Azerbaycan ve Özbekistan’dan dev adım: Dünya Kupası için ortak ev sahipliği başvurusu yaptılar

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ÖZEL HABER
A'dan Z'ye Türkiye'nin Orman Haritası
09:14
9 dk
SESLİ HABER
TÜBİTAK’tan tersine beyin göçü hamlesi
09:43
3 dk
ÖZEL HABER
Binlerce yıllık serinlik: Dondurmanın tarihi
10:30
6 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
'Kılıçdaroğlu, 31 Mart'ta başarısızlık bekliyordu'
10:44
5 dk
ÖZEL HABER
Schengen çıkmazında umut ışığı: Pasaportsuz ve vizesiz yol haritası
10:53
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
ÖZEL HABER
‘Netanyahu öz evlat, Zelenskiy üvey evlat oldu’
12:09
6 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:30
7 dk
ÖZEL HABER
Prof. Dr. Ahmet Güzel: ‘Trambolin kullanımı 2 ila 5 yaş grubundaki çocuklarda baş-boyun travması riski taşıyor’
12:40
3 dk
ÖZEL HABER
Türkiye ve dünyada lüks otellerin karşılaştırması
12:49
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
6 dk
ÖZEL HABER
Türkiye'nin plaj haritası
13:11
37 dk
ÖZEL HABER
Lunaparkların doğuşu, evrimi ve Türkiye’ye uzanan serüveni
13:51
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
SESLİ HABER
Türkiye’nin ilgilendiği Eurofighter savaş uçaklarının karnesi
14:12
9 dk
ÖZEL HABER
Prof. Dr. Yalçın: Bronzlaşmak tehlikeli, yağlanıp yapmak daha da tehlikeli
14:26
18 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 1. bölüm
16:06
47 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 1. bölüm
16:17
43 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
6 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 2. bölüm
17:06
42 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
6 dk
ÖZEL HABER
Türkiye obezitede Avrupa birincisi: Sağlıklı yaşam uzak mı?
18:11
8 dk
ÖZEL HABER
Prof. Dr. Ahmet Güzel uyardı: Çocuklarda güneş çarpmasına dikkat
18:24
3 dk
SESLİ HABER
Mayo ve bikininin mütevazı başlangıçlardan modern modaya yolculuğu
18:43
14 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Hasan Türkyılmaz: 'Yangın söndürmede insan gücü açığı var'
19:01
28 dk
ÖZEL HABER
Eurofighter’a alternatif Rus ve Çin uçakları neler?
20:30
9 dk
SESLİ HABER
İsrail, Gazze’de yardım bekleyen sivilleri vurdu
20:45
1 dk
ÖZEL HABER
Prof. Dr. Ahmet Güzel: ‘Trambolin kullanımı 2 ila 5 yaş grubundaki çocuklarda baş-boyun travması riski taşıyor’
20:49
3 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Sokakta başladı, caz müziğin en tanınan isimlerinden oldu
21:17
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Amerika Partisi' siyasi paradigmaları değiştirebilir mi?
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Kartalkaya davası başlıyor
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:30
20 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Orman yangınlarıyla ilgili soruşturmalarda 13 kişi tutuklandı
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Hababam Sınıfı'nın yaratıcısıydı
15:10
11 dk
ÖZEL HABER
Türkiye'nin plaj haritası
15:23
37 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250707/azerbaycan-ve-ozbekistandan-dev-adim-dunya-kupasi-icin-ortak-ev-sahipligi-basvurusu-yaptilar-1097658827.html
Azerbaycan ve Özbekistan’dan dev adım: Dünya Kupası için ortak ev sahipliği başvurusu yaptılar
Azerbaycan ve Özbekistan’dan dev adım: Dünya Kupası için ortak ev sahipliği başvurusu yaptılar
Sputnik Türkiye
Azerbaycan ve Özbekistan, 2027 FIFA U20 Dünya Kupası’na ortak ev sahipliği yapmak için resmi başvuruda bulundu. Türk Dünyası'nın spor alanındaki iş birliği... 07.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-07T11:55+0300
2025-07-07T11:55+0300
spor
fifa
2020 avrupa şampiyonası (euro 2020) elemeleri
azerbaycan
özbekistan
bakü
uefa avrupa ligi
dünya kupası
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/01/1f/1066385554_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_4d1e1801088a923dea6fb4f54a720830.jpg
Azerbaycan ve Özbekistan, dünya futbolunun genç yıldızlarını ağırlamak için güçlerini birleştirdi. İki ülke, 2027 yılında düzenlenecek FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası’na ev sahipliği yapmak amacıyla resmi başvuru gerçekleştirdi.Azerbaycan Futbol Federasyonları Birliği tarafından yapılan açıklamada, ortak başvurunun Türk Dünyası’nın uluslararası platformdaki artan saygınlığına ve futboldaki yapısal reformlara dayanarak hazırlandığı vurgulandı.Gelişmiş altyapı ve turnuva tecrübesiAçıklamada, Azerbaycan'ın bugüne dek pek çok prestijli organizasyona ev sahipliği yaptığına dikkat çekildi. EURO 2020 grup maçları, UEFA Avrupa Ligi finali ve U17 Kadınlar Dünya Kupası gibi etkinliklerin başarıyla gerçekleştirilmesi, başvurunun en güçlü referansları arasında yer alıyor."Stadyumlarımız uluslararası standartlara tam uyumlu. FIFA ve UEFA yetkilileri, Bakü’deki organizasyonları üst düzeyde değerlendirdi." ifadeleriyle uluslararası arenadaki güven yeniden teyit edildi.Türk dünyası i̇ş birliğinde yeni bir dönemAzerbaycan ve Özbekistan’ın ortak ev sahipliği başvurusu, yalnızca bir spor organizasyonu değil, aynı zamanda kültürel ve siyasi bir dayanışmanın yansıması olarak görülüyor. Bu adım, Türk Dünyası'nın küresel spor platformlarındaki temsilini güçlendirme yönünde stratejik bir açılım olarak değerlendiriliyor.FIFA süreci nasıl i̇şliyor?FIFA, ev sahipliği başvurularını değerlendirme sürecinde ülkelerin sportif altyapısı, ulaşım olanakları, güvenlik planlaması ve geçmiş organizasyon deneyimlerine önem veriyor. Azerbaycan ve Özbekistan, bu kriterler açısından dikkat çekici bir dosya sunmuş durumda.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250704/fenerbahcenin-eski-yildizi-allan-saint-maximinden-itiraf-fenerbahcede-bana-doping-yapmaya-1097616347.html
azerbaycan
özbekistan
bakü
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/01/1f/1066385554_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_7b30f83fdd25384e4b31cc9ce840c9e6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
fifa, 2020 avrupa şampiyonası (euro 2020) elemeleri, azerbaycan, özbekistan, bakü, uefa avrupa ligi, dünya kupası
fifa, 2020 avrupa şampiyonası (euro 2020) elemeleri, azerbaycan, özbekistan, bakü, uefa avrupa ligi, dünya kupası

Azerbaycan ve Özbekistan’dan dev adım: Dünya Kupası için ortak ev sahipliği başvurusu yaptılar

11:55 07.07.2025
© AAFIFA Kulüpler Dünya Kupası
FIFA Kulüpler Dünya Kupası - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2025
© AA
Abone ol
Azerbaycan ve Özbekistan, 2027 FIFA U20 Dünya Kupası’na ortak ev sahipliği yapmak için resmi başvuruda bulundu. Türk Dünyası'nın spor alanındaki iş birliği dikkat çekiyor.
Azerbaycan ve Özbekistan, dünya futbolunun genç yıldızlarını ağırlamak için güçlerini birleştirdi. İki ülke, 2027 yılında düzenlenecek FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası’na ev sahipliği yapmak amacıyla resmi başvuru gerçekleştirdi.
Azerbaycan Futbol Federasyonları Birliği tarafından yapılan açıklamada, ortak başvurunun Türk Dünyası’nın uluslararası platformdaki artan saygınlığına ve futboldaki yapısal reformlara dayanarak hazırlandığı vurgulandı.

Gelişmiş altyapı ve turnuva tecrübesi

Açıklamada, Azerbaycan'ın bugüne dek pek çok prestijli organizasyona ev sahipliği yaptığına dikkat çekildi. EURO 2020 grup maçları, UEFA Avrupa Ligi finali ve U17 Kadınlar Dünya Kupası gibi etkinliklerin başarıyla gerçekleştirilmesi, başvurunun en güçlü referansları arasında yer alıyor.
"Stadyumlarımız uluslararası standartlara tam uyumlu. FIFA ve UEFA yetkilileri, Bakü’deki organizasyonları üst düzeyde değerlendirdi." ifadeleriyle uluslararası arenadaki güven yeniden teyit edildi.

Türk dünyası i̇ş birliğinde yeni bir dönem

Azerbaycan ve Özbekistan’ın ortak ev sahipliği başvurusu, yalnızca bir spor organizasyonu değil, aynı zamanda kültürel ve siyasi bir dayanışmanın yansıması olarak görülüyor. Bu adım, Türk Dünyası'nın küresel spor platformlarındaki temsilini güçlendirme yönünde stratejik bir açılım olarak değerlendiriliyor.

FIFA süreci nasıl i̇şliyor?

FIFA, ev sahipliği başvurularını değerlendirme sürecinde ülkelerin sportif altyapısı, ulaşım olanakları, güvenlik planlaması ve geçmiş organizasyon deneyimlerine önem veriyor. Azerbaycan ve Özbekistan, bu kriterler açısından dikkat çekici bir dosya sunmuş durumda.
Allan Saint Maximin - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2025
SPOR
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Allan Saint-Maximin'den itiraf: 'Fenerbahçe'de bana doping yapmaya çalıştılar'
4 Temmuz, 21:33
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала