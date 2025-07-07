https://anlatilaninotesi.com.tr/20250707/azerbaycan-ve-ozbekistandan-dev-adim-dunya-kupasi-icin-ortak-ev-sahipligi-basvurusu-yaptilar-1097658827.html
Azerbaycan ve Özbekistan’dan dev adım: Dünya Kupası için ortak ev sahipliği başvurusu yaptılar
Azerbaycan ve Özbekistan’dan dev adım: Dünya Kupası için ortak ev sahipliği başvurusu yaptılar
Sputnik Türkiye
Azerbaycan ve Özbekistan, 2027 FIFA U20 Dünya Kupası’na ortak ev sahipliği yapmak için resmi başvuruda bulundu. Türk Dünyası'nın spor alanındaki iş birliği... 07.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-07T11:55+0300
2025-07-07T11:55+0300
2025-07-07T11:55+0300
spor
fifa
2020 avrupa şampiyonası (euro 2020) elemeleri
azerbaycan
özbekistan
bakü
uefa avrupa ligi
dünya kupası
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/01/1f/1066385554_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_4d1e1801088a923dea6fb4f54a720830.jpg
Azerbaycan ve Özbekistan, dünya futbolunun genç yıldızlarını ağırlamak için güçlerini birleştirdi. İki ülke, 2027 yılında düzenlenecek FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası’na ev sahipliği yapmak amacıyla resmi başvuru gerçekleştirdi.Azerbaycan Futbol Federasyonları Birliği tarafından yapılan açıklamada, ortak başvurunun Türk Dünyası’nın uluslararası platformdaki artan saygınlığına ve futboldaki yapısal reformlara dayanarak hazırlandığı vurgulandı.Gelişmiş altyapı ve turnuva tecrübesiAçıklamada, Azerbaycan'ın bugüne dek pek çok prestijli organizasyona ev sahipliği yaptığına dikkat çekildi. EURO 2020 grup maçları, UEFA Avrupa Ligi finali ve U17 Kadınlar Dünya Kupası gibi etkinliklerin başarıyla gerçekleştirilmesi, başvurunun en güçlü referansları arasında yer alıyor."Stadyumlarımız uluslararası standartlara tam uyumlu. FIFA ve UEFA yetkilileri, Bakü’deki organizasyonları üst düzeyde değerlendirdi." ifadeleriyle uluslararası arenadaki güven yeniden teyit edildi.Türk dünyası i̇ş birliğinde yeni bir dönemAzerbaycan ve Özbekistan’ın ortak ev sahipliği başvurusu, yalnızca bir spor organizasyonu değil, aynı zamanda kültürel ve siyasi bir dayanışmanın yansıması olarak görülüyor. Bu adım, Türk Dünyası'nın küresel spor platformlarındaki temsilini güçlendirme yönünde stratejik bir açılım olarak değerlendiriliyor.FIFA süreci nasıl i̇şliyor?FIFA, ev sahipliği başvurularını değerlendirme sürecinde ülkelerin sportif altyapısı, ulaşım olanakları, güvenlik planlaması ve geçmiş organizasyon deneyimlerine önem veriyor. Azerbaycan ve Özbekistan, bu kriterler açısından dikkat çekici bir dosya sunmuş durumda.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250704/fenerbahcenin-eski-yildizi-allan-saint-maximinden-itiraf-fenerbahcede-bana-doping-yapmaya-1097616347.html
azerbaycan
özbekistan
bakü
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/01/1f/1066385554_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_7b30f83fdd25384e4b31cc9ce840c9e6.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
fifa, 2020 avrupa şampiyonası (euro 2020) elemeleri, azerbaycan, özbekistan, bakü, uefa avrupa ligi, dünya kupası
fifa, 2020 avrupa şampiyonası (euro 2020) elemeleri, azerbaycan, özbekistan, bakü, uefa avrupa ligi, dünya kupası
Azerbaycan ve Özbekistan’dan dev adım: Dünya Kupası için ortak ev sahipliği başvurusu yaptılar
Azerbaycan ve Özbekistan, 2027 FIFA U20 Dünya Kupası’na ortak ev sahipliği yapmak için resmi başvuruda bulundu. Türk Dünyası'nın spor alanındaki iş birliği dikkat çekiyor.
Azerbaycan ve Özbekistan, dünya futbolunun genç yıldızlarını ağırlamak için güçlerini birleştirdi. İki ülke, 2027 yılında düzenlenecek FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası’na ev sahipliği yapmak amacıyla resmi başvuru gerçekleştirdi.
Azerbaycan Futbol Federasyonları Birliği tarafından yapılan açıklamada, ortak başvurunun Türk Dünyası’nın uluslararası platformdaki artan saygınlığına ve futboldaki yapısal reformlara dayanarak hazırlandığı vurgulandı.
Gelişmiş altyapı ve turnuva tecrübesi
Açıklamada, Azerbaycan'ın bugüne dek pek çok prestijli organizasyona ev sahipliği yaptığına dikkat çekildi. EURO 2020 grup maçları, UEFA Avrupa Ligi finali ve U17 Kadınlar Dünya Kupası gibi etkinliklerin başarıyla gerçekleştirilmesi, başvurunun en güçlü referansları arasında yer alıyor.
"Stadyumlarımız uluslararası standartlara tam uyumlu. FIFA ve UEFA yetkilileri, Bakü’deki organizasyonları üst düzeyde değerlendirdi." ifadeleriyle uluslararası arenadaki güven yeniden teyit edildi.
Türk dünyası i̇ş birliğinde yeni bir dönem
Azerbaycan ve Özbekistan’ın ortak ev sahipliği başvurusu, yalnızca bir spor organizasyonu değil, aynı zamanda kültürel ve siyasi bir dayanışmanın yansıması olarak görülüyor. Bu adım, Türk Dünyası'nın küresel spor platformlarındaki temsilini güçlendirme yönünde stratejik bir açılım olarak değerlendiriliyor.
FIFA süreci nasıl i̇şliyor?
FIFA, ev sahipliği başvurularını değerlendirme sürecinde ülkelerin sportif altyapısı, ulaşım olanakları, güvenlik planlaması ve geçmiş organizasyon deneyimlerine önem veriyor. Azerbaycan ve Özbekistan, bu kriterler açısından dikkat çekici bir dosya sunmuş durumda.