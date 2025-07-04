https://anlatilaninotesi.com.tr/20250704/fenerbahcenin-eski-yildizi-allan-saint-maximinden-itiraf-fenerbahcede-bana-doping-yapmaya-1097616347.html

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Allan Saint-Maximin'den itiraf: 'Fenerbahçe'de bana doping yapmaya çalıştılar'

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Allan Saint-Maximin'den itiraf: 'Fenerbahçe'de bana doping yapmaya çalıştılar'

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Allan Saint-Maximin, bir Fransız televizyon kanalına verdiği röportajda sarı-lacivertli kulüpte geçirdiği döneme ilişkin dikkat... 04.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-04T21:33+0300

2025-07-04T21:33+0300

2025-07-04T21:33+0300

spor

fenerbahçe

allan saint-maximin

acun ilıcalı

doping

doping testi

dünya dopingle mücadele ajansı

dünya dopingle mücadele ajansı (wada)

ali koç

şike

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Ünlü futbolcu, teknik direktör José Mourinho’nun Fenerbahçe'de şampiyonluk için büyük çaba sarf ettiğini belirtirken, kulüp çevresinde yaşanan sıkıntılara da dikkat çekti.Saint-Maximin, “Mourinho şampiyon olmak için elinden gelen her şeyi yaptı. Ancak kulübün çevresinde o kadar çok fazla sıkıntılı şey var ki…” ifadelerini kullandı.'Bana doping yapmaya bile çalıştılar'Fransız yıldız, açıklamalarında en çok ses getiren ifadeyi ise şu sözlerle dile getirdi: Bu açıklamalar, hem Türkiye'de hem de Avrupa’da futbol gündemini sarsarken, Fenerbahçe cephesinden henüz resmi bir yanıt gelmedi. Saint-Maximin’in bu iddiaları, spor kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

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Sputnik Türkiye

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