https://anlatilaninotesi.com.tr/20250616/cumhurbaskani-erdogan-kabine-toplantisi-sonrasi-aciklama-yapiyor-1097069675.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hiçbir ülke kendi sınırından ibaret değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hiçbir ülke kendi sınırından ibaret değil

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşen kabine toplantısı sona erdi. Toplantının ana gündem maddesi, İran-İsrail gerilimi ve bölgesel... 16.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-16T18:21+0300

2025-06-16T18:21+0300

2025-06-16T18:57+0300

türki̇ye

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunuyor.Kabine Toplantısı sonrası halkın Kurban Bayramı'nı tekrar kutlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4-9 Haziran tarihleri arasındaki ulaşım verilerini paylaştı. Türkiye'nin otoyollarından 16.3 milyon aracın geçiş yaptığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan aynı dönemde kent içi raylı sistemlerden 2 milyon 783 bin yolcuya hizmet verildiğini, hava yollarını ise 3.9 milyon kişinin kullandığını duyurdu.'KAAN uçağı Endonezya'ya hayırlı olsun'Milli teknoloji hamlesi hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ''2 sene önce tanıtımını yaptığımızda birilerinin 'kalorifer peteğine benziyor' diye dalga geçtiği KAAN uçağımızın ihracatında önemli bir imza attık. Toplam tutarı 15 milyar doları bulan bu anlaşmanın ülkemiz ve Endonezya için hayırlı olmasını diliyorum'' açıklamasında bulundu.'İsrail şimdi de komşumuz İran'a saldırı başlattı'İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılar hakkında değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:'Utançla yaşamaktansa ölmeyi tercih edecek karaktere sahibiz'Savunma kapasitesinin güçlendirileceğini duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Güçlü değilseniz caydırıcılık seviyesine ulaşamamışsanız işiniz çok zor. Kendisini sizden daha güçlü görenler sizi boyunduruğu altına alabilir. Böyle bir utançla yaşamaktansa ölmeyi tercih edecek karaktere sahibiz. Toprağın üstünde onursuzca yaşamaktansa toprağın altına olmayı tercih ederiz. Bunun için çalışacaksınız, üreteceksiniz. İktidara geldiğimizde ülkemizde savunma sanayii adına dişe dokunur bir birikim yoktu. Kıbrıs Barış Harekatı'nın ardından başlatılan iyi niyetli girişimler belli seviyede kaldı. Hemen kolları sıvadık ve acil ihtiyaçlar dışındaki alıp siparişlerini iptal ettik. 23 yılda bu noktaya ulaşmak kolay olmadı. Dışarıdan gelen engellemeleri zaten normal karşılıyoruz. Ama içeriden bu sabote etme çabalarını asla unutmadık ve unutmayacağız. Ve aynı zihniyet bu sabote etme girişimleri devam ediyor. Her ne yaptıysak bizden gözüküp oklarını bize fırlatanlara rağmen yaptık. İnsansız hava araçları konusunda dünyanın sayılı ülkeleri arasına girdik. Kendi sistemlerimizi geliştiriyor ve üretiyoruz. Büyük bir gururla söyleyebilirim ki, en zoru artık atık olarak geride kalmıştır. Envanterimize giren bu ürünleri artık imal etme safhasına geldik. Milli savaş uçağımız KAAN bunun en iyi örneklerinden biridir. Çok uzun olmayan bir süreçte hiç ama hiç kimsenin bize efelenemeyeceği bir savunma kapasitesine ulaşacağız. Bazı fedakarlıkları yapacağız ki hedeflerimize ulaşabilelim'' dedi.'Bugün, dünden daha güçlüyüz'Türkiye'nin zorlu şartlarda güvenilir bir ülke olduğunu açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250616/cumhurbaskani-erdogan-ile-putin-gorustu-1097061759.html

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