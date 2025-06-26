Galatasaray transferde vites yükseltti: Osimhen için sürpriz gelişme

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kartalkaya faciasına soruşturma izni vermedi
09:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
9 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:30
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Erdal Atılgan: 'İşletmelerin en büyük sıkıntısı personel'
12:06
81 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Genetik testler otizmi net göstermez, riski ortaya koyar
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
DEYİM YERİNDEYSE
‘Kahkahadan kedere: Ataların sessiz uyarısı’
15:05
2 dk
SESLİ HABER
Sürüyü kim yönlendiriyor? Bilimin çözdüğü kolektif hareket sırrı
15:38
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
'Ateşkesin kırılgan ve geçici olduğunu düşünüyorum'
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
10 dk
SESLİ HABER
Müsilaj yine Marmara’da: Ekosistem alarm veriyor
17:45
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Şair ceketli çocuk: Kazım Koyuncu
18:15
10 dk
ÖZEL HABER
12 günlük savaşta neler yaşandı: Gün gün detaylar
18:28
20 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
8 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:09
81 dk
SESLİ HABER
Her gün 800 milyon kişi Türk dizisi izliyor
22:43
2 dk
SESLİ HABER
Gladyatörler ve aslanlar arasındaki dövüşlerin ilk fiziksel kanıtı bulundu
22:52
2 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Bir pop ikonu: Michael Jackson
23:04
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
1 yıl ceza, 18 gün hapis: 10. Yargı Paketi
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
NATO’nun yüzde 5 hedefi
09:07
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
18 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
14 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:06
54 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
88 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
SESLİ HABER
Yutulan sakız vücutta ne kadar süre kalır?
17:39
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
25 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250626/galatasaray-transferde-vites-yukseltti-osimhen-icin-surpriz-gelisme-1097346485.html
Galatasaray transferde vites yükseltti: Osimhen için sürpriz gelişme
Galatasaray transferde vites yükseltti: Osimhen için sürpriz gelişme
Sputnik Türkiye
Galatasaray, Victor Osimhen transferinde bir adım daha attı. Napoli’nin 75 milyon Euro'luk çıkış maddesini 50 milyon Euro'ya indiren sarı-kırmızılılar, ödemeyi... 26.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-26T10:11+0300
2025-06-26T10:11+0300
spor
osimhen
victor james osimhen
napoli
mali
suudi arabistan
al-hilal
galatasaray
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/0c/1095338715_0:154:3162:1933_1920x0_80_0_0_495959407cc5e3e2d4c1f25bc1bcf5c2.jpg
Galatasaray, Avrupa futbol piyasasında ses getirecek bir transfere imza atmak üzere. Victor Osimhen konusunda uzun süredir devam eden görüşmelerde önemli bir eşiği aşan sarı-kırmızılılar, Napoli’nin çıkış maddesi konusundaki ısrarını kırmayı başardı. Euro'ya75 milyon Euro'luk madde 50 milyon i̇ndirildiMilliyet'in haberine göre, Napoli ile masaya oturan Galatasaray yönetimi, 75 milyon euroluk çıkış maddesini 50 milyon Euro'ya indirdi. Bu gelişme, hem kulüp adına mali bir zafer hem de transferin gerçekleşmesi açısından büyük bir fırsat olarak değerlendiriliyor. Ayrıca bu miktarın 4 yıl içinde ödeneceği belirtilerek, kulübün mali yapısına zarar verilmemesi hedefleniyor.Galatasaray, Osimhen’in kontratındaki çıkış maddesinin 15 Temmuz’da ortadan kalkacak olması nedeniyle süreci hızlandırdı. Bu madde ortadan kalkmadan Napoli ile anlaşarak, pazarlıkta 3’te 1 oranında bir düşüş elde etti. Bu da sarı-kırmızılıların transferde ciddi bir avantaj yakalamasını sağladı.Osimhen, Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal’in yıllık 40 milyon euroluk teklifine rağmen bu ülkeye gitmek istemiyor. Aynı zamanda Avrupa devlerinin, kontratının son yılına girmesi nedeniyle yüksek bonservis bedelini ödemek istememesi, Galatasaray’ın en güçlü kozu haline geldi.Karar i̇çin gözler 4 Temmuz’daGalatasaray yönetimi, artık gözünü 26 yaşındaki golcü futbolcu Osimhen’in vereceği karara çevirmiş durumda. 4 Temmuz’da başlayacak sezon öncesi hazırlıklarına kadar Osimhen’den olumlu bir dönüş bekleniyor. Aksi halde, kulüp alternatif planlarını devreye sokacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250626/istanbul-valiligi-duyurdu-meydan-durak-ve-plajlarda-yuksek-sesle-muzik-acana-ceza-geliyor-1097345380.html
napoli
mali
suudi arabistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/0c/1095338715_216:0:2945:2047_1920x0_80_0_0_0282334852e70514541b89d08fd1bd03.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
osimhen, victor james osimhen, napoli, mali, suudi arabistan, al-hilal, galatasaray
osimhen, victor james osimhen, napoli, mali, suudi arabistan, al-hilal, galatasaray

Galatasaray transferde vites yükseltti: Osimhen için sürpriz gelişme

10:11 26.06.2025
© AA / Veysel AltunOsimhen
Osimhen - Sputnik Türkiye, 1920, 26.06.2025
© AA / Veysel Altun
Abone ol
Galatasaray, Victor Osimhen transferinde bir adım daha attı. Napoli’nin 75 milyon Euro'luk çıkış maddesini 50 milyon Euro'ya indiren sarı-kırmızılılar, ödemeyi 4 yıla yayarak önemli bir mali avantaj sağladı. Gözler artık 4 Temmuz'da kararını verecek olan Osimhen’de.
Galatasaray, Avrupa futbol piyasasında ses getirecek bir transfere imza atmak üzere. Victor Osimhen konusunda uzun süredir devam eden görüşmelerde önemli bir eşiği aşan sarı-kırmızılılar, Napoli’nin çıkış maddesi konusundaki ısrarını kırmayı başardı.

Euro'ya75 milyon Euro'luk madde 50 milyon i̇ndirildi

Milliyet'in haberine göre, Napoli ile masaya oturan Galatasaray yönetimi, 75 milyon euroluk çıkış maddesini 50 milyon Euro'ya indirdi. Bu gelişme, hem kulüp adına mali bir zafer hem de transferin gerçekleşmesi açısından büyük bir fırsat olarak değerlendiriliyor. Ayrıca bu miktarın 4 yıl içinde ödeneceği belirtilerek, kulübün mali yapısına zarar verilmemesi hedefleniyor.
Galatasaray, Osimhen’in kontratındaki çıkış maddesinin 15 Temmuz’da ortadan kalkacak olması nedeniyle süreci hızlandırdı. Bu madde ortadan kalkmadan Napoli ile anlaşarak, pazarlıkta 3’te 1 oranında bir düşüş elde etti. Bu da sarı-kırmızılıların transferde ciddi bir avantaj yakalamasını sağladı.
Osimhen, Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal’in yıllık 40 milyon euroluk teklifine rağmen bu ülkeye gitmek istemiyor. Aynı zamanda Avrupa devlerinin, kontratının son yılına girmesi nedeniyle yüksek bonservis bedelini ödemek istememesi, Galatasaray’ın en güçlü kozu haline geldi.

Karar i̇çin gözler 4 Temmuz’da

Galatasaray yönetimi, artık gözünü 26 yaşındaki golcü futbolcu Osimhen’in vereceği karara çevirmiş durumda. 4 Temmuz’da başlayacak sezon öncesi hazırlıklarına kadar Osimhen’den olumlu bir dönüş bekleniyor. Aksi halde, kulüp alternatif planlarını devreye sokacak.
Kadıköy meydanı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.06.2025
TÜRKİYE
İstanbul Valiliği duyurdu: Meydan, durak ve plajlarda yüksek sesle müzik açana ceza geliyor
09:30
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала