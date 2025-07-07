https://anlatilaninotesi.com.tr/20250707/baku-mahkemesi-sputnik-azerbaycan-calisanlarinin-avukatlarinin-itirazlarini-reddetti-1097678562.html
Bakü mahkemesi, Sputnik Azerbaycan çalışanlarının avukatlarının itirazlarını reddetti
Bakü mahkemesi, Sputnik Azerbaycan çalışanlarının avukatlarının itirazlarını reddetti
Sputnik Türkiye
Bakü mahkemesinin, Sputnik Azerbaycan çalışanlarının avukatlarının, tutukluluk şeklindeki önleyici tedbirlerin değiştirilmesi yönünde yaptıkları itirazları... 07.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-07T22:40+0300
2025-07-07T22:40+0300
2025-07-07T22:40+0300
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Sputnik’ten yapılan açıklamaya göre, Bakü mahkemesi Sputnik Azerbaycan Yöneticisi İgor Kartavıh ve Şef Editör Yevgeniy Belousov'un tutukluluk hallerinin devam etmesine hükmetti.Açıklamada, “Bakü mahkemesi bugün meslektaşlarımız İgor Kartavıh ve Yevgeniy Belousov'un avukatlarının önleyici tedbirleri değiştirme yönündeki itirazlarını değerlendirdi. Ne yazık ki, avukatların itirazları reddedildi. İlk aşama mahkemesinin tutuklama şeklinde önleyici tedbir seçme kararı ise yürürlükte kaldı. Arkadaşlarımızın tutukluluk hali devam ediyor” ifadelerine yer verildi.Ne olmuştu?Azerbaycan İçişleri Bakanlığı 30 Haziran Pazartesi günü Sputnik’in Bakü ofisine yönelik operasyon düzenlendiğini duyurmuştu. Daha sonra Sputnik haber ajansı, Bakü'de güvenlik güçlerinin absürt suçlamalarla Sputnik Azerbaycan yöneticisi İgor Kartavıh ve Şef Editör Yevgeniy Belousov’u gözaltına aldığını bildirmişti. İki gazeteci 4 ay süreyle tutuklanmıştı.Ardından Sputnik Azerbaycan'ın Bakü'deki ofisine giderek binada yapılan aramaları sokaktan görüntüleyen Ruptly video ajansının editörü Aytekin Nadirovna Huseynova da gözaltına alınmıştı.Diğer yandan Azerbaycan İçişleri Bakanlığı, Sputnik Azerbaycan'ın Bakü'deki ofisinde düzenlenen operasyonda toplam 7 kişinin gözaltına alındığını bildirmişti.Rusya Dışişleri Bakanlığı, Bakü'nün hasmane eylemleri nedeniyle Azerbaycan Büyükelçisi Mustafayev'e protesto notası sunulduğunu açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250703/rossiya-segodnya-genel-muduru-kiselev-sputnik-azerbaycandaki-faaliyetlerine-devam-edemez-1097575409.html
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azerbaycan, bakü, mahkeme, tutuklu gazeteciler, avukat, itiraz, ret, sputnik azerbaycan, sputnik, ruptly
azerbaycan, bakü, mahkeme, tutuklu gazeteciler, avukat, itiraz, ret, sputnik azerbaycan, sputnik, ruptly
Bakü mahkemesi, Sputnik Azerbaycan çalışanlarının avukatlarının itirazlarını reddetti
Bakü mahkemesinin, Sputnik Azerbaycan çalışanlarının avukatlarının, tutukluluk şeklindeki önleyici tedbirlerin değiştirilmesi yönünde yaptıkları itirazları reddettiği öğrenildi.
Sputnik’ten yapılan açıklamaya göre, Bakü mahkemesi Sputnik Azerbaycan Yöneticisi İgor Kartavıh ve Şef Editör Yevgeniy Belousov'un tutukluluk hallerinin devam etmesine hükmetti.
Açıklamada, “Bakü mahkemesi bugün meslektaşlarımız İgor Kartavıh ve Yevgeniy Belousov'un avukatlarının önleyici tedbirleri değiştirme yönündeki itirazlarını değerlendirdi. Ne yazık ki, avukatların itirazları reddedildi. İlk aşama mahkemesinin tutuklama şeklinde önleyici tedbir seçme kararı ise yürürlükte kaldı. Arkadaşlarımızın tutukluluk hali devam ediyor” ifadelerine yer verildi.
Azerbaycan İçişleri Bakanlığı 30 Haziran Pazartesi günü Sputnik’in Bakü ofisine yönelik operasyon düzenlendiğini duyurmuştu. Daha sonra Sputnik haber ajansı, Bakü'de güvenlik güçlerinin absürt suçlamalarla Sputnik Azerbaycan yöneticisi İgor Kartavıh ve Şef Editör Yevgeniy Belousov’u gözaltına aldığını bildirmişti. İki gazeteci 4 ay süreyle tutuklanmıştı.
Ardından Sputnik Azerbaycan'ın Bakü'deki ofisine giderek binada yapılan aramaları sokaktan görüntüleyen Ruptly video ajansının editörü Aytekin Nadirovna Huseynova da gözaltına alınmıştı.
Diğer yandan Azerbaycan İçişleri Bakanlığı, Sputnik Azerbaycan'ın Bakü'deki ofisinde düzenlenen operasyonda toplam 7 kişinin gözaltına alındığını bildirmişti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Bakü'nün hasmane eylemleri nedeniyle Azerbaycan Büyükelçisi Mustafayev'e protesto notası sunulduğunu açıklamıştı.