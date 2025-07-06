https://anlatilaninotesi.com.tr/20250706/disisleri-bakani-fidan-brics-zirvesinde-iranli-mevkidasi-arakci-ile-gorustu-1097646150.html
Dışişleri Bakanı Fidan BRICS Zirvesi'nde İranlı mevkidaşı Arakçi ile görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan BRICS Zirvesi'nde İranlı mevkidaşı Arakçi ile görüştü
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen BRICS Zirvesi kapsamında İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bir araya geldi. 06.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-06T23:23+0300
2025-07-06T23:23+0300
2025-07-06T23:28+0300
dünya
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Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre Bakan Hakan Fidan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bir araya geldi.BRICS Zirvesi kapsamında gerçekleşen görüşmede, ikili ve bölgesel konuların yanı sıra İran’ın nükleer faaliyetleriyle ilgili müzakere süreci ele alındı. Bakan Fidan'ın görüşmede, Türkiye’nin bölgedeki tüm meselelerin diplomasi yoluyla çözülmesinden yana olduğunu ve bu yönde atılacak adımlara her türlü desteği vereceğini ifade ettiği belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250706/brics-ulkeleri-ukraynadaki-ihtilafin-cozume-kavusmasini-umuyor-1097644866.html
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hakan fidan, i̇ran, dışişleri bakanlığı, abbas arakçi, türkiye
hakan fidan, i̇ran, dışişleri bakanlığı, abbas arakçi, türkiye
Dışişleri Bakanı Fidan BRICS Zirvesi'nde İranlı mevkidaşı Arakçi ile görüştü
23:23 06.07.2025 (güncellendi: 23:28 06.07.2025)
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen BRICS Zirvesi kapsamında İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre Bakan Hakan Fidan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bir araya geldi.
BRICS Zirvesi kapsamında gerçekleşen görüşmede, ikili ve bölgesel konuların yanı sıra İran’ın nükleer faaliyetleriyle ilgili müzakere süreci ele alındı.
Bakan Fidan'ın görüşmede, Türkiye’nin bölgedeki tüm meselelerin diplomasi yoluyla çözülmesinden yana olduğunu ve bu yönde atılacak adımlara her türlü desteği vereceğini ifade ettiği belirtildi.