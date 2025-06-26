https://anlatilaninotesi.com.tr/20250626/galatasaray-transferde-vites-yukseltti-osimhen-icin-surpriz-gelisme-1097346485.html
Galatasaray transferde vites yükseltti: Osimhen için sürpriz gelişme
Galatasaray transferde vites yükseltti: Osimhen için sürpriz gelişme
Sputnik Türkiye
Galatasaray, Victor Osimhen transferinde bir adım daha attı. Napoli’nin 75 milyon Euro'luk çıkış maddesini 50 milyon Euro'ya indiren sarı-kırmızılılar, ödemeyi... 26.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-26T10:11+0300
2025-06-26T10:11+0300
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Galatasaray, Avrupa futbol piyasasında ses getirecek bir transfere imza atmak üzere. Victor Osimhen konusunda uzun süredir devam eden görüşmelerde önemli bir eşiği aşan sarı-kırmızılılar, Napoli’nin çıkış maddesi konusundaki ısrarını kırmayı başardı. Euro'ya75 milyon Euro'luk madde 50 milyon i̇ndirildiMilliyet'in haberine göre, Napoli ile masaya oturan Galatasaray yönetimi, 75 milyon euroluk çıkış maddesini 50 milyon Euro'ya indirdi. Bu gelişme, hem kulüp adına mali bir zafer hem de transferin gerçekleşmesi açısından büyük bir fırsat olarak değerlendiriliyor. Ayrıca bu miktarın 4 yıl içinde ödeneceği belirtilerek, kulübün mali yapısına zarar verilmemesi hedefleniyor.Galatasaray, Osimhen’in kontratındaki çıkış maddesinin 15 Temmuz’da ortadan kalkacak olması nedeniyle süreci hızlandırdı. Bu madde ortadan kalkmadan Napoli ile anlaşarak, pazarlıkta 3’te 1 oranında bir düşüş elde etti. Bu da sarı-kırmızılıların transferde ciddi bir avantaj yakalamasını sağladı.Osimhen, Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal’in yıllık 40 milyon euroluk teklifine rağmen bu ülkeye gitmek istemiyor. Aynı zamanda Avrupa devlerinin, kontratının son yılına girmesi nedeniyle yüksek bonservis bedelini ödemek istememesi, Galatasaray’ın en güçlü kozu haline geldi.Karar i̇çin gözler 4 Temmuz’daGalatasaray yönetimi, artık gözünü 26 yaşındaki golcü futbolcu Osimhen’in vereceği karara çevirmiş durumda. 4 Temmuz’da başlayacak sezon öncesi hazırlıklarına kadar Osimhen’den olumlu bir dönüş bekleniyor. Aksi halde, kulüp alternatif planlarını devreye sokacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250626/istanbul-valiligi-duyurdu-meydan-durak-ve-plajlarda-yuksek-sesle-muzik-acana-ceza-geliyor-1097345380.html
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osimhen, victor james osimhen, napoli, mali, suudi arabistan, al-hilal, galatasaray
osimhen, victor james osimhen, napoli, mali, suudi arabistan, al-hilal, galatasaray
Galatasaray transferde vites yükseltti: Osimhen için sürpriz gelişme
Galatasaray, Victor Osimhen transferinde bir adım daha attı. Napoli’nin 75 milyon Euro'luk çıkış maddesini 50 milyon Euro'ya indiren sarı-kırmızılılar, ödemeyi 4 yıla yayarak önemli bir mali avantaj sağladı. Gözler artık 4 Temmuz'da kararını verecek olan Osimhen’de.
Galatasaray, Avrupa futbol piyasasında ses getirecek bir transfere imza atmak üzere. Victor Osimhen konusunda uzun süredir devam eden görüşmelerde önemli bir eşiği aşan sarı-kırmızılılar, Napoli’nin çıkış maddesi konusundaki ısrarını kırmayı başardı.
Euro'ya75 milyon Euro'luk madde 50 milyon i̇ndirildi
Milliyet'in haberine göre, Napoli ile masaya oturan Galatasaray yönetimi, 75 milyon euroluk çıkış maddesini 50 milyon Euro'ya indirdi. Bu gelişme, hem kulüp adına mali bir zafer hem de transferin gerçekleşmesi açısından büyük bir fırsat olarak değerlendiriliyor. Ayrıca bu miktarın 4 yıl içinde ödeneceği belirtilerek, kulübün mali yapısına zarar verilmemesi hedefleniyor.
Galatasaray, Osimhen’in kontratındaki çıkış maddesinin 15 Temmuz’da ortadan kalkacak olması nedeniyle süreci hızlandırdı. Bu madde ortadan kalkmadan Napoli ile anlaşarak, pazarlıkta 3’te 1 oranında bir düşüş elde etti. Bu da sarı-kırmızılıların transferde ciddi bir avantaj yakalamasını sağladı.
Osimhen, Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal’in yıllık 40 milyon euroluk teklifine rağmen bu ülkeye gitmek istemiyor. Aynı zamanda Avrupa devlerinin, kontratının son yılına girmesi nedeniyle yüksek bonservis bedelini ödemek istememesi, Galatasaray’ın en güçlü kozu haline geldi.
Karar i̇çin gözler 4 Temmuz’da
Galatasaray yönetimi, artık gözünü 26 yaşındaki golcü futbolcu Osimhen’in vereceği karara çevirmiş durumda. 4 Temmuz’da başlayacak sezon öncesi hazırlıklarına kadar Osimhen’den olumlu bir dönüş bekleniyor. Aksi halde, kulüp alternatif planlarını devreye sokacak.