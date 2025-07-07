https://anlatilaninotesi.com.tr/20250707/azerbaycan-ve-ozbekistandan-dev-adim-dunya-kupasi-icin-ortak-ev-sahipligi-basvurusu-yaptilar-1097658827.html

Azerbaycan ve Özbekistan’dan dev adım: Dünya Kupası için ortak ev sahipliği başvurusu yaptılar

Azerbaycan ve Özbekistan’dan dev adım: Dünya Kupası için ortak ev sahipliği başvurusu yaptılar

Sputnik Türkiye

Azerbaycan ve Özbekistan, 2027 FIFA U20 Dünya Kupası’na ortak ev sahipliği yapmak için resmi başvuruda bulundu. Türk Dünyası'nın spor alanındaki iş birliği... 07.07.2025, Sputnik Türkiye

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spor

fifa

2020 avrupa şampiyonası (euro 2020) elemeleri

azerbaycan

özbekistan

bakü

uefa avrupa ligi

dünya kupası

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Azerbaycan ve Özbekistan, dünya futbolunun genç yıldızlarını ağırlamak için güçlerini birleştirdi. İki ülke, 2027 yılında düzenlenecek FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası’na ev sahipliği yapmak amacıyla resmi başvuru gerçekleştirdi.Azerbaycan Futbol Federasyonları Birliği tarafından yapılan açıklamada, ortak başvurunun Türk Dünyası’nın uluslararası platformdaki artan saygınlığına ve futboldaki yapısal reformlara dayanarak hazırlandığı vurgulandı.Gelişmiş altyapı ve turnuva tecrübesiAçıklamada, Azerbaycan'ın bugüne dek pek çok prestijli organizasyona ev sahipliği yaptığına dikkat çekildi. EURO 2020 grup maçları, UEFA Avrupa Ligi finali ve U17 Kadınlar Dünya Kupası gibi etkinliklerin başarıyla gerçekleştirilmesi, başvurunun en güçlü referansları arasında yer alıyor."Stadyumlarımız uluslararası standartlara tam uyumlu. FIFA ve UEFA yetkilileri, Bakü’deki organizasyonları üst düzeyde değerlendirdi." ifadeleriyle uluslararası arenadaki güven yeniden teyit edildi.Türk dünyası i̇ş birliğinde yeni bir dönemAzerbaycan ve Özbekistan’ın ortak ev sahipliği başvurusu, yalnızca bir spor organizasyonu değil, aynı zamanda kültürel ve siyasi bir dayanışmanın yansıması olarak görülüyor. Bu adım, Türk Dünyası'nın küresel spor platformlarındaki temsilini güçlendirme yönünde stratejik bir açılım olarak değerlendiriliyor.FIFA süreci nasıl i̇şliyor?FIFA, ev sahipliği başvurularını değerlendirme sürecinde ülkelerin sportif altyapısı, ulaşım olanakları, güvenlik planlaması ve geçmiş organizasyon deneyimlerine önem veriyor. Azerbaycan ve Özbekistan, bu kriterler açısından dikkat çekici bir dosya sunmuş durumda.

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özbekistan

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fifa, 2020 avrupa şampiyonası (euro 2020) elemeleri, azerbaycan, özbekistan, bakü, uefa avrupa ligi, dünya kupası