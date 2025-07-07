https://anlatilaninotesi.com.tr/20250707/bakan-mehmet-simsek-zam-genelgesini-imzaladi-kidem-tazminati-tavani-ve-bedelli-askerlik-ucreti-1097672286.html
Bakan Mehmet Şimşek zam genelgesini imzaladı: Kıdem tazminatı tavanı ve bedelli askerlik ücreti kesinleşti
Bakan Mehmet Şimşek zam genelgesini imzaladı: Kıdem tazminatı tavanı ve bedelli askerlik ücreti kesinleşti
Sputnik Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in imzasıyla yürürlüğe giren genelgeyle milyonları ilgilendiren memur zammı, kıdem tazminatı tavanı ve bedelli askerlik... 07.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-07T16:19+0300
2025-07-07T16:19+0300
2025-07-07T16:19+0300
ekonomi̇
hazine
tl
kıdem tazminatı
bedelli askerlik
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in imzasıyla yayımlanan genelgeyle birlikte, memur ve emekli maaşlarına uygulanacak zam oranı, kıdem tazminatı tavanı ve bedelli askerlik ücreti kesin olarak belirlendi. Açıklanan rakamlar milyonlarca vatandaşın maaş ve sosyal haklarını doğrudan etkiliyor.Kıdem tazminatı tavanı 53 bin lirayı aştıGenelgeye göre, kıdem tazminatı tavanı 53 bin 919 lira 68 kuruş oldu. NTV'nin haberine göre bu tutar, devlet memurları ve özel sektör çalışanları için kıdem tazminatında ödenecek en yüksek rakamı temsil ediyor.Açıklanan verilere göre, memur ve memur emeklileri için 2024 yılının ikinci yarısında uygulanacak zam oranı yüzde 15.57 olarak belirlendi.Maaş katsayıları güncellendi657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 154. maddesi kapsamında maaşlara etki eden katsayılar da belli oldu. Buna göre:Bu katsayılar memurların ek gösterge, kıdem aylığı, iş güçlüğü ve risk tazminatları gibi birçok kalem üzerinde etkili olacak.Bedelli askerlik ücreti 280 bin TL'yi aştıGüncellenen genelgeyle birlikte bedelli askerlik ücreti de kesinleşti. Yeni ücret 280 bin 850 lira 54 kuruş olarak açıklandı. Ayrıca yoklama kaçağı ve bakaya durumundaki kişiler için uygulanacak bedel 4 bin 95 lira 74 kuruş olarak belirlendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250707/zamli-emekli-maaslari-ne-zaman-yatacak-ssk-ve-bag-kur-emeklileri-icin-zamli-maas-tarihleri-1097665670.html
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hazine, tl, kıdem tazminatı, bedelli askerlik
hazine, tl, kıdem tazminatı, bedelli askerlik
Bakan Mehmet Şimşek zam genelgesini imzaladı: Kıdem tazminatı tavanı ve bedelli askerlik ücreti kesinleşti
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in imzasıyla yürürlüğe giren genelgeyle milyonları ilgilendiren memur zammı, kıdem tazminatı tavanı ve bedelli askerlik ücreti netleşti. Memur zammı yüzde 15,57 olarak belirlenirken, kıdem tazminatı 53 bin 919 TL’ye, bedelli askerlik ücreti ise 280 bin 850 TL’ye yükseldi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in imzasıyla yayımlanan genelgeyle birlikte, memur ve emekli maaşlarına uygulanacak zam oranı, kıdem tazminatı tavanı ve bedelli askerlik ücreti kesin olarak belirlendi. Açıklanan rakamlar milyonlarca vatandaşın maaş ve sosyal haklarını doğrudan etkiliyor.
Kıdem tazminatı tavanı 53 bin lirayı aştı
Genelgeye göre, kıdem tazminatı tavanı 53 bin 919 lira 68 kuruş oldu. NTV'nin haberine göre bu tutar, devlet memurları ve özel sektör çalışanları için kıdem tazminatında ödenecek en yüksek rakamı temsil ediyor.
Açıklanan verilere göre, memur ve memur emeklileri için 2024 yılının ikinci yarısında uygulanacak zam oranı yüzde 15.57 olarak belirlendi.
Maaş katsayıları güncellendi
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 154. maddesi kapsamında maaşlara etki eden katsayılar da belli oldu. Buna göre:
Taban aylık katsayısı: 18,316014
Yan ödeme katsayısı: 0,371113
Bu katsayılar memurların ek gösterge, kıdem aylığı, iş güçlüğü ve risk tazminatları gibi birçok kalem üzerinde etkili olacak.
Bedelli askerlik ücreti 280 bin TL'yi aştı
Güncellenen genelgeyle birlikte bedelli askerlik ücreti de kesinleşti. Yeni ücret 280 bin 850 lira 54 kuruş olarak açıklandı. Ayrıca yoklama kaçağı ve bakaya durumundaki kişiler için uygulanacak bedel 4 bin 95 lira 74 kuruş olarak belirlendi.