https://anlatilaninotesi.com.tr/20250703/rossiya-segodnya-genel-muduru-kiselev-sputnik-azerbaycandaki-faaliyetlerine-devam-edemez-1097575409.html

Rossiya Segodnya Genel Müdürü Kiselev: Sputnik, Azerbaycan'daki faaliyetlerine devam edemez

Rossiya Segodnya Genel Müdürü Kiselev: Sputnik, Azerbaycan'daki faaliyetlerine devam edemez

Sputnik Türkiye

Azerbaycan makamlarının ülkedeki Sputnik yönetici ve çalışanlarını gözaltına almasının ardından Kiselev, Sputnik'in bu ülkedeki faaliyetlerine devam edeceğini... 03.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-03T16:26+0300

2025-07-03T16:26+0300

2025-07-03T16:26+0300

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Sputnik'in bağlı olduğu Rossiya Segodnya Medya Grubu Genel Müdürü Dmitriy Kiselev, Sputnik Azerbaycan'ın bu ülkedeki faaliyetlerini sürdürmesi için gerekli koşulların artık bulunmadığını belirtti.Bakü'nün Sputnik Azerbaycan'a yönelik tutumu hakkında Sputnik'e açıklamalarda bulunan Kiselev, "Rossiya Segodnya Medya Grubu, Sputnik Azerbaycan'ın yöneticisi olan iki Rus vatandaşının 4 gündür Bakü'de tutuklu olmasından derin endişe duyuyor. Onlarla birlikte büronun Azerbaycan vatandaşı olan birkaç editöryal personeli de tutuklandı. Tüm bu eylemlerin hiçbir temeli yoktur" dedi.Sputnik Azerbaycan'ın bu ülkedeki faaliyetlerini sürdürebilmesi için bugün hiçbir koşulun bulunmadığını üzülerek belirtmek istediklerini kaydeden Kiselev, "Ajansımız, faaliyet gösterdiği yıllar boyunca, halklarımız arasında dostane ilişkilerin geliştirilmesine yönelik faaliyetler yürütmüş, yayın politikası tamamen Azerbaycan ile Rusya arasındaki işbirliğinin geliştirilmesine yönelik olmuştur" mesajını verdi.Sputnik Azerbaycan çalışanlarının asılsız suçlamalarla karşı karşıya kaldığının ve sahte beyanlarla tutuklandığının altını çizen Kiselev, "Biz, kendi adımıza, gazetecilerimizin hukuken korunmasını sağlamak için elimizden gelen tüm her şeyi yapacağız" diye ekledi.Ne olmuştu?Azerbaycan İçişleri Bakanlığı Pazartesi günü Sputnik’in Bakü ofisine yönelik operasyon düzenlendiğini duyurmuştu. Daha sonra Sputnik haber ajansı, Bakü'de güvenlik güçlerinin absürt suçlamalarla Sputnik Azerbaycan yöneticisi İgor Kartavıh ve Genel Yayın Yönetmeni Yevgeniy Belousov’u gözaltına aldığını bildirmişti. İki gazeteci 4 ay süreyle tutuklanmıştı.Ardından Sputnik Azerbaycan'ın Bakü'deki ofisine giderek binada yapılan aramaları sokaktan görüntüleyen Ruptly video ajansının editörü Aytekin Nadirovna Huseynova da gözaltına alınmıştı.Diğer yandan Azerbaycan İçişleri Bakanlığı, Sputnik Azerbaycan'ın Bakü'deki ofisinde düzenlenen operasyonda toplam 7 kişinin gözaltına alındığını bildirmişti.Rusya Dışişleri Bakanlığı, önceki gün Bakü'nün hasmane eylemleri nedeniyle Azerbaycan Büyükelçisi Mustafayev'e protesto notası sunulduğunu açıklamıştı.

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