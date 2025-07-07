https://anlatilaninotesi.com.tr/20250707/13-tutuklu-binlerce-hektar-kul-orman-yanginlarinin-nedeni-ne-30-30-30-kuralini-bilmek-neden-hayati-1097664677.html

13 tutuklu, binlerce hektar kül: Orman yangınlarının nedeni ne? 30-30-30 kuralını bilmek neden hayati?

13 tutuklu, binlerce hektar kül: Orman yangınlarının nedeni ne? 30-30-30 kuralını bilmek neden hayati?

Sputnik Türkiye

Başta İzmir olmak üzere Türkiye’nin farklı bölgelerinde çıkan orman yangınları binlerce hektar alanı ve canlıyı yok etti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, tutuklu... 07.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-07T13:49+0300

2025-07-07T13:49+0300

2025-07-07T13:49+0300

görüş

orman genel müdürlüğü

doğanay tolunay

i̇zmir

orman yangını

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Geçtiğimiz günlerde artan sıcaklıklar ve iklim değişiklikleriyle beraber başta İzmir olmak üzere Türkiye’nin çeşitli yerlerinde orman yangınları görülmüş, bu yangınlar binlerce hektar alanın ve canlıların yok olmasına neden olmuştu. Bugün ise Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, farklı noktalarda çıkan orman yangınlarıyla ilgili soruşturmalarda tutuklu sayısının 13’e yükseldiğini duyurdu. Orman yangınları her yaz ülkemizin ciğerlerini yakmaya devam ederken, bu felaketlerin temel nedeni ne? İklim değişikliğinin giderek ağırlaşan etkileri mi, yoksa insan hatası ve ihmal mi? İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi’nden Prof. Dr. Doğanay Tolunay, yangınların arkasında hem doğanın hem de insanın payı olduğunu vurguluyor; yanlışlarımızın iklim krizinin çarpan etkisiyle nasıl büyük felaketlere dönüştüğünü anlatıyor.Yangınların temel nedeni iklim değişikliği mi, insanlar mı?İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi'nden Prof. Dr. Doğanay Tolunay, geçtiğimiz haftalarca ülkemizin 'akciğerleri'nde yaşanan orman yangınlarının temelinde hem iklim değişikliğinin hem de insan ihmalinin olduğunu belirtti:'Kırsalda yaşayan köylülerimiz iklim değişikliğinin farkında değiller'Prof. Dr. Doğanay Tolunay, iklim değişikliğinin sebep olduğu kurak ve sıcak şartların, insanların başlattığı yangınları kısa sürede mega hale getirdiğini söylüyor ve ekliyor:"Son yangınların nedenlerine bakıldığında elektrik hatları, mangal, kaynak makinesi gibi faktörlerin plana çıktığını görmekteyiz. Bu nedenle yangın sayıları giderek artmakta. Diğer yandan iklim değişikliği nedeniyle daha sıcak ve kurak şartlar insanların başlattığı yangınların kısa sürede çok geniş alanlara yayılarak yangınların söndürülmesini güçleştiriyor, yangınlar kısa sürede megayangınlara dönüşüyor. Çeşme yangınında bir gün içinde yangının 20 km yol kat etmesi bunun bir örneği.""Kırsalda yaşayan köylülerimiz de iklim değişikliğinin farkında değiller, 30 yıl önce balya makinesinden ya da biçerdöverden yangın çok nadir çıkarken, ya da yaktıkları anızın etrafa sıçramasını önlemek için aldıkları önlemler yeterliyken günümüzde artan sıcaklıklar ve şiddetlenen kuraklıklar kuru otların, yaprakların, samanın, anızın çık kısa sürede tutuşmasını ve yangının hızla ilerlemesine yol açıyor. Sayısı artan, daha şiddetlenen orman yangınlarının söndürülmesi de daha zor. Ayrıca yerleşimlerin ormanla iç içe geçmesi de yangınların kentlere sıçramasına yol açıyor. Bu durum tehlikeyi çok daha fazla arttırıyor. Çünkü kalabalık yerleşimlerde panikle hareket edilip, bir an önce kaçma refleksi sonucunda trafik sıkışmakta. Ama en önemli tehlike kaçış yollarının yangının içinde kalıp kalmadığının sorgulanmaması. Şimdilik olmadı ama gelecekte bu durum facialara yol açabilir. Nitekim Yunanistan’da onlarca insan araçların içinde kalıp hayatlarını kaybetmişti."Yangın havası ve 30-30-30 kuralı nedir?Prof. Dr. Doğanay Tolunay, sadece yangınlar değil tüm afetlerde farkındalığın ve bilinç düzeyinin çok düşük olduğunun altını çizerek yangın havası ve 30/30/30 kuralını şöyle anlattı:'Biz yangınlarla mücadeleyi sadece uçak ve helikopter sayısına indirgiyoruz'Prof. Dr. Doğanay Tolunay, insan ihmali ve düşük bilinç düzeyinin yanında mevzuat eksikliğinin de büyük bir problem olduğunu belirtti:"En önemli yangın çıkış nedenleri, yasak olmasına rağmen anız yakma, mangal ve izmarit. Buna son zamanlarda orman içinde ve kenarında inşaat sırasında kaynak makinesi ve elektrikli testere kullanımı gibi nedenler de eklendi. Orman yangınlarının çok hızlı olarak geniş alanlara yayılmasının en önemli nedeni kuru otlar, ağaçlardan dökülmüş yapraklardan oluşan ince yanıcı maddeler. İlkbaharda insan faaliyetlerinin yoğun olduğu yol ve yerleşim kenarlarında Karayolları, Belediyeler, elektrik iletim ve dağıtım şirketleriyle Orman Genel Müdürlüğü bu yanıcı maddeleri uzaklaştırmalılar. Ancak bu da pek yapılmamakta."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250706/yerlikaya-orman-yangini-magdurlari-icin-izmir-ve-bilecike-ilk-etapta-30ar-milyon-lira-gonderdik-1097639463.html

i̇zmir

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2025

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orman genel müdürlüğü, doğanay tolunay, i̇zmir, orman yangını