https://anlatilaninotesi.com.tr/20250706/fenerbahce-kolombiyali-futbolcu-jhon-durani-1-yilligina-kiraladi-1097645551.html
Fenerbahçe, Kolombiyalı futbolcu Jhon Duran'ı 1 yıllığına kiraladı
Fenerbahçe, Kolombiyalı futbolcu Jhon Duran'ı 1 yıllığına kiraladı
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe Kulübü Kolombiyalı santrfor Jhon Duran'ı 1 yıllığına kiraladığını duyurdu. 06.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-06T21:51+0300
2025-07-06T21:51+0300
2025-07-06T21:51+0300
spor
fenerbahçe
jhon duran
kira
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Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, Suudi Arabistan 1. Ligi takımlarından Al Nassr'ın formasını giyen 21 yaşındaki Jhon Duran'ın 1 yıllığına kiralanması için kulübüyle anlaşmaya varıldığı belirtildi.Duran, geçen sezonun ikinci yarısında transfer olduğu Al Nassr'da 18 maçta 12 gol kaydetti.
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fenerbahçe, jhon duran, kira
fenerbahçe, jhon duran, kira
Fenerbahçe, Kolombiyalı futbolcu Jhon Duran'ı 1 yıllığına kiraladı
Fenerbahçe Kulübü Kolombiyalı santrfor Jhon Duran'ı 1 yıllığına kiraladığını duyurdu.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, Suudi Arabistan 1. Ligi takımlarından Al Nassr'ın formasını giyen 21 yaşındaki Jhon Duran'ın 1 yıllığına kiralanması için kulübüyle anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Duran, geçen sezonun ikinci yarısında transfer olduğu Al Nassr'da 18 maçta 12 gol kaydetti.