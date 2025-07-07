https://anlatilaninotesi.com.tr/20250707/elon-muskin-amerika-partisini-kurmali-miyiz-sorusuna-trumptan-yorum-can-sikici-1097646731.html
Elon Musk'ın 'Amerika Partisi'ni kurmalı mıyız?' sorusuna Trump'tan yorum: 'Can sıkıcı'
Elon Musk'ın 'Amerika Partisi'ni kurmalı mıyız?' sorusuna Trump'tan yorum: 'Can sıkıcı'
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Trump, iş insanı Elon Musk'ın üçüncü bir parti kurma çalışmalarından memnun olmadığını belirtti ve bunun 'can sıkıcı olduğunu' söyledi. 07.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-07T02:45+0300
2025-07-07T02:45+0300
2025-07-07T02:49+0300
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ABD Başkanı Donald Trump havaalanında gazetecilere yaptığı açıklamada Elon Musk'un üçüncü parti kurma fikrini değerlendirdi.Trump, Cumhuriyetçi Parti'nin başarısını vurgularken, üçüncü bir partinin karışıklığa yol açacağı değerlendirmesinde bulundu. Musk'un üçüncü parti kurma fikrini 'saçma' bulduğunu anlatan ABD Başkanı bu yöndeki çabalarını eleştirdi.Musk, X hesabından yaptığı paylaşımda, cuma günü ABD'nin bağımsızlık gününün kutlandığını hatırlatarak "Bağımsızlık Günü, iki partili (bazıları tek partili der) sistemden bağımsızlık isteyip istemediğinizi sormak için mükemmel bir zamandır" ifadesini kullanmıştı.Musk X'te, "Amerika Partisi'ni kurmalı mıyız?" sorusuyla başlattığı anketin sonuçlarını paylaşmış ve her 3 Amerikalıdan ikisinin bu soruya "evet" cevabı verdiğini belirtmişti.
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Elon Musk'ın 'Amerika Partisi'ni kurmalı mıyız?' sorusuna Trump'tan yorum: 'Can sıkıcı'
02:45 07.07.2025 (güncellendi: 02:49 07.07.2025)
ABD Başkanı Trump, iş insanı Elon Musk'ın üçüncü bir parti kurma çalışmalarından memnun olmadığını belirtti ve bunun 'can sıkıcı olduğunu' söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump havaalanında gazetecilere yaptığı açıklamada Elon Musk'un üçüncü parti kurma fikrini değerlendirdi.
Trump, Cumhuriyetçi Parti'nin başarısını vurgularken, üçüncü bir partinin karışıklığa yol açacağı değerlendirmesinde bulundu.
Musk'un üçüncü parti kurma fikrini 'saçma' bulduğunu anlatan ABD Başkanı bu yöndeki çabalarını eleştirdi.
Musk, X hesabından yaptığı paylaşımda, cuma günü ABD'nin bağımsızlık gününün kutlandığını hatırlatarak "Bağımsızlık Günü, iki partili (bazıları tek partili der) sistemden bağımsızlık isteyip istemediğinizi sormak için mükemmel bir zamandır" ifadesini kullanmıştı.
Musk X'te, "Amerika Partisi'ni kurmalı mıyız?" sorusuyla başlattığı anketin sonuçlarını paylaşmış ve her 3 Amerikalıdan ikisinin bu soruya "evet" cevabı verdiğini belirtmişti.