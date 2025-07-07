https://anlatilaninotesi.com.tr/20250707/besiktastan-sag-bek-icin-yeni-hamle-2-milyon-euro-teklif-edildi-1097648552.html

Beşiktaş'tan sağ bek için yeni hamle: 2 milyon euro teklif edildi

Beşiktaş'tan sağ bek için yeni hamle: 2 milyon euro teklif edildi

Sputnik Türkiye

Beşiktaş, sağ bek transferi için düğmeye bastı. Southampton'dan ayrılan Kyle Walker-Peters'a imza parası olarak 2 milyon euro önerildi. 07.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-07T07:50+0300

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spor

beşiktaş

ole gunnar solskjaer

southampton

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Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, yeni sezona güçlü bir kadro ile girmek için sağ bek arayışlarına hız verdi. Osayi-Samuel transferinin iptal olması sonrası yeni isimlerle temas kuran siyah-beyazlılar, rotayı İngiliz oyuncu Kyle Walker-Peters’a çevirdi.Beşiktaş, Avusturya’da kamp yaparken transfer operasyonuna da devam ediyor. Cajuste transferi sonrası sağ bek takviyesi için harekete geçen yönetim, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer’in onayıyla Kyle Walker-Peters ile görüşmelere başladı.Southampton ile sözleşmesi sona eren 28 yaşındaki oyuncu, şu anda serbest durumda. Beşiktaş yönetimi, İngiliz kulüplerine göre daha somut bir teklif sundu. Serdal Adalı başkanlığındaki yönetim, Walker-Peters'a 2 milyon euro imza parası önerdi ve kulübün gelecek planlarını da paylaştı.Beşiktaş'ın, oyuncuyu kadrosuna katmaya oldukça yakın olduğu ifade ediliyor.

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beşiktaş, ole gunnar solskjaer, southampton