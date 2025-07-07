https://anlatilaninotesi.com.tr/20250707/emekliye-zam-sonrasi-gozler-banka-promosyonlarda-yeni-tutarlar-belli-oluyor-1097651703.html

Emekliye zam sonrası gözler banka promosyonlarda: Yeni tutarlar belli oluyor

Emekliye zam sonrası gözler banka promosyonlarda: Yeni tutarlar belli oluyor

Sputnik Türkiye

Emekli maaşlarına yüzde 16.67 zam gelmesiyle birlikte gözler yeniden banka promosyonlarına çevrildi. Kamu ve özel bankalar en yüksek promosyon ödemesini 27 bin... 07.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-07T09:49+0300

2025-07-07T09:49+0300

2025-07-07T09:49+0300

ekonomi̇

emekli

en düşük emekli maaşı

banka promosyonu

emekli banka promosyonu

sgk

tl

emekli

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/03/1096748513_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_aade787c7952dcab622d6ac6cd1c0c26.jpg

Geçtiğimiz hafta açıklanan Haziran enflasyon verileri sonrası milyonlarca emeklinin maaşlarına yüzde 16.67 oranında zam geldi. Bu gelişmenin ardından emekliler, banka promosyonlarında yeni artış beklentisiyle araştırmalarına hız verdi.Kamu ve özel bankalarda yarış kızıştıEmekli müşterileri kazanmak için bankalar arasında adeta yarış başladı. Bir kamu bankası, promosyon tutarını 27 bin TL’ye çıkararak dikkat çekerken, ardından bir özel banka da aynı tutara ulaştı. Böylece piyasada hem kamu hem özel bankalar için en yüksek promosyon ödemesi eşitlendi.Promosyonlar artacak mı?SGK uzmanı Emin Yılmaz, Milliyet'e yaptığı açıklamada, zam sonrası promosyonların yükselmesini beklediklerini söyledi. Yılmaz, “En düşük emekli maaşı 14 bin 469 TL’den 16 bin 881 TL’ye çıktı. Bu artış, promosyonlarda yeni düzenlemelerin önünü açabilir” dedi.Yeni oranlar 1 ay i̇çinde gelebilirYılmaz, bankaların yeni promosyon oranlarını bir ay içerisinde güncelleyebileceğini belirterek, “Yıl sonuna kadar geçerli olacak yüzde 16.67’lik zam farkı, promosyonlarda kademeli artışı tetikleyebilir” ifadelerini kullandı. Bu artışın ilk etapta zam oranında olmasa da yıl sonuna kadar yüzde 30’a kadar çıkabileceğini öngördü.Beklenen rakamlar: 31 bin TL’yi aşabilirYılmaz’a göre, mevcut 27 bin TL’lik promosyon, yüzde 16.67 zam oranı baz alınarak 31 bin 500 TL’ye yükselebilir. Eğer yıl sonunda beklenen yüzde 30’luk artış gerçekleşirse, promosyonlar 35 bin 100 TL seviyelerine ulaşabilir. Bu rakamlar, emekliler için ciddi bir ek gelir anlamına geliyor.Emeklilere yapılan zam sonrası, en düşük emekli maaşının artırılması da gündemde. Konuyla ilgili kanun teklifinin önümüzdeki hafta Meclis Genel Kurulu’nda görüşülmesi bekleniyor. Düzenleme, Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250707/icisleri-bakanligindan-81-ile-genelge-nikah-ucretlerinde-degisiklik--1097651348.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

emekli, en düşük emekli maaşı, banka promosyonu, emekli banka promosyonu, sgk, tl, emekli