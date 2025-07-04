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Fenerbahçe'nin eski yıldızı Allan Saint-Maximin'den itiraf: 'Fenerbahçe'de bana doping yapmaya çalıştılar'
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Allan Saint-Maximin'den itiraf: 'Fenerbahçe'de bana doping yapmaya çalıştılar'
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Allan Saint-Maximin, bir Fransız televizyon kanalına verdiği röportajda sarı-lacivertli kulüpte geçirdiği döneme ilişkin dikkat... 04.07.2025, Sputnik Türkiye
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Ünlü futbolcu, teknik direktör José Mourinho’nun Fenerbahçe'de şampiyonluk için büyük çaba sarf ettiğini belirtirken, kulüp çevresinde yaşanan sıkıntılara da dikkat çekti.Saint-Maximin, “Mourinho şampiyon olmak için elinden gelen her şeyi yaptı. Ancak kulübün çevresinde o kadar çok fazla sıkıntılı şey var ki…” ifadelerini kullandı.'Bana doping yapmaya bile çalıştılar'Fransız yıldız, açıklamalarında en çok ses getiren ifadeyi ise şu sözlerle dile getirdi: Bu açıklamalar, hem Türkiye'de hem de Avrupa’da futbol gündemini sarsarken, Fenerbahçe cephesinden henüz resmi bir yanıt gelmedi. Saint-Maximin’in bu iddiaları, spor kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.
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Fenerbahçe'nin eski yıldızı Allan Saint-Maximin'den itiraf: 'Fenerbahçe'de bana doping yapmaya çalıştılar'

21:33 04.07.2025
© AA / Serhat ÇağdaşAllan Saint Maximin
Allan Saint Maximin - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2025
© AA / Serhat Çağdaş
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Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Allan Saint-Maximin, bir Fransız televizyon kanalına verdiği röportajda sarı-lacivertli kulüpte geçirdiği döneme ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Ünlü futbolcu, teknik direktör José Mourinho’nun Fenerbahçe'de şampiyonluk için büyük çaba sarf ettiğini belirtirken, kulüp çevresinde yaşanan sıkıntılara da dikkat çekti.
Saint-Maximin, “Mourinho şampiyon olmak için elinden gelen her şeyi yaptı. Ancak kulübün çevresinde o kadar çok fazla sıkıntılı şey var ki…” ifadelerini kullandı.

'Bana doping yapmaya bile çalıştılar'

Fransız yıldız, açıklamalarında en çok ses getiren ifadeyi ise şu sözlerle dile getirdi:
"Örnek vermem gerekirse, iş öyle bir noktaya geldi ki bana doping yapmaya bile çalıştılar!"
Bu açıklamalar, hem Türkiye'de hem de Avrupa’da futbol gündemini sarsarken, Fenerbahçe cephesinden henüz resmi bir yanıt gelmedi. Saint-Maximin’in bu iddiaları, spor kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.
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