ye yükselebilir. Eğer yıl sonunda beklenen yüzde 30’luk artış gerçekleşirse, promosyonlar 35 bin 100 TL seviyelerine ulaşabilir. Bu rakamlar, emekliler için ciddi bir ek gelir anlamına geliyor.
Emeklilere yapılan zam sonrası, en düşük emekli maaşının artırılması da gündemde. Konuyla ilgili kanun teklifinin önümüzdeki hafta Meclis Genel Kurulu’nda görüşülmesi bekleniyor. Düzenleme, Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek.
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