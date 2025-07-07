https://anlatilaninotesi.com.tr/20250707/bazi-arkadaslarla-son-toplantimiz-olabilir-iddiasina-iliskin-aciklama-yapildi-1097669431.html

'Bazı arkadaşlarla son toplantımız olabilir' iddiasına ilişkin açıklama yapıldı

'Bazı arkadaşlarla son toplantımız olabilir' iddiasına ilişkin açıklama yapıldı

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son Kabine Toplantısı'nda "Bazı... 07.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-07T15:11+0300

2025-07-07T15:11+0300

2025-07-07T15:14+0300

türki̇ye

dezenformasyonla mücadele merkezi

cumhurbaşkanı

recep tayyip erdoğan

kabine toplantısı

bakan

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Bazı basın organlarında yer alan 'Bazı arkadaşlarla son toplantımız olabilir' iddiasına ilişkin açıklama yapıldı.'Son toplantımız olabilir'DMM'den yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son Kabine Toplantısı'nda "Bazı arkadaşlarla son toplantımız olabilir" dediği yönündeki iddiaların yer aldığı belirtildi.Söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, anayasal yetkileri çerçevesinde kabineyle ilgili tasarruflarını gerekli gördüğü zamanda ve zeminde kullanabileceği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250616/cumhurbaskani-erdogan-kabine-toplantisi-sonrasi-aciklama-yapiyor-1097069675.html

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dezenformasyonla mücadele merkezi, cumhurbaşkanı, recep tayyip erdoğan, kabine toplantısı, bakan