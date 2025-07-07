https://anlatilaninotesi.com.tr/20250707/besiktastan-sag-bek-icin-yeni-hamle-2-milyon-euro-teklif-edildi-1097648552.html
Beşiktaş'tan sağ bek için yeni hamle: 2 milyon euro teklif edildi
Beşiktaş'tan sağ bek için yeni hamle: 2 milyon euro teklif edildi
Sputnik Türkiye
Beşiktaş, sağ bek transferi için düğmeye bastı. Southampton'dan ayrılan Kyle Walker-Peters'a imza parası olarak 2 milyon euro önerildi. 07.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-07T07:50+0300
2025-07-07T07:50+0300
2025-07-07T07:50+0300
spor
beşiktaş
ole gunnar solskjaer
southampton
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Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, yeni sezona güçlü bir kadro ile girmek için sağ bek arayışlarına hız verdi. Osayi-Samuel transferinin iptal olması sonrası yeni isimlerle temas kuran siyah-beyazlılar, rotayı İngiliz oyuncu Kyle Walker-Peters’a çevirdi.Beşiktaş, Avusturya’da kamp yaparken transfer operasyonuna da devam ediyor. Cajuste transferi sonrası sağ bek takviyesi için harekete geçen yönetim, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer’in onayıyla Kyle Walker-Peters ile görüşmelere başladı.Southampton ile sözleşmesi sona eren 28 yaşındaki oyuncu, şu anda serbest durumda. Beşiktaş yönetimi, İngiliz kulüplerine göre daha somut bir teklif sundu. Serdal Adalı başkanlığındaki yönetim, Walker-Peters'a 2 milyon euro imza parası önerdi ve kulübün gelecek planlarını da paylaştı.Beşiktaş'ın, oyuncuyu kadrosuna katmaya oldukça yakın olduğu ifade ediliyor.
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beşiktaş, ole gunnar solskjaer, southampton
beşiktaş, ole gunnar solskjaer, southampton
Beşiktaş'tan sağ bek için yeni hamle: 2 milyon euro teklif edildi
Beşiktaş, sağ bek transferi için düğmeye bastı. Southampton'dan ayrılan Kyle Walker-Peters'a imza parası olarak 2 milyon euro önerildi.
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, yeni sezona güçlü bir kadro ile girmek için sağ bek arayışlarına hız verdi. Osayi-Samuel transferinin iptal olması sonrası yeni isimlerle temas kuran siyah-beyazlılar, rotayı İngiliz oyuncu Kyle Walker-Peters’a çevirdi.
Beşiktaş, Avusturya’da kamp yaparken transfer operasyonuna da devam ediyor. Cajuste transferi sonrası sağ bek takviyesi için harekete geçen yönetim, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer’in onayıyla Kyle Walker-Peters ile görüşmelere başladı.
Southampton ile sözleşmesi sona eren 28 yaşındaki oyuncu, şu anda serbest durumda. Beşiktaş yönetimi, İngiliz kulüplerine göre daha somut bir teklif sundu. Serdal Adalı başkanlığındaki yönetim, Walker-Peters'a 2 milyon euro imza parası önerdi ve kulübün gelecek planlarını da paylaştı.
Beşiktaş'ın, oyuncuyu kadrosuna katmaya oldukça yakın olduğu ifade ediliyor.