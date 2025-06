Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hiçbir ülke kendi sınırından ibaret değil

Bölgemizde bir süredir çok ciddi savaşlar yaşanıyor. Rusya-Ukrayna savaşı her iki tarafı yıpratarak sürüyor. Pakistan-Hindistan gerilimi potansiyel tehlike vasfını sürdürüyor. İsrail şimdi de komşumuz İran'a saldırı başlattı. Biz en başından beri İran'ın nükleer programıyla ilgili tartışmaların müzakere masasında yürütülmesi gerektiğini savunduk, bugün de aynı noktadayız. Şimdiye kadar birçok liderle görüştük. Bu görüşmelerde İsrail'in artık haydutluğa varan saldırganlığının tehdidinin altını çizdik. Türkiye olarak üzerimize düşenleri yerine getirme sözünü muhataplarımıza ilettik. Masada çözülecek meselelerin bombalamayla çözmeye çalışmanın sonuçlarını kimse tahmin edemez. Cuma gününden beri gerek şahsen gerek Dışişleri Bakanımız çatışmaları durdurmak için yoğun bir diplomasi trafiği yürütüyoruz. Batı'nın sınırsız desteğiyle İran'a saldıran, Gazze'yi yerle bir eden İsrail aslında ne yaptığının farkında değil. Belki hatalarının farkına varacak ama o vakit iş işten geçmiş olacak. Hiçbir ülke kendi sınırlarından ibaret değildir. Bölgedeki her hadise tüm toplumları yakından ilgilendirir. Filistin halkına ve topraklarına saldırmak sadece oradaki insanlarla sınırlı değildir. Nitekim bu durum İran için de geçerlidir. Bölgemizde bu hakikatler gözetilmeden atılan adımlar daha kötü felaketlere sebep olur. İsrail döktüğü her kanla adım adım kendi varlığını ve toplumunun geleceğini riske etmektedir. Zulmün sonu derin bir pişmanlıktır.