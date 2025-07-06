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Fenerbahçe, Kolombiyalı futbolcu Jhon Duran'ı 1 yıllığına kiraladı
Fenerbahçe, Kolombiyalı futbolcu Jhon Duran'ı 1 yıllığına kiraladı
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe Kulübü Kolombiyalı santrfor Jhon Duran'ı 1 yıllığına kiraladığını duyurdu. 06.07.2025, Sputnik Türkiye
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fenerbahçe
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Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, Suudi Arabistan 1. Ligi takımlarından Al Nassr'ın formasını giyen 21 yaşındaki Jhon Duran'ın 1 yıllığına kiralanması için kulübüyle anlaşmaya varıldığı belirtildi.Duran, geçen sezonun ikinci yarısında transfer olduğu Al Nassr'da 18 maçta 12 gol kaydetti.
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fenerbahçe, jhon duran, kira

Fenerbahçe, Kolombiyalı futbolcu Jhon Duran'ı 1 yıllığına kiraladı

21:51 06.07.2025
© AP Photo / Ali IssaJhon Duran
Jhon Duran - Sputnik Türkiye, 1920, 06.07.2025
© AP Photo / Ali Issa
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Fenerbahçe Kulübü Kolombiyalı santrfor Jhon Duran'ı 1 yıllığına kiraladığını duyurdu.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, Suudi Arabistan 1. Ligi takımlarından Al Nassr'ın formasını giyen 21 yaşındaki Jhon Duran'ın 1 yıllığına kiralanması için kulübüyle anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Duran, geçen sezonun ikinci yarısında transfer olduğu Al Nassr'da 18 maçta 12 gol kaydetti.
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