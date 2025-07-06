https://anlatilaninotesi.com.tr/20250706/disisleri-bakani-fidan-brics-zirvesinde-iranli-mevkidasi-arakci-ile-gorustu-1097646150.html

Dışişleri Bakanı Fidan BRICS Zirvesi'nde İranlı mevkidaşı Arakçi ile görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan BRICS Zirvesi'nde İranlı mevkidaşı Arakçi ile görüştü

Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen BRICS Zirvesi kapsamında İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bir araya geldi. 06.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-06T23:23+0300

2025-07-06T23:23+0300

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dışişleri bakanlığı

abbas arakçi

türkiye

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Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre Bakan Hakan Fidan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bir araya geldi.BRICS Zirvesi kapsamında gerçekleşen görüşmede, ikili ve bölgesel konuların yanı sıra İran’ın nükleer faaliyetleriyle ilgili müzakere süreci ele alındı. Bakan Fidan'ın görüşmede, Türkiye’nin bölgedeki tüm meselelerin diplomasi yoluyla çözülmesinden yana olduğunu ve bu yönde atılacak adımlara her türlü desteği vereceğini ifade ettiği belirtildi.

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