https://anlatilaninotesi.com.tr/20250707/bir-ilin-su-ihtiyacini-karsiliyor-guldurcek-barajinda-su-seviyesi-alarm-verdi-1097670354.html

Bir ilin su ihtiyacını karşılıyor: Güldürcek Barajı'nda su seviyesi alarm verdi

Bir ilin su ihtiyacını karşılıyor: Güldürcek Barajı'nda su seviyesi alarm verdi

Sputnik Türkiye

Çankırı'nın su ihtiyacını karşılayan Güldürcek Barajı'nda su seviyesi alarm verdi. Su seviyesi yüzde 27'nin altına düştü. 07.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-07T15:08+0300

2025-07-07T15:08+0300

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baraj

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Çankırı'da il merkezi ile bazı ilçe ve köylerin içme suyu ihtiyacının karşılandığı Güldürcek Barajı'nda su seviyesi yüzde 26,86'ya geriledi. Baraj en son 2001-2002 yıllarında bu seviyeyi görmüştü.Yağış az oldu, su seviyesi düştüÇankırı Belediyeleri Su ve Hizmet Birliği yetkililerinden alınan bilgiye göre, sonbahar ve kış aylarında yağışların beklenenden az olması sonucu baraj gölündeki su seviyesi düştü.Baraj gölünde su seviyesinin yüzde 26,86'ya gerilemesi sonucu belediyelerden vatandaşlara suyun tasarruflu kullanılması yönünde uyarıda bulunuluyor.En son 1993 yılında tam doluluğa ulaşmıştıOrta ilçesine bağlı İncecik Köyü Muhtarı Satılmış Köse, bölgede yağışın yetersiz olması ve bilinçsiz su tüketimi nedeniyle barajdaki su seviyesinin düştüğünü belirterek, "Barajımız en son 1992-1993 yıllarında tam doluluğa ulaşmıştı. Doluluk oranı o zamandan sonra sürekli azaldı." ifadesini kullandı. Kayıören köyü sakinlerinden Mehmet Ayhan da baraj gölünün son olarak 2001-2002 yıllarında bugünkü seviyelere kadar düştüğünü kaydetti.

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